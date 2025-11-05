Alicante copa las banderas verdes de la sostenibilidad

La provincia de Alicante ha demostrado una vez que su costa está en el top de España no solo por su clima envidiable, sus arenales de postal y las cristalinas aguas de sus playas, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. No en vano, los municipios alicantinos son los que más banderas verdes atesoran, un reconocimiento promovido por Ecovidrio y que premia la responsabilidad y compromiso con la economía circular y el reciclaje de vidrio.

La campaña #MovimientoBanderasVerdes, que coordina a nivel nacional la también empresa alicantina Grupo Silvoturismo , cumple este año su sexta edición, en la que Calp ha resultado ganadora consiguiendo la prestigiosa bandera verde, mientras que Benidorm, Alicante, Finestrat, Orihuela y l’Alfàs del Pi han conseguido revalidar el galardón obtenido en anteriores convocatorias.

En total, en esta edición, más de 2.100 establecimientos hosteleros y 20 municipios de la provincia de Alicante han participado en esta iniciativa, en la que Ecovidrio busca reconocer el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos.

El concejal de Medio Ambiente de Calp, Pedro Moll, recibe de manos del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y del subdirector de Gerencias Zona Este de Ecovidrio, Roberto Fuentes, la bandera verde tras resultar ganador en la edición de este año. / INFORMACIÓN

Esta iniciativa, de ámbito nacional, ha contado con la implicación de 165 municipios y más de 14.000 establecimientos hosteleros de Andalucía, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y la Región de Murcia. Gracias a su compromiso, durante los meses de junio, julio y agosto se lograron recoger más de 66.800 toneladas de envases de vidrio, una cifra que refleja el esfuerzo colectivo por cuidar nuestro entorno.

Desde que comenzara este movimiento impulsado por Ecovidrio, la provincia de Alicante ha estado siempre a la cabeza en su implicación y apuesta por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, dando como resultado la obtención de seis banderas verdes, cifra solo superada por las Islas Baleares, con siete galardones.

Alicante ganó el año pasado la bandera verde y en esta edición la ha revalidado. Al acto de entrega de premios asistió el concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafael Alemany. / INFORMACIÓN

En la suma de la Comunitat Valenciana la cifra asciende a ocho, con València y Peñíscola, ganadora esta última junto a Calp de la edición de este año, como los otros dos municipios que cuentan con una bandera verde. Por encima de comunidades como Catalunya, con seis banderas verdes, Andalucía, con siete; Murcia con tres y la recién estrenada Cantabria con un galardón.

Desde que comenzara esta campaña, Silvoturismo ha sido la empresa de referencia en la coordinación, puesta en marcha y desarrollo de la misma, desplegando su trabajo en seis comunidades autónomas, y coordinando un equipo formado por cerca de 100 educadores ambientales, que visitan durante los meses estivales los 14.000 establecimientos hosteleros participantes. Además, se encarga de forma directa de ejecutar la campaña en las comunidades de Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y las Islas Baleares.

El municipio de Orihuela resultó ganador hace cuatro ediciones y ha revalidado tres veces la bandera verde. En la imagen, la edil de Medio Ambiente, Rocío Ortuño, y Manuel Sala, gerente de zona de Ecovidrio, en el arranque este año de la campaña. / INFORMACIÓN

Calp y Peñíscola se han convertido en los municipios ganadores en Comunitat Valenciana de esta campaña estival de Ecovidrio, que busca poner en valor y reconocer el esfuerzo de los ayuntamientos y de los hosteleros locales en el avance hacia un desarrollo sostenible.

Ambas localidades han destacado por su firme compromiso con la recogida selectiva de envases de vidrio, la amplia implicación de los establecimientos hosteleros y su gran labor en la difusión y promoción de la campaña. Durante este verano, Calp ha logrado recoger casi 460 toneladas de vidrio, alcanzando también un 99,3 % de participación del sector Horeca; mientras que Peñíscola ha recogido 123 toneladas de envases de vidrio y ha contado con un 95,1% de participación de sus hosteleros en esta iniciativa.

L’Alfàs del Pi ha revalidado la bandera verde. El concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, junto a Manuel Sala, gerente de zona de Ecovidrio, durante el transcurso este verano de la iniciativa #MovimientoBanderasVerdes. / INFORMACIÓN

En la Comunitat Valenciana, Ecovidrio también ha otorgado un reconocimiento especial a los establecimientos Baobab Soul & Kitchen Bar de la Playa de San Juan de Alicante y al Restaurante Rubén Miralles de Vinaròs por su destacada responsabilidad ambiental y su contribución a la sostenibilidad. Estos locales, así como los otros reconocidos en esta iniciativa, han participado recientemente en una clase magistral exclusiva dirigida por el chef Ricard Camarena, distinguido con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la hostelería sostenible

Roberto Fuentes, subdirector de Gerencias Zona Este de Ecovidrio, ha explicado que: “Un año más, el #MovimientoBanderasVerdes sigue siendo un ejemplo visible de lo valiosa que es la colaboración entre la administración pública, los ayuntamientos y el sector hostelero. En esta sexta edición los logros alcanzados han sido notables, por lo que quiero expresar mi agradecimiento y felicitar a todos los municipios y profesionales de la hostelería que han contribuido a este proyecto común”.

Finestrat apuesta por la circularidad y el desarrollo sostenible, revalidando la bandera verde. En la imagen, la concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez, y Manuel Sala de Ecovidrio durante el pasado verano. / INFORMACIÓN

Benidorm, municipio premiado con una limpieza de playas por su liderazgo en sostenibilidad

Como novedad en esta edición del Movimiento Banderas Verdes, Ecovidrio ha premiado a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio de cada comunidad autónoma con una jornada de limpieza de una de sus playas. Esta acción, organizada junto a la entidad ambiental Paisaje Limpio, busca reforzar el vínculo entre el reciclaje y la conservación directa del entorno costero.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el municipio de Benidorm ha obtenido la mayor puntuación, convirtiéndose así en el ganador de esta iniciativa y beneficiario de la limpieza, en reconocimiento a su destacada implicación en la gestión sostenible y en la promoción de hábitos responsables entre su población y su sector hostelero.

Un año más, Benidorm ha revalidado la prestigiosa bandera verde. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Gómez, en el acto de entrega celebrado en València junto a Jorge Blanco y Roberto Fuentes. / INFORMACIÓN

#MovimientoBanderasVerdes, un proyecto clave en el cuidado de nuestras costas

Esta sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes refuerza el papel de esta campaña como una de las iniciativas más emblemáticas de Ecovidrio, símbolo de la estrecha colaboración con el sector hostelero.

Entre los municipios participantes, 10 han logrado alzarse con la codiciada Bandera Verde de Ecovidrio, mientras que otros 22 municipios han conseguido revalidar el reconocimiento obtenido en el verano de 2024, consolidando así su liderazgo en sostenibilidad costera: