El futuro de los residuos electrónicos cuando se acaba su vida útil

La gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se ha consolidado como uno de los desafíos medioambientales y económicos más críticos en la actualidad. El modelo lineal tradicional de extracción, fabricación y desecho ha demostrado ser insostenible ante la finitud de los recursos naturales y el impacto ecológico de los componentes peligrosos.

Ante este escenario, el debate global se reorienta hacia la urgencia de implantar una economía circular efectiva. Este cambio de paradigma no solo busca mitigar el daño ambiental, sino también replantear el futuro del sector tecnológico ante la necesidad de extender la vida útil de los productos mediante la reutilización.

Este asunto tan actual y que nos atañe a todos fue el tema central de la Jornada Técnica del Consorcio de Residuos Terra, celebrada el martes en el salón de actos del Museo Arqueológico de Alicante, en la que se dieron cita expertos en la materia, así como representantes de de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y alcaldes y concejales de los ayuntamientos del área de gestión.

El presidente del Consorcio Terra y alcalde de Agost, Juanjo Castelló; el director territorial para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Miguel Halabi; y la diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos, María Magdalena Martínez. / Pilar Cortés

Organizada por Grupo Silvoturismo, empresa concesionaria del servicio de comunicación y educación ambiental del Consorcio Terra, esta jornada es ya todo un referente en el sector. Enmarcada cada edición en el tema propuesto con motivo de la celebración de la Semana Europea de Prevención de Residuos, en esta ocasión sobre los RAEE, el título propuesto para las jornadas ha sido “RAEE, Conecta el Valor, Desconecta el Residuo”.

Un momento de las jornadas técnicas del Consorcio Terra celebradas el pasado martes en el salón de actos del Museo Arqueológico de Alicante. / Pilar Cortés

El director territorial para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Miguel Halabi, fue el encargado de inaugurar el acto. En su intervención puso de manifiesto la problemática actual y el marco legislativo para dar una respuesta efectiva, destacando “un hito relevante, que es el convenio que se suscribió entre la Generalitat y los SCRAP en febrero de 2025. Un convenio que pretende mejorar la coordinación operativa, reforzar la facilidad, homogeneizar la información y optimizar la logística recogida en la comunidad”.

A lo que añadió que “nuestra hoja de ruta es clara, conseguir la trazabilidad de los residuos, incrementar la recogida separada, aumentar la reutilización y reparación, dando una segunda vida a los aparatos, mejorar la coordinación entre los agentes, los SCRAP, los distribuidores, los gestores y los ayuntamientos y consorcios. Los consorcios son la columna vertebral de la gestión de residuos en la Comunitat Valenciana. Conocen el territorio, conocen las instalaciones y conocen la ciudadanía. El consorcio Terra, que hoy nos acoge, es un ejemplo claro de gestión eficaz, coordinada y comprometida. El nuevo convenio con los SCRAP refuerza su papel, les da mejores herramientas y mayor capacidad operativa. Si cada pieza funciona, el sistema funciona”.

El director territorial para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Miguel Halabi, fue el encargado de inaugurar el acto. / Pilar Cortés

Por su parte, la diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos, María Magdalena Martínez, expuso que “la Diputación forma parte de cada uno de los consorcios de esta provincia, por lo que esta jornada que hoy ha organizado el Consorcio Terra es muy interesante porque es un problema que todos tenemos en nuestra casa: la multitud de aparatos eléctricos que dejamos de utilizar y qué sucede con ellos. Creo que es un problema cada día mayor, porque cada día se utilizan más y hay que hacer algo al respecto”.

“Desde nuestro departamento, sobre todo a través de los servicios técnicos, hay un apoyo a cada municipio y a cada uno de los consorcios, no solo en este tema, sino en cualquiera relacionado con los residuos, y estamos ahí para apoyarlos”, matizó Martínez.

