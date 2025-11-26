Tormentas de arena: un peligro para la salud y la economía que está disparándose

Las tres grandes pirámides de Giza, en Egipto, son realmente impresionantes por su tamaño. Pero imaginemos que hubiera 307 estructuras como estas, formadas por 2.000 millones de toneladas de partículas de arena. Esa es la cantidad de polvo que entra en la atmósfera anualmente, debido a las tormentas de arena, según refleja el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre este asunto. El cambio climático no hace sino intensificarlas, con toda su secuela de amenazas para la salud, el medio ambiente y la economía.

En las últimas décadas, este fenómeno, que siempre ha existido, está disparándose de forma considerable. Según datos del gobierno de EEUU y de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA), la frecuencia de tormentas de polvo se duplicó en el suroeste del país entre 1990 y 2011. Nuevo México registró 50 tormentas en los primeros tres meses de 2025, y sus efectos alcanzaron zonas tan alejadas como Wisconsin y Carolina del Norte.

Es una tendencia que se observa en otras partes del planeta, en especial en Medio Oriente y el norte de África, donde, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el polvo del desierto se duplicó durante el siglo XX.

Los países de Oriente Medio son unos de los más afectados / Agencias

Los científicos advierten que la desertificación, sumada a las sequías prolongadas por el cambio climático, junto a prácticas agrícolas agresivas, intensifican este fenómeno. Técnicas como el sobrepastoreo o la labranza excesiva degradan el suelo, lo que favorece la formación de polvo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que más de 330 millones de personas en 150 países se ven afectadas por tormentas de arena y polvo, entre ellos España, lo que provoca muertes prematuras y otras consecuencias para la salud, además de elevados costes económicos.

Más que un cielo oscuro

“Las tormentas de arena y polvo no solo significan ventanas sucias y cielos brumosos. Perjudican la salud y la calidad de vida de millones de personas y cuestan muchos millones de dólares”, declaró Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

Si bien el movimiento de arena y polvo es un proceso meteorológico natural, la creciente degradación del suelo y la mala gestión del agua han exacerbado, en las últimas décadas, su propagación geográfica.

Las partículas de polvo y de arena, el 80% de las cuales provienen del norte de África y Oriente Medio, pueden desplazarse miles de kilómetros a través de fronteras y océanos.

El polvo sahariano, cada vez más presente en España

“El polvo que se origina en el Sáhara puede oscurecer los cielos en Europa. Las que se levantan en Asia Central puede alterar la calidad del aire en China. La atmósfera no reconoce fronteras”, declaró Sara Basart, oficial científica de la OMM, en una sesión informativa en Ginebra.

Y esto es precisamente lo que viene ocurriendo en España. El polvo y la arena del Sáhara Occidental llegan habitualmente hasta las islas Canarias y también a buena parte de la Península y Baleares, y más hacia el norte todavía. Y los fuertes vientos y la sequía en Mongolia llevan polvo a Pekín y al norte de China.

Polvo en suspensión hacia Canarias / NASA

“Estos fenómenos meteorológicos extremos no son anomalías locales. Las tormentas de arena y polvo se están convirtiendo rápidamente en uno de los desafíos globales más ignorados, pero de mayor alcance, de nuestro tiempo”, declaró un alto funcionario el jueves por la mañana en representación de Philémon Yang, presidente de la Asamblea General.

7 millones de muertes prematuras

Las tormentas pueden oscurecer la luz solar, alterando los ecosistemas terrestres y oceánicos. Además de los impactos ambientales, estos fenómenos meteorológicos tienen profundas repercusiones en los seres humanos y sus economías.

Estas partículas agravan las enfermedades cardiovasculares, asma y neumonía, y tienen otros efectos adversos para la salud, provocando siete millones de muertes prematuras cada año, especialmente entre poblaciones ya vulnerables. 330 millones de personas están expuestas diariamente a este problema.

El polvo también incrementa la mortalidad infantil: un estudio de 2020 asoció un aumento del 15% en partículas finas de polvo, con un alza del 24% en las tasas de mortalidad infantil en partes de África, según informa la BBC.

Tormenta de arena en Arequipa (Perú), en julio de este año / Agencias

Pero también hay cuantiosos daños económicos, pues las tormentas pueden provocar una reducción del 20% en la producción agrícola en las comunidades rurales, llevándolas al hambre y la pobreza.

Solo en Oriente Medio y el Norte de África, las pérdidas económicas registradas en 2024 como resultado de las tormentas de arena y polvo representaron el 2,5% del PIB regional.

En Estados Unidos, y según varios estudios universitarios, las tormentas cuestan a la economía nacional alrededor de 154.000 millones de dólares anualmente. El sector agrícola, la energía renovable y la salud pública registran los mayores perjuicios, por los gastos en limpieza, mantenimiento y atención médica.