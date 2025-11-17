¿Cómo se convirtió el panda en el único oso vegetariano del mundo?

El descubrimiento de restos fósiles de panda en China ha ayudado a los investigadores a resolver el misterio de cómo la especie gigante desarrolló un ‘pulgar falso’ en sus extremidades y se convirtió así en el único oso vegetariano.

Los fósiles, que datan de unos seis millones de años y fueron encontrados en la provincia de Yunnan, suroeste de China, incluyen un hueso de la muñeca muy agrandado llamado sesamoideo radial. Dicho hueso es la evidencia más antigua conocida del ‘falso pulgar’ del panda gigante moderno que le permite agarrar y romper pesados tallos de bambú, según el artículo publicado en Scientific Reports.

Los fósiles pertenecen a un antiguo pariente del oso panda, ya extinto, llamado Ailurarcto que vivió en China hace seis u ocho millones de años.

"El panda gigante es un caso raro de un carnívoro grande con un tracto digestivo carnívoro corto que se ha convertido en un herbívoro", afirmó Wang Xiaoming, responsable de paleontología de vertebrados en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles.

El sexto dedo del panda le ayuda a coger las cañas de bambú / Nature

"El pulgar falso en el Ailurarctos muestra por primera vez el momento probable en que evolucionó la alimentación con bambú en los pandas", añadió.

Los investigadores sabían desde hace un siglo que el pulgar falso del panda funciona de manera similar al pulgar humano, ayudando a agarrar determinados objetos. Pero la falta de evidencia fósil había dejado preguntas sin respuesta sobre cómo y cuándo evolucionó este dedo extra, que no existe en ningún otro oso.

"Aunque el pulgar falso del panda gigante no sea el más elegante ni el más diestro, incluso un pequeño bulto como ese que sobresale en la muñeca puede ser una ayuda para evitar que el bambú se resbale de los dedos", escribió Wang.

Los fósiles encontrados cerca de la ciudad de Zhaotong, en el norte de Yunnan, incluían un pulgar falso que era más largo que el que se encuentra en los pandas modernos, pero sin un ‘gancho’ hacia adentro en el extremo.

Un ejemplar de oso panda / Pixabay

Ese gancho y una almohadilla carnosa alrededor de la base del pulgar evolucionaron con el tiempo, ya que tuvo que "soportar la carga de un peso corporal considerable", añadió en alusión al elevado volumen de los osos adultos.

Hace millones de años, los pandas cambiaron la dieta omnívora y rica en proteínas de sus ancestros por el bambú, que es bajo en nutrientes y está disponible durante todo el año en el sur de China.

Comen hasta 15 horas al día y un panda adulto puede consumir 45 kg de bambú al día. Si bien su dieta es principalmente vegetariana, se sabe que los pandas salvajes ocasionalmente cazan animales pequeños.