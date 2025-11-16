Buscando explicaciones
¿Tienen Alzhéimer los delfines y por eso quedan a veces varados en la orilla?
Científicos de EEUU descubren toxinas en el cerebro de estos animales que son parecidas a las que desencadenan la enfermedad en humanos
Una de las escenas más desgarradoras que puede presenciar cualquier amante de la naturaleza es descubrir un cetáceo varado, como un delfín o una ballena, agonizando en la orilla. Si el animal sigue vivo, los biólogos marinos, con la ayuda de voluntarios, intentan protegerlo de la exposición al sol y la desecación de su piel vertiéndole cubos de agua de mar y, a veces, cubriéndolo con mantas húmedas. Otros voluntarios buscan maneras de ayudarlo a regresar a su hábitat marino nativo cuando sube la marea.
Sin embargo, la pregunta que subyace bajo los numerosos varamientos de cetáceos es: ¿Por qué hay tantos delfines y ballenas que acaban muriendo en la costa?
Un grupo de científicos norteamericanos ha planteado una hipótesis inusual: al igual que algunos adultos con demencia terminan a veces vagando perdidos lejos de su hogar, es posible que los delfines se desorienten de forma similar al padecer una forma de la enfermedad de Alzhéimer. Esta es la conclusión de la investigación publicada en Communication Biology.
Exposición crónica a moléculas tóxicas
En el caso de los mamíferos marinos, parece que la exposición crónica a moléculas tóxicas producidas por cianobacterias puede provocar neuropatología y desorientación similares a las del Alzheimer.
Estudios realizados en pobladores de la isla de Guam muestran que la exposición alimentaria crónica a toxinas cianobacterianas provoca en el organismo las reacciones características de la enfermedad de Alzheimer.
Se ha descubierto que la toxina cianobacteriana β-N-metilamino-L-alanina (BMAA), así como sus isómeros son extremadamente tóxicos para las neuronas. La BMAA desencadena una enfermedad similar a la del Alzheimer y pérdida cognitiva en animales de experimentación. Estas toxinas pueden biomagnificarse a lo largo de la cadena alimentaria en el ecosistema marino.
Toxinas en el cerebro de los delfines
Un estudio de 20 delfines nariz de botella comunes varados en la laguna Indian River, en el este de Florida (EEUU), mostró que sus cerebros contenían BMAA y sus isómeros, en particular 2,4-DAB.
Los delfines varados durante la temporada de floración estival de cianobacterias contenían una concentración de 2,4-DAB que era 2.900 veces superior a la de los delfines analizados en temporadas sin dicha floración bacteriana.
En los ejemplares afectados se detectó una neuropatología cerebral similar a la de los pacientes con Alzheimer, incluyendo placas de β-amiloide y proteínas tau hiperfosforiladas.
Además, también se encontraron inclusiones de la proteína TDP-43, características de una forma particularmente grave de Alzheimer, en los cerebros de dichos delfines. Durante las temporadas de floración, los mismos animales mostraron 536 genes características relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.
Cambio climático y fertilizantes agrícolas
Una vez más, el cambio climático parece favorecer esta situación. Y es que la duración de las floraciones de cianobacterias está aumentando con el calentamiento del mar. Pero, además, también influye el aporte de nutrientes al mar a causa de la agricultura, así como los vertidos de aguas residuales. Con frecuencia, aguas cargadas de cianobacterias se han vertido por el río St. Lucie desde el lago Okeechobee hasta la laguna del río Indian, según el caso concreto que se analiza en el informe.
"Dado que los delfines se consideran centinelas ambientales de las exposiciones tóxicas en entornos marinos", explica David Davis, de la Facultad de Medicina Miller, "hay motivos de preocupación por los problemas de salud humana que pueden provocar las floraciones de cianobacterias".
En 2024, el condado de Miami-Dade registró la mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos. "Aunque es probable que existan muchas vías para la enfermedad de Alzheimer, la exposición a las cianobacterias parece ser cada vez más un factor de riesgo", añade Davis.
"Entre los habitantes de Guam, la exposición a toxinas cianobacterianas pareció desencadenar enfermedades neurológicas", afirmó Paul Alan Cox, de los Laboratorios de Química Cerebral de Jackson Hole.
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- El protocolo con sanciones ante una dana colma la paciencia de los directores de la Comunidad Valenciana