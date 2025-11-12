‘Yanuni’, coproducida por DiCaprio, relata la tragedia amazónica y gana el festival Suncine

El documental ‘Yanuni’, dirigido por Richard Ladkani y coproducido por Leonardo DiCaprio, ha obtenido el Sol de Oro del 32º Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (SUNCINE) por su fuerza visual y su mensaje en defensa de la Amazonía, según el jurado del certamen. ‘Fibra Sensible’, ‘Radio Dadaab’ y ‘Cavern’ completan el palmarés de una edición marcada por la calidad y el compromiso ambiental.

Protagonizada por la líder indígena Juma Xipaia, ‘Yanuni’ se desarrolla en la Amazonía brasileña y muestra la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la conservación de su territorio frente al acoso de la industria ilegal de minería y deforestación.

Según el jurado, ‘Yanuni’ ha sido la película ganadora “por su impacto emocional, su fuerza visual y su capacidad para conectar la belleza de la naturaleza con la lucha por preservarla”.

Leonardo Dicaprio y la protagonista de 'Yanuni' / Suncinefest

El documental pone al descubierto la tragedia que viven los pueblos indígenas de esta parte del mundo para mantener su estilo de vida y su propio hogar ante la invasión y expulsión que sufren a cargo de grupos armados al servicio de empresas mineras, ganaderas y madereras.

Seis intentos de asesinato

‘Yanuni’ sigue el extraordinario viaje de Juma Xipaia, lideresa indígena de la Amazonía brasileña que, desde una remota aldea en territorio xipaya, ha llegado a la primera línea mundial de la justicia climática.

Defensora incansable de su pueblo y de la selva, Juma ha sobrevivido a seis intentos de asesinato mientras se enfrenta a mineros ilegales, invasores de tierras y multinacionales que amenazan su territorio ancestral. Su historia es a la vez un retrato íntimo y un urgente llamado a la acción.

La película, que inauguró esta edición del festival, obtuvo también el premio al mejor documental internacional, mientras que el estadounidense ‘Middletown’ recibió una mención especial del jurado.

Palmarés del 32º SUNCINE

En la sección Ñ, dedicada a producciones españolas, el Sol de Oro fue para ‘Fibra Sensible’, reconocida por su calidad cinematográfica y su impacto social y ambiental, siendo la mejor valorada por todos los miembros del jurado.

El Premio Monarca al mejor documental recayó en ‘Radio Dadaab’, una producción británica que retrata la realidad del campo de refugiados de Dadaab y da voz a sus habitantes a través de Fardowsa, periodista apátrida nacida en el campamento.

El Premio Monarca a la mejor animación fue para ‘Cavern’, un corto estadounidense destacado por su nivel artístico, creatividad y sensibilidad ambiental.

Por su parte, la sección Miradas coronó a ‘Chasing Time’ por su coherencia con los valores del festival y el consenso unánime del jurado.

Sol de Oro Especial

El Sol de Oro Especial fue entregado a Javier Peña, creador de la plataforma Hope!, por su labor como divulgador ambiental y su uso del audiovisual como herramienta de transformación y concienciación social.

Javier Peña, creador de la plataforma Hope! / Hope!

Peña expresó su agradecimiento afirmando: “Este reconocimiento representa un impulso para seguir demostrando que el cambio es posible y deseable”.

Una edición de récord y compromiso

El presidente del festival, Claudio Lauria, destacó que esta 32ª edición “ha superado todas las expectativas, con una participación de público extraordinaria y una selección de películas de una calidad excepcional”.

El director del festival, Jaume Gil, subrayó “la gran respuesta del público y la consolidación de SUNCINE como evento de referencia multipantalla en España”.

La película ‘Dreamscapes’, narrada por Kate Winslet y rodada por más de 250 artistas en 100 países, cerró las proyecciones presenciales. Sin embargo, el festival continuará hasta el 23 de noviembre con parte de su programación disponible en CaixaForum+ y SUNCINE+.