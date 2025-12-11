Drones: aliados perfectos para ayudar a salvar a los elefantes de la extinción

Los elefantes han sido estudiados durante décadas desde el suelo, desde vehículos o desde plataformas elevadas, métodos que, aunque valiosos, ofrecen una perspectiva limitada de su compleja vida social. ¿Cómo sería poder estudiarlos desde el aire, sin que ellos se percatasen? Un hallazgo promete revolucionar la observación y conservación de la especie, en peligro de extinción.

Hasta ahora, los drones eran considerados una fuente de alarma para los elefantes, pero un estudio publicado en ‘Scientific Reports’ revela que pueden convertirse en sus discretos aliados desde el cielo para estos gigantes. La investigación, impulsada por Save the Elephants y la Universidad de Oxford en las reservas kenianas de Samburu y Buffalo Springs, demuestra que los elefantes africanos de sabana son capaces de habituarse a la presencia de estos vehículos aéreos no tripulados.

Y es que, aunque el zumbido de las hélices de un dron puede recordar al de un enjambre de abejas, una amenaza natural para los elefantes, el estudio confirma que cuando se opera con cuidado y a suficiente altura, la perturbación inicial se desvanece con rapidez.

Proceso de habituación

Los investigadores realizaron 35 pruebas con un dron cuadricóptero sobre 14 grupos familiares de elefantes perfectamente identificados. Aproximadamente la mitad mostró signos de inquietud al principio, predominantemente leves, como levantar la trompa o detener sus actividades. Sin embargo, estas reacciones disminuyeron notablemente en tan solo seis minutos, y la probabilidad de que se repitieran en exposiciones posteriores fue un 70% menor.

Los drones son una valiosa herramienta de investigación. / Jane Wynyard / Save the Elephants

"Descubrimos que no todos los elefantes se perturbaron, y los que sí lo hicieron se mostraron menos inquietos tanto durante un solo vuelo como tras repetidas exposiciones. Estos efectos de habituación pueden durar muchos meses, o incluso años, lo que demuestra la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad que caracteriza a los elefantes", explica el autor principal del estudio, Angus Carey-Douglas, de Save the Elephants.

Este proceso de habituación, tanto a corto como a largo plazo, transforma al dron en una plataforma de observación no invasiva y eficaz. La clave, según el estudio, reside en el protocolo de vuelo: mantener una altitud de al menos 120 metros, despegar a más de 500 metros de los animales y hacerlo siempre a favor del viento para minimizar la propagación del sonido.

Dinámicas sociales

Bajo estas condiciones, los drones dejan de ser un elemento disruptivo y se convierten en una ventana única para cuantificar dinámicas sociales, como las distancias entre individuos o los movimientos coordinados, especialmente en terrenos inaccesibles.

"La biodiversidad está en crisis, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Las nuevas tecnologías están ampliando nuestra capacidad de percibir, analizar y comprender el mundo salvaje de una forma antes impensable. Este estudio promete abrir una nueva ventana al ‘funcionamiento’ de los elefantes", expone Frank Pope, director ejecutivo de Save the Elephants.

Dron en uso en la Reserva Nacional de Samburu. / Jane Wynyard / Save the Elephants

No obstante, la investigación también detectó cambios sutiles en los patrones de actividad básicos, incluso en ausencia de señales evidentes de estrés. Durante las exposiciones al dron, se redujo la proporción de elefantes alimentándose y aumentó la de aquellos en movimiento, mientras que tras el vuelo se observó un incremento en los individuos en reposo.

La ‘vida secreta’ de los elefantes

Estos matices, aunque de pequeña escala, indican que para obtener datos verdaderamente representativos es crucial establecer un patrón de comportamiento base antes de emplear los drones.

"Esta investigación demuestra el poder de una tecnología nueva y en rápida evolución que nos permite indagar cada vez más en la ‘vida secreta’ de los elefantes. Por ejemplo, la cámara térmica a bordo penetra en la oscuridad, lo que facilita estudios detallados del comportamiento nocturno y los patrones de sueño", señala Fritz Vollrath, de la Universidad de Oxford y coautor del estudio.

La colaboración interdisciplinaria y el rigor ético fueron pilares fundamentales del trabajo. Todos los vuelos se realizaron con permisos especiales de las autoridades kenianas de aviación civil y vida silvestre, y se interrumpían ante cualquier signo de agitación prolongada en los animales. Esta cautela refleja un consenso creciente: si bien los drones son herramientas poderosas, su uso en entornos naturales debe estar estrictamente regulado para evitar el estrés innecesario.

Tecnologías de vanguardia

"Nos enorgullece colaborar con Save the Elephants y apoyarlo en la aplicación de tecnologías de vanguardia para proteger a los elefantes en su hábitat natural. Esta colaboración es un ejemplo contundente de cómo las innovaciones para la ‘desextinción’ ya están salvaguardando especies vivas hoy en día", apunta Matt James, director ejecutivo de la Fundación Colossal, que colabora en el proyecto.

Grupo de elefantes africanos / Agencias

Tras la publicación del informe, el camino está despejado para que los drones, operados con sensibilidad y precisión, se consoliden como los ojos discretos, "ver sin ser vistos", que ayuden a desentrañar aspectos desconocidos de la vida de los elefantes.

La habituación demostrada no solo valida su uso como herramienta científica mínimamente invasiva, sino que también ofrece una vía para monitorear las respuestas de estas poblaciones vulnerables a los cambios ambientales y a las presiones humanas.