La deforestación de la Amazonía frena su avance (pero no se detiene) por tercer año consecutivo

Las políticas de Luis Inázio Lula da Silva parecen estar frenando de forma visible el ritmo de deforestación de la Amazonía brasileña, si bien eso no significa que la tala masiva se haya detenido. Según datos del proyecto Prodes, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), durante el último año la deforestación en la Amazonía y el Cerrado bajó un 11,08% respecto al mismo periodo del año anterior.

En la Amazonia, esta es la tercera tasa más baja de la serie histórica, que comenzó a medirse en 1988, y el tercer año consecutivo de reducción desde el inicio del Gobierno del presidente Lula, que acumula un descenso del 50 % de la deforestación en este bioma en 2025 con respecto a 2022.

Como toda La Rioja deforestada en un año

Pese a ello, la superficie de arbolado suprimido en la Amazonía entre julio de 2024 y julio de 2025 fue de 5.796 kilómetros cuadrados, lo que equivale a poco más de la comunidad autónoma de La Rioja. En cuanto a la zona de El Cerrado, vinculada a la Amazonía, la deforestación en dicho periodo fue de 78.235 kilómetros cuadrados, lo que representó un descenso también del 11%, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil a partir del INPE.

Evolución de la deforestación en la Amazonía brasileña / INPE

Gracias a este resultado, se han evitado 733,9 millones de toneladas de emisiones de CO2e por la deforestación en la Amazonía y el Cerrado desde 2022. Esta cantidad equivale a las emisiones totales de España y Francia en 2022.

Acción sancionadora

El Gobierno ha destacado que para conseguir esta evolución se ha mejorado la gestión forestal, la gobernanza de estas regiones y se han reactivado medidas y organismos encargados de velar por el control de la deforestación. Pero también ha sido importante el papel de las acciones sancionadoras.

Evolución en la región de El Cerrado / INPE

En la Amazonía, entre 2023 y 2025, en comparación con el período comprendido entre 2020 y 2022, el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) aumentó la aplicación de actas de infracción relacionadas con la flora en un 81%, las multas en un 63% y los embargos en un 51%, lo que resultó en un aumento del 49% en la superficie embargada.

Vista panorámica de la selva amazónica / Shutterstock

En el Cerrado, el organismo aumentó las multas relacionadas con la flora en un 24%, las multas en un 130% y los embargos en un 38%, y la superficie embargada aumentó un 26%.

“Estos resultados son el fruto del compromiso del Gobierno de Brasil de erradicar la deforestación en todo el país para 2030, así como de las medidas implementadas desde el inicio del mandato del presidente Lula para alcanzar esta meta”, declaró la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.