El increíble vuelo migratorio de la mariposa de los cardos: 12.000 kilómetros a lo largo de seis generaciones

Son conocidas las proezas migratorias de muchas aves, que son capaces de volar durante miles de kilómetros para llegar a nuestro país y, posteriormente, hacer el viaje de regreso a casa. Lo que ya es más desconocido para mucha gente es que en España vive una especie de mariposa que realiza migraciones igual de sorprendentes que las aves, a pesar de su pequeño tamaño. Se trata de la vanesa de los cardos o mariposa del cardo (Vanessa cardui).

Es capaz de realizar una migración de más de 12.000 kilómetros y atravesar dos veces el desierto del Sáhara en un solo año. La altura de su vuelo y la distancia que recorre es similar, e incluso superior, a la de muchas aves. En realidad, se trata de la mariposa con el mayor recorrido migratorio conocido.

No es un viaje fácil. Debido a los cambios en los vientos, pueden verse arrastradas hacia lugares no deseados, complicándoles así la llegada a su destino. “Pero si el viento sopla fuerte, pueden llegar a alcanzar hasta 50 kilómetros por hora”, señalan desde el Instituto de Biología Evolutiva (IBE-CSIC).

La mariposa es frecuente en España / nhpbs

La vanesa de los cardos pertenece a la familia Nymphalidae. Es una mariposa de buen tamaño (de 5 a 9 centímetros de envergadura) y de cuerpo peludo. Sus alas se caracterizan por ser sobre todo de color naranja, con puntos negros y blancos. Los adultos se alimentan del néctar de diversas plantas y flores silvestres, siendo por ello un importante polinizador. Sin embargo, de entre todas las especies vegetales, siente especial predilección por el cardo, planta de la que toma el nombre.

Una migración que dura seis generaciones

Es una de las especies de mariposas con una mayor distribución geográfica. Podemos encontrarla en todos los continentes. Aunque en algunas zonas es residente, en el Pirineo es migratoria. Abandonan nuestras montañas con dirección al África tropical al finalizar el verano y regresan con la primavera.

A lo largo de su viaje, impresionantemente largo, son capaces de superar montañas, atravesar el mar Mediterráneo e incluso resistir en climas tan extremos como el desierto del Sáhara. Los investigadores del Instituto de Biología Evolutiva (IBE) han demostrado que su migración es tan larga que, en realidad, se necesitan varias generaciones para cubrir un trayecto. Por ello, los ejemplares que regresan a Europa en primavera son las descendientes de las mariposas que habían migrado hacia el sur al finalizar el verano.

Movimientos migratorios de la vanesa de los cardos / wikimedia

En concreto, necesitan tres generaciones para el viaje de ida y otras tres para el de vuelta, según han comprobado los científicos.

Llegan a cruzar el Océano Atlántico

En octubre de 2013, el investigador del Instituto Botánico de Barcelona del CSIC Gerard Talavera halló varios ejemplares de la mariposa de los cargos en las playas de la Guayana Francesa, una observación intrigante ya que esta especie no se encuentra habitualmente en América del Sur. Al analizar el ADN del polen transportado por las mariposas, identificaron dos especies de plantas exclusivas del África tropical, confirmando que las mariposas procedían de ese continente, según informa La Opinión de Zamora.

Para hacerlo todavía más sorprendente, el análisis de isótopos practicado en estos restos permitió inferir su origen natal: probablemente en algún país de la Europa más occidental, como Francia, Irlanda, Reino Unido o Portugal. Es decir, su viaje habría comenzado en Europa, atravesando tres continentes y cubriendo una distancia de no menos de 7.000 km, de ellos unos 4.200 sobrevolando el Atlántico. Un logro extraordinario para un insecto de entre 5 y 8 centímetros de envergadura alar y menos de un gramo de peso.

En palabras de Roger Vila, investigador del Instituto de Biología Evolutiva y coautor del estudio: "Vemos las mariposas como símbolos de fragilidad, pero este estudio demuestra que son capaces de realizar hazañas increíbles. Aún hay mucho por descubrir sobre sus capacidades".

En España puede verse en todas las regiones, sobre todo de abril a octubre, pero lo cierto es que a lo largo de todo el año puede observarse algún ejemplar. También se la conoce como Bella Dama o cardera.

Depositan una gran cantidad de huevos que tienen un periodo de incubación de 3 a 5 días. Las pequeñas orugas de cuerpo sedoso se alimentan durante 10 días antes de convertirse en crisálida. Y a partir de este capullo nace la mariposa adulta.