El misterio de las aves errantes, ¿están explorando nuevas rutas migratorias?

El avistamiento de aves fuera de su hábitat natural ha llamado la atención de los ornitólogos desde siempre. ¿Qué lleva a esas aves a desviarse tanto de sus rutas migratorias establecidas? ¿Se han desorientado o analizan posibles nuevos hábitats? ¿Están pérdidas o son ‘exploradoras’ que buscan nuevos caminos y nuevos destinos para su grupo? Una investigación científica ha intentado poner luz al misterio de las aves errantes.

El protagonista principal del estudio es el ornitólogo Benjamin Van Doren, quien, siendo adolescente, escucho junto con un grupo de amigos observadores de aves un canto extraño en las montañas Huachuca, en el sureste de Arizona. Era un ejemplar de solitario dorsipardo (Myadestes occidentalis), una especie cuyo hábitat natural se encuentra en los bosques montañosos de México y Centroamérica, muy lejos de aquel lugar.

Aquella observación, a la que siguieron de numerosos avistamientos posteriores, marcó el devenir investigador de Van Doren, ahora en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Sus conclusiones, publicadas recientemente en la revista ‘Ornithology’, comienzan a trazar un mapa inesperado de los movimientos de estas aves viajeras.

Una metodología ingeniosa

El desafío era considerable. "Los ‘vagabundos’ son muy difíciles de estudiar y comprender, porque nunca se sabe dónde ni cuándo van a aparecer. Suelen ser muy impredecibles", explica Van Doren. Pero hay lugares que parecen atraer estas aves raras como imanes. "Uno de ellos son las islas Farallón, frente a la costa de California. Por alguna razón, aves migratorias que deberían estar al otro lado del continente aparecen allí cada año", señala.

Durante siete años, el equipo de investigación liderado por Van Doren recolectó plumas de seis especies de pájaros cantores que se presentaron en la isla como aves errantes. Para dos de estas especies, también se analizaron plumas de ejemplares de museo registrados como vagabundos en California entre 1897 y 1996.

Una reinita estriada con plumaje otoñal en el sureste de la isla Farallón, California. / J. Tietz / Point Blue Conservation Science

La metodología elegida fue ingeniosa: los investigadores determinaron las proporciones de isótopos de hidrógeno. Aunque la mayoría de los átomos de hidrógeno están formados por un protón, un electrón y ningún neutrón, existe una versión menos común llamada deuterio, que sí contiene un neutrón.

Un patrón sorprendente

Ambos isótopos existen en proporciones predecibles en las aguas de todo el planeta. Cuando las aves consumen alimento y agua, la firma isotópica de su hábitat queda registrada en sus tejidos, incluidas las plumas. Al revelar estas proporciones, los científicos pueden reconstruir con precisión el origen de los ejemplares errantes dentro de sus zonas de cría.

El análisis de isótopos de hidrógeno reveló un patrón sorprendente. Las seis especies estudiadas se originaron en las zonas occidentales de sus respectivas áreas de reproducción, que se extendían aproximadamente por el gran bosque boreal de Canadá.

Además, las poblaciones de origen presentaban una menor densidad de aves que las zonas orientales de su área de cría. "Podríamos suponer que cualquier ave tiene la capacidad de irse en cualquier dirección y terminar en cualquier lugar, pero no fue lo que encontramos", señala Van Doren.

Una antigua hipótesis, revitalizada

"Otra hipótesis es que las aves que viven en zonas más densamente pobladas tienen más probabilidades de volverse errantes. Nuestros resultados tampoco respaldaron esa idea", añade. La consistencia de los orígenes occidentales sugiere que hay factores comunes que subyacen al comportamiento errante en estas aves canoras.

Ejemplar de solitario dorsipardo o clarín jilguero. / Amado Demesa

Estos hallazgos han revitalizado una hipótesis planteada en la década de 1970 por el investigador David DeSante, quien determinó que las reinitas estriadas (Setophaga striata) de las islas Farallón, lo mismo que otras migratorias típicas de la costa este que llegaban a las islas, presentaban una ‘desorientación especular’ que las enviaba hacia el suroeste en lugar de hacia el sureste, su destino previsto.

Los nuevos resultados son consistentes con esta idea. Más allá de los mecanismos de desorientación, la investigación abre una perspectiva evolutiva inesperada. Aunque las desviaciones rara vez resultan beneficiosas, no es imposible que lo sean.

"Quizá sean exploradoras"

El hecho de que los ejemplares errantes de las islas Farallón procedieran de la zona occidental de sus áreas de reproducción podría permitir a estas poblaciones establecer una nueva ruta migratoria o un área de invernada a lo largo de la costa oeste.

"Con el cambio climático, lugares que antes eran inhóspitos ahora podrían ser adecuados en invierno. Las aves errantes podrían ser la avanzadilla de poblaciones que se adaptan a los cambios en los hábitats y, de hecho, podrían ser una parte fundamental del ciclo de expansión del área de distribución de las aves migratorias. Podríamos considerar a estas aves raras como la vanguardia del cambio poblacional y del cambio en la distribución geográfica", reflexiona Van Doren.

Macho de reinita estriada con plumaje reproductivo. / Cephas

La pregunta sobre cómo las aves deciden volar en nuevas direcciones permanece sin respuesta definitiva. Si una teoría antigua sobre la migración de las aves canoras es correcta, que las crías heredan una orientación espacial interna de sus padres, una simple mutación en la brújula genética podría explicar la presencia de ejemplares errantes.

Van Doren planea explorar estos mecanismos y cómo este proceso podría influir en el establecimiento evolutivo de nuevas rutas migratorias. "Estos avistamientos de aves raras podrían deberse simplemente a aves perdidas que no van a sobrevivir, pero existe otra posibilidad: que no estén tan perdidas. Quizás sean exploradoras", aventura Van Doren.