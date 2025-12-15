Alerta a los vegetarianos: su dieta puede incluir más pesticidas que la dieta omnívora

Es creencia habitual entre los vegetarianos que, por el simple hecho de prescindir de la carne y sus derivados, están disfrutando de una alimentación sana y saludable. Pero no es así. Cada vez más estudios científicos alertan de que los vegetarianos están ingiriendo más residuos de pesticidas que la población general con su dieta convencional.

“Los vegetarianos pueden exponerse a una mayor concentración de residuos de pesticidas que la población general si los vegetales que consumen no son ecológicos”, señala Carlos de Prada, autor del libro de reciente aparición ‘Cómo comer sano en un mundo tóxico’ (i ediciones).

Los vegetales no ecológicos están rociados con pesticidas / Agencias

Una investigación realizada por científicos alemanes e israelíes demostró en 2016 que los vegetarianos tenían en su cuerpo unos niveles significativamente mayores de pesticidas organofosforados. A la misma conclusión han llegado otras investigaciones similares.

La alimentación ecológica evita la contaminación

Ahora bien, la exposición a estos contaminantes se reduce drásticamente cuando los vegetales que se consumen proceden de la agricultura ecológica. Una investigación de 2021 realizada por científicos franceses demostró que los vegetarianos que consumen productos ecológicos tienen menos riesgo de ingerir pesticidas que los consumidores omnívoros convencionales, a pesar de consumir más vegetales.

El estudio en cuestión midió la exposición a pesticidas de 25 clases diferentes a través de la dieta y comparó los riesgos ante estas sustancias en función de si eran vegetales ecológicos o no, y también en función de si la dieta era vegetariana, omnívora, pesco-vegetariana o vegana.

El consumo de frutas y verduras ecológicas reduce la presencia de pesticidas de manera espectacular / Agencias

“Resulta evidente que si no queremos ingerir residuos de pesticidas al alimentarnos o, al menos, reducir seriamente la exposición a estas sustancias, la mejor forma de lograrlo es comer frutas y verduras que no hayan sido tratadas con los dichosos pesticidas sintéticos. Es decir, optar por la alimentación ecológica certificada”, señala Carlos de Prada.

Bastan unos pocos días para reducir los pesticidas

Son muchas las investigaciones que demuestran que “consumiendo productos ecológicos se reduce fulgurantemente la presencia de residuos de pesticidas en el organismo humano”, añade.

Es más: incluso para aquellos que consumen productos convencionales expuestos a gran cantidad de estos residuos, la situación es reversible con los productos ecológicos: “Bastan unos días con dieta ecológica para que caiga espectacularmente la presencia en el cuerpo de metabolitos de pesticidas, como los organofosforados, piretroides, neonicotinoides y otros”, explica en el libro este periodista especializado en los compuestos tóxicos que ingerimos a diario y que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otros.

Del mismo modo, el libro advierte de que de poco sirve seguir una dieta mediterránea, tradicionalmente considerada como saludable, si al mismo tiempo no es una dieta ecológica, libre de pesticidas: "Una persona que pase de una dieta mediterránea convenional a una dieta mediterránea ecológica reduce en un 91% la exposición a múltiples tipos de pesticidas", señala de Prada.