La diputada de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos, María Magdalena Martínez, en su alocución, mostró todo el apoyo que presta la entidad provincial a los ayuntamientos. / Pilar Cortés

A continuación, el turno de palabra fue para el presidente del Consorcio Terra y alcalde de Agost, Juanjo Castelló, que resaltó la importancia de abordar el futuro de los RAEE. “La Semana Europea de la Prevención de Residuos anima a todos los europeos a llevar a cabo acciones de concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y los residuos durante una única semana de noviembre.

En este contexto, desde el Consorcio las impulsamos y reunimos a todo tipo de actores –entes locales, ciudadanos, escuelas, empresas, asociaciones– que organizan actividades de sensibilización sobre la reducción de los residuos”.

Haciendo asimismo hincapié en la importancia de la circularidad. “Nuestros aparatos electrónicos y eléctricos son, cuando nos desprendemos de ellos, una nueva fuente de riqueza y de empleo. En esta jornada contamos con responsables de alto nivel técnico de la Conselleria de Medio Ambiente, también de la parte de Sistemas de Responsabilidad Ampliada y de Gestores especializados ubicados en la provincia de Alicante, para que nos muestren las claves de cómo abordar el tratamiento de los residuos que generan”.

El presidente del Consorcio Terra y alcalde de Agost, Juanjo Castelló, resaltó la importancia de abordar el futuro de los RAEE a través de jornadas técnicas como la organizada en el MARQ. / Pilar Cortés

Por su parte, el jefe de la Unidad de Coordinación de Protección Ambiental de la Generalitat Valenciana, Javier Valero, detalló la estrategia para los RAEE dentro del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR 2025-2035) de la Comunitat Valenciana, enmarcada en la Ley 7/2022 y en la normativa europea.

El diagnóstico del sector muestra un crecimiento sostenido en la recogida de residuos, aumentando de 38.445 toneladas en 2019 a 55.426 toneladas en 2023. No obstante, a pesar del aumento en la captación, el grado de cumplimiento de los objetivos autonómicos ha descendido al 77% debido a la exigencia creciente de las cuotas anuales y a la existencia de flujos de residuos no declarados o gestionados fuera de los circuitos oficiales.

Para cumplir con los nuevos objetivos que exigen preparar para la reutilización el 17% de los RAEE domésticos y el 15% del total para 2035, explicó, el plan establece una serie de medidas correctivas y preventivas.

Estas acciones incluyen el desarrollo de campañas de educación ambiental contra la obsolescencia programada y el fomento de la reparación, así como la mejora de la infraestructura de recogida en ecoparques y municipios de más de 10.000 habitantes para facilitar la clasificación adecuada.

Además, se implementará una plataforma electrónica para unificar el reporte de datos de todos los operadores y se intensificarán los planes de inspección para controlar las exportaciones ilegales y asegurar la trazabilidad de los residuos.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Protección Ambiental de la Generalitat Valenciana, Javier Valero, detalló la estrategia para los RAEE dentro del nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. / Pilar Cortés

A continuación, el bloque de intervenciones centrado en el convenio de colaboración para la Gestión de RAEE domésticos en la Comunitat Valenciana, a cargo del jefe del Servicio de Prevención y Reutilización de Recursos de la Generalitat Valenciana, Enrique López; y de la responsable del área de Operaciones de Recyclia, Janira Jori.

Las Jornadas Técnicas del Consorcio Terra “RAEE. Conecta el valor, desconecta el residuo”, congregó a numerosas autoridades y expertos en la materia. / Pilar Cortés

Enrique López expuso el nuevo marco de colaboración para la gestión de RAEE domésticos en la Comunitat Valenciana, fundamentado legalmente en la Ley 7/2022 y el Real Decreto 110/2015.

Este convenio, suscrito el 12 de febrero de 2025 con una vigencia inicial de cuatro años, armoniza las competencias obligatorias de los municipios en la recogida de residuos con la responsabilidad ampliada de los productores, quienes están obligados a financiar dicha gestión.

