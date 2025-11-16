El error de tener especies exóticas como mascotas: ¿Qué hacer si no se pueden mantener?

El número de mascotas en España no para de crecer. Actualmente, según informes especializados, existen unos 24 millones de animales de compañía; es decir, prácticamente uno por cada dos habitantes. Los más numerosos son los perros, con alrededor de 10 millones de ejemplares, y los gatos, con unos 6 millones. Si se descuentan estos dos grupos de animales, aún quedan 8,7 millones de ejemplares más, que se reparten entre aves (5 millones), pequeños mamíferos (1,5 millones), tortugas (1,4 millones) y peces (cerca de 700.000).

Ahora bien, hay un lado oscuro en la posesión de estas mascotas, sobre todo cuando se trata de especies silvestres, capturadas en su medio natural, y que a menudo proceden del tráfico ilegal. Sea como sea, acaban en el hogar de personas que no son conscientes de los problemas conlleva adquirir estos animales.

Por ello, la Coalición para el Listado Positivo, que agrupa a varias entidades dedicadas a los animales en España, pide precisamente eso: un listado positivo de mascotas, que consiste en establecer una relación de aquellas especies legalmente permitidas como mascotas, prohibiendo el resto.

Variedad de especies

Son continuas las noticias relacionadas con rescates de especies tan dispares como monos capuchinos, mapaches, suricatas, cotorras, tortugas de Florida, kinkajúes, servales o caracales.

Un mono capuchino en una vivienda / listado positivo

“En la mayoría de los casos, estas noticias hacen alusión a animales exóticos que fueron comprados como animales de compañía por amantes de los animales, probablemente influidos por publicaciones en redes sociales y sin demasiado conocimiento de su modo de vida”, afirman desde Listadopositivo.

Las complicaciones aparecen a los pocos meses o años: “Lo que parecía un ‘lindo gatito’ o un suricata bebé ‘super mona’, se convierte en poco tiempo en animales cuyas necesidades de alimentación, movimiento, interacción o hábitos resultan complejos de atender por sus cuidadores”, añaden. Es decir, estos ejemplares acaban condenados a una vida de privación y sufrimiento en muchos casos, pero también los dueños sufren problemas que no habían previsto.

De ahí que muchos dueños acaban abandonando en la naturaleza estos animales “con las consiguientes consecuencias no solo para el propio animal, sino también para el medio ambiente, para otras especies o para la salud pública”.

Los felinos exóticos también se adquieren a veces como mascotas / listado positivo

Hay que tener en cuenta que entre el 60% y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en el planeta proceden de los animales, y la mayoría de ellas se originan en la fauna silvestre. Distintas investigaciones han identificado solo en Europa 70 enfermedades zoonóticas diferentes relacionadas con animales exóticos transformados en mascotas.

¿Dónde llevar a un animal exótico?

La portavoz de la Coalición para el Listado Positivo, Olga Martín, responde a la pregunta de qué hacer cuando, a causa de una equivocación o falta de información, tenemos en casa un animal que no podemos mantener. “Lo más recomendable es reubicar al animal en un entorno adecuado (nunca abandonarlo ni liberarlo en la naturaleza), tales como un centro de rescate o un santuario especializado en fauna exótica que pueda acogerlo legalmente y garantizar su bienestar”.

En España existen varios de estos centros:

-AAP Primadomus (Villena, Alicante), especializado en mamíferos exóticos como primates, felinos y otros animales que proceden del mascotismo o la explotación.

-GREFA (Madrid). Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. También acoge fauna exótica en algunos casos.

-Fundación MONA (Girona). Dedicada al rescate de primates.

-CRARC. Centro de recuperación de anfibios y réptiles.

-Fundación FIEB, desarrolla proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el estudio del comportamiento animal.

-Fundación Neotrópico, único centro de fauna exótica en Canarias.

Centro de rescate de especies exóticas en Alicante / Primadomus

No liberarlos en la naturaleza

Olga Martín recalca que no se debe liberar al animal en la naturaleza, “ya que puede convertirse en una especie invasora y causar graves daños al ecosistema, a las personas y a otros animales. Las sanciones por incumplimiento de esta norma pueden ir desde 500 € hasta 50.000 €, dependiendo del caso”.

Las tres entidades que forman parte de Listado Positivo (ANDA, FAADA y AAP Primadomus) han recibido ya alrededor de 80 peticiones de rescate solo en lo que va de año y únicamente en lo referido a mamíferos. Los más habituales son petauros, mofetas, suricatas y felinos silvestres, como caracales y servales.

.....................

ENTREVISTA. Olga Martín, coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo

«Se compran animales sin saber los cuidados que necesitarán»

Tener una mascota exótica parece algo simpático en un primer momento, pero cuando crecen y tienen nuevas necesidades y exigencias, el animal acaba siendo a menudo abandonado. Por ello, Olga Martín pide que se reflexione antes de adquirir uno de ellos. La influencia que ejercen redes sociales como Tiktok resulta muy perjudicial, pues impulsan la compra de animales silvestres que no deben estar en una casa.

Olga Martín, coordinadora de Listado Positivo / Listado Positivo

-Aún no existe un listado positivo de mascotas exóticas en España, pero sí hay especies prohibidas...

-Mientras no se desarrollan los listados positivos en España, la ley 7/2023 prohíbe mantener como animales de compañía tanto primates, como mamíferos silvestres de más de cinco kilos, reptiles venenosos, así como peces o anfibios cuya mordedura o veneno pueda ser un riesgo.

-¿Por qué no debemos tener un animal exótico en casa?

-Muchos animales exóticos requieren hábitats específicos que son difíciles de reproducir en un entorno doméstico. La falta de espacio, temperatura, humedad o estímulos adecuados pueden provocar estrés, enfermedades y sufrimiento. A esto hay que sumar en muchos casos una alimentación incorrecta, aislamiento social y falta de atención veterinaria, que pueden afectar gravemente a su salud física y mental. Quiero destacar el ejemplo de los petauros del azúcar, tristemente famosos por haberse viralizado en videos de TikTok, donde son lanzados con fuerza al aire para demostrar que pueden planear, sin tener en cuenta el estrés y maltrato que eso supone. Es una especie que en ningún caso debería ser considerada como animal de compañía.

-Las especies silvestres pueden ser también peligrosas para las personas.

-Algunas especies pueden transmitir enfermedades zoonóticas y ciertos animales pueden ser agresivos o tener comportamientos impredecibles a medida que se hacen adultos, al desarrollar sus comportamientos instintivos naturales. Hay que tener en cuenta, además, que muchos animales exóticos son capturados ilegalmente en la naturaleza, lo que contribuye al tráfico de especies y a la pérdida de biodiversidad.

-¿Cuántas solicitudes de rescate de mascotas exóticas soléis recibir al cabo del año en España?

-Hasta principios de octubre de 2025, las asociaciones que conforman la Coalición para el Listado Positivo (ANDA, FAADA y AAP Primadomus) habían recibido 77 peticiones de rescate tan solo de mamíferos exóticos, siendo los más frecuentes los petauros, mofetas, suricatas y felinos silvestres, como caracales y servales. A menudo se adquieren sin una reflexión previa y sin saber los cuidados y condiciones que necesitarán para garantizar su bienestar.

-Es evidente que los animales silvestres no están hechos para estar en una vivienda...

-Se trata de animales que, en muchas ocasiones, se ven condenados a vidas de privación y sufrimiento en entornos y condiciones totalmente inadecuadas, dado que satisfacer sus necesidades en cautividad no resulta tan fácil como puede parece a primera vista.