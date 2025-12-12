El África subsahariana ya ha perdido una cuarta parte de sus animales y plantas desde la Revolución Industrial

El África subsahariana ya ha perdido el 24% de su biodiversidad desde la época preindustrial (1850). Esto significa que, en promedio, las poblaciones de las plantas y animales en esta región han disminuido casi una cuarta parte, según investigadores de la Escuela de Ciencias Animales, Vegetales y Ambientales (APES) de Sudáfrica.

Algunas especies, en particular los grandes mamíferos, han disminuido mucho más severamente. La investigación también destaca que más del 80% de los animales y plantas silvestres que quedan en la región viven fuera de áreas formalmente protegidas, pese a la importancia que tienen estas zonas preservadas para la integridad de las especies.

El estudio, publicado en Nature, proporciona la evaluación más completa de la integridad de la biodiversidad realizada hasta la fecha para el África subsahariana. Una característica única del proyecto es que reúne una amplia gama de conocimientos ecológicos de 200 expertos en la diversidad de plantas y animales de África.

Elefantes y leones han perdido más del 75% de su población

El estudio encontró grandes variaciones entre ecosistemas, países y grupos de especies. Si bien las plantas que pueden soportar perturbaciones ambientales han experimentado disminuciones de tan solo el 10%, los grandes mamíferos como elefantes, leones y algunas especies de antílopes han perdido más del 75% de su abundancia histórica. Estas disminuciones se deben principalmente a la pérdida de hábitat para tierras de cultivo y a niveles insostenibles de cosecha y pastoreo.

El estudio considera insuficiente limitar la protección a áreas concretas / Agencias

Los países de África Central conservan algunos de los niveles más altos de integridad, debido a la persistencia de bosques húmedos, mientras que África Occidental muestra un bajo nivel de integridad por la grave degradación de bosques y sabanas causada por la sobreexplotación y la expansión agrícola.

Fundamentalmente, más del 80% de las poblaciones silvestres restantes de animales y plantas se encuentran en tierras de cultivo: bosques y pastizales donde las personas coexisten con la naturaleza. Estos paisajes albergan a más de 500 millones de personas y sustentan servicios ecosistémicos cruciales como agua potable, polinización, materiales de construcción, recursos de pastoreo, alimentos silvestres y almacenamiento de carbono.

Las áreas protegidas no son suficientes

"Esto cambia radicalmente nuestra forma de pensar sobre la conservación de la biodiversidad en África", afirmó Hayley Clements, uno de los autores. "Las áreas protegidas siguen siendo vitales, especialmente para los grandes mamíferos africanos, pero por sí solas no son suficientes para frenar la pérdida de biodiversidad. La gestión sostenible de los territorios compartidos con el hombre es clave para mantener la biodiversidad y apoyar los medios de vida".

Animales salvajes en la sabana africana / Pexels

El estudio señala que es posible aprender de ejemplos exitosos, como prácticas de pastoreo sostenible, conservación de la vida silvestre lideradas por la comunidad y métodos agrícolas que promueven la biodiversidad y apoyan tanto la conservación como el desarrollo sostenible.

Expansión de las tierras de cultivo

La evaluación también reveló que la expansión de las tierras de cultivo es una de las mayores presiones sobre la biodiversidad, registrándose la situación más preocupante en Nigeria y Ruanda, los dos países con mayor cobertura de tierras de cultivo. La agricultura intensiva de alto rendimiento reduce la diversidad de hábitats y aumenta el uso de productos químicos, con impactos significativos en una amplia gama de especies. Por el contrario, los sistemas tradicionales de pequeños productores tienden a mantener una mayor complejidad ecológica y sustentan mayores niveles de biodiversidad.

Integrar la actividad agraria sostenible y la biodiversidad es la fórmula de éxito / Agencias

Para 2050 se prevé que las tierras de cultivo se duplicarán y la demanda de cereales se triplicará, por lo que los autores argumentan que las prácticas agrícolas positivas para la biodiversidad serán fundamentales si se quiere conciliar la seguridad alimentaria y la salud de los ecosistemas.

Los pastizales (sistemas herbáceos donde pastan la fauna silvestre y el ganado) también son clave para el futuro de la biodiversidad. El estudio muestra que el pastoreo de menor intensidad acoge una mayor biodiversidad que la ganadería intensiva, aunque las crecientes restricciones a la movilidad de los rebaños amenazan este equilibrio.