El acuerdo une a la Generalitat, a nueve SCRAP y a las entidades locales que se adhieran voluntariamente, con el fin primordial de garantizar una recogida separada eficaz y asegurar la sostenibilidad económica del servicio municipal.

En el plano operativo, detalló un reparto claro de obligaciones, en el que las entidades locales deben encargarse de la recepción, vigilancia y correcta clasificación de los residuos en diferentes fracciones específicas dentro de sus ecoparques o instalaciones.

En contrapartida, los SCRAP se comprometen a suministrar los contenedores de almacenamiento, gestionar el transporte hasta las plantas de tratamiento y abonar a los ayuntamientos las compensaciones económicas correspondientes por los costes de recogida y almacenamiento.

Para cerrar el ciclo, se estipula la ejecución de campañas de sensibilización ciudadana y la supervisión mediante una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento de los objetivos ambientales.

El jefe del Servicio de Prevención y Reutilización de Recursos de la Generalitat Valenciana, Enrique López, expuso el nuevo marco de colaboración para la gestión de RAEE domésticos en la Comunitat Valenciana / Pilar Cortés

El segundo bloque de intervenciones, sobre la jerarquía de las opciones de gestión de los RAEE, se inició con la intervención del gerente del Consorcio Terra, Pablo Martínez, donde analizó la gestión de los RAEE en la red consorciada de ecoparques, destacando que, a pesar de la expansión de la infraestructura a diez ecoparques fijos y seis unidades móviles en el área de gestión todavía se detectan más de 1.000 toneladas anuales de estos residuos incorrectamente depositados en la fracción resto.

Los datos presentados evidencian un crecimiento en la recogida separada, con una proyección al alza para 2025 y un claro predominio de los pequeños aparatos, especialmente en la recogida a través de las unidades móviles. Además, incidió en la economía circular mediante la plataforma "Sistema Reutiliza", planteando retos futuros enfocados en el fomento de la reparación local y la correcta clasificación de objetos híbridos.

El gerente del Consorcio Terra, Pablo Martínez, analizó la gestión de los RAEE en la red consorciada de ecoparques, destacando que todavía se detectan más de 1.000 toneladas anuales de estos residuos incorrectamente depositados en la fracción resto. / Pilar Cortés

Por su parte, Janira Jori, explicó que Recyclia administra fundaciones y asociaciones medioambientales para que más de 3.500 fabricantes e importadores cumplan con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Y ante un escenario global donde la generación de residuos electrónicos crece y solo el 22,3 % se gestionó adecuadamente en 2022, la entidad apuesta por una estrategia de economía circular para recuperar materiales críticos mediante el reciclaje y la reutilización. Para optimizar esta labor, se apoyan en OfiRaee, una plataforma informática que coordina la logística, automatiza la gestión y unifica los datos de trazabilidad de los residuos recogidos en los puntos limpios municipales.

La responsable del área de Operaciones de Recyclia, Janira Jori, explicó que su organización vela por que más de 3.500 fabricantes e importadores cumplan con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). / Pilar Cortés

Por último, Noemí Sánchez, responsable del sistema de Calidad y Medio Ambiente de Grupo Braceli, detalló el proceso de valorización de los RAEE en su empresa, abarcando desde la evolución normativa hasta los retos actuales del sector.

Explicó las cuatro líneas específicas de tratamiento –Frío, Gran Aparato Electrodoméstico (GAE), Pequeño Aparato Electrodoméstico (PAE) y Telecomunicaciones–, destacando altos porcentajes de recuperación de materiales, que oscilan entre el 67% en PAE y el 88,3% en GAE, siendo el hierro y los metales los componentes mayoritarios recuperados en casi todas las categorías.

Finalmente, identificó desafíos clave para la gestión, como la falta de comunicación, la regulación compleja, el uso de la plataforma e-RAEE y la necesidad de fomentar la preparación para la reutilización, todo ello respaldado por los 20 años de experiencia de la compañía en el reciclaje y en la permanente innovación.