Investigación: la contaminación por mercurio en el mar sigue aumentando, pese a las prohibiciones

En 2017, se firmó un tratado global para controlar la contaminación por mercurio. Sin embargo, los datos de marsopas comunes recogidos durante treinta años en el Reino Unido muestran que el mercurio sigue aumentando y provoca un mayor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas.

Cuando el Convenio de Minamata entró en vigor hace ocho años, se consideró un punto de inflexión. El tratado global sobre el mercurio compromete a los países a reducir el mercurio presente en las centrales eléctricas de carbón, la industria y productos como baterías y empastes dentales.

Pero, así y todo, los niveles de mercurio siguen aumentando en muchas partes del océano. Actividades humanas como la quema de combustibles fósiles ya han triplicado el mercurio en aguas oceánicas menos profundas (menos de 1.000 metros de profundidad) desde la Revolución Industrial. El calentamiento de los mares y los cambios en las cadenas tróficas están agravando el problema al aumentar la tasa de acumulación de mercurio en la cadena alimentaria marina.

Investigando el mercurio en marsopas

En nuestro nuevo estudio, mis colegas y yo analizamos muestras de hígado de 738 marsopas comunes que vararon en las costas del Reino Unido entre 1990 y 2021. Descubrimos que los niveles de mercurio aumentaban con el tiempo y que los animales con niveles más altos tenían mayor probabilidad de morir por enfermedades infecciosas.

La autora del estudio, en plena investigación / Rosie Williams

Las marsopas comunes son guardianas de la salud de los océanos debido a su longevidad (a menudo más de 20 años) y a su posición en los primeros puestos de la cadena alimentaria. Esto las hace más vulnerables a ciertos contaminantes. Los contaminantes que se acumulan en ellas son una advertencia para el ecosistema marino y para nosotros.

En nuestra investigación, tomamos muestras de cada animal para medir ocho oligoelementos, incluido el mercurio, en su hígado, que desempeña un papel fundamental en el metabolismo, la desintoxicación y la acumulación, y suele ser donde se registran las concentraciones más altas. Analizamos cómo cambiaron las concentraciones a lo largo del tiempo, cómo variaron geográficamente en el Reino Unido y si los niveles estaban relacionados con la causa de muerte.

Un aumento del 1% anual

Durante los últimos 30 años, las concentraciones de mercurio en los hígados de marsopa aumentaron aproximadamente un 1 % anual. Para 2021, la concentración promedio de mercurio era casi el doble que a principios de la década de 1990. Una minoría preocupante (aproximadamente uno de cada diez animales en la última década) presentó niveles de mercurio que pueden tener efectos graves para la salud.

En cambio, el plomo, el cadmio, el cromo y el níquel disminuyeron, lo que refleja los resultados de prohibiciones anteriores y controles más estrictos sobre estos contaminantes (como la prohibición de la gasolina con plomo).

Una marsopa, varada en una orilla española / Cemma

A continuación, investigamos si las cargas de metales estaban relacionadas con la salud. Al comparar las marsopas que murieron por enfermedades infecciosas con las que murieron por traumatismos, como la captura incidental en artes de pesca, descubrimos que los animales con mayores cargas de mercurio tenían un riesgo significativamente mayor de morir por enfermedades infecciosas.

Paralelamente, observamos un aumento constante de la proporción de marsopas que mueren por enfermedades infecciosas y una disminución de las muertes por traumatismos. Esto no demuestra que el mercurio sea la única causa de ese aumento de muerte por enfermedades. Muchos factores, como el estrés nutricional y otros contaminantes como los bifenilos policlorados (PCB), también afectan la función inmunitaria. Sin embargo, nuestro estudio sugiere firmemente que el mercurio es parte del problema.

¿Por qué aumenta el mercurio?

Grandes cantidades de mercurio provenientes de la quema de carbón, la industria y la minería del pasado van a parar a los océanos. Gran parte se encuentra en aguas profundas, actuando como fuente que abastece a aguas menos profundas, y su eliminación puede tardar décadas o siglos. Esto podría explicar por qué su disminución no es evidente.

La industria lanza mercurio a los mares / Agencias

El cambio climático y la sobrepesca también están alterando las cadenas alimentarias marinas. Esto afecta la formación y bioacumulación (acumulación en los tejidos) de metilmercurio (la forma orgánica tóxica del mercurio), aumentando sus niveles en los peces de los que se alimentan las marsopas. Y las emisiones globales no se han detenido: la energía generada por el carbón, la producción de cemento y fuentes como las amalgamas dentales siguen liberando mercurio al medio ambiente.

No es todavía un problema del pasado

Nuestros hallazgos destacan que el mercurio no es un problema del pasado. Representa una presión actual y creciente sobre los mamíferos marinos, que se enfrentan a muchas otras presiones: captura incidental, contaminación acústica, degradación del hábitat, cambios de presas provocados por el clima y exposición a sustancias químicas permanentes.

Dado que los mamíferos comparten muchos aspectos de la fisiología y la función inmunitaria, las tendencias en las marsopas también representan una advertencia para la salud humana. Si los depredadores superiores de las aguas costeras del Reino Unido se están contaminando cada vez más, los mismos procesos podrían estar afectando a algunos de los pescados y mariscos que consumimos.

Las marsopas son un ejemplo de lo que sucede en otras especies marinas / Agencias

Las marsopas comunes son pequeñas, tímidas y fáciles de pasar por alto. Pero sus tejidos registran silenciosamente la historia de nuestra huella química en el mar. En este momento, esa historia nos revela algo incómodo: incluso después de un tratado global, la contaminación por mercurio sigue aumentando y está afectando la salud de la fauna marina.

(*) Rosie Williams es investigadora postdoctoral en Toxicología, Institute of Zoology, Zoological Society of London (Reino Unido). Artículo publicado originalmente en The Conversation

Mercurio y cambio climático son dos caras de un mismo problema: quemar menos combustibles fósiles reduce el CO₂ y el mercurio, mientras que incumplir los objetivos climáticos conlleva el riesgo de que se introduzca más metilmercurio en las redes tróficas marinas. Un océano más seguro para las marsopas y las personas se puede lograr eliminando gradualmente el carbón más rápidamente, reduciendo las emisiones industriales y abandonando los productos que contienen mercurio siempre que existan alternativas más seguras.

Las perspectivas para los mamíferos marinos también pueden mejorarse abordando otras amenazas humanas, como la captura incidental, el ruido submarino y otros contaminantes. Nada de esto funciona sin un seguimiento a largo plazo, por lo que la inversión continua en programas, como la red de varamientos del Reino Unido que respaldó nuestro estudio, es esencial para evaluar el progreso.