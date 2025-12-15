Descubren una rana de solo un centímetro de longitud y color naranja brillante

A pesar de tener un llamativo color naranja brillante que nunca puede pasar inadvertido, una diminuta rana de Brasil había permanecido oculta al conocimiento de la ciencia hasta ahora. Los investigadores han descubierto este pequeño animal en un enclave de montañas envueltas en niebla en el sur de Brasil, la Serra do Quiriri.

Es una ranita del tamaño de una uña (alrededor de un centímetro) y era completamente desconocida hasta ahora, lo que demuestra la gran cantidad de fauna que aún permanece vedada a nuestro conocimiento en las selvas tropicales. Ha sido bautizada con el nombre de Brachycephalus lulai, en reconocimiento del presidente brasileño, Luis Inázio Lula da Silva y a sus esfuerzos para detener la deforestación del país.

La rana, comparada con la punta de un lápiz / Luiz Fernando Ribeiro

El animal vive en un pequeño reducto de solo ocho kilómetros cuadrados de la citada selva, lo que en parte explica el anonimato en el que ha permanecido hasta ahora. Una de sus características más peculiares, aparte de su estridente pigmentación naranja, es su peculiar canto. Se trata de dos breves notas que componen una muy característica melodía y que permitió a los investigadores diferenciar esta especie de otras de su género, incluso sin observarlas visualmente.

Diferentes a otros parientes cercanos

Según el artículo científico donde se describen sus características, la Brachycephalus lulai se diferencia de otras ranas similares en otros aspectos, como la falta del quinto dedo de sus patas, sus ojos negros y la forma de su cuerpo, redondeado y robusto. Además, las ranas de este género presentan la singularidad de que, al nacer, no pasan por una fase de larvas acuáticas, sino que nacen directamente con la forma de adultos en miniatura, lo que se conoce como desarrollo directo.

Las ranas de este género son sorprendentemente pequeñas / Agencias

Aunque su área de distribución es muy limitada, los investigadores autores del hallazgo no creen que presente un peligro inmediato de extinción, por lo que proponen clasificarla en la categoría de ‘Preocupación menor’ dentro de la Lista Roja de especies amenazadas.

Sin embargo, al mismo tiempo proponen la creación en la zona de un Refugio de Vida Silvestre, una figura legal que no requiere la expropiación de tierras privadas. Además, permitiría preservar otras especies importantes que viven en este bosque atlántico, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Dado que la Serra do Quiriri está repleta de valles y cumbres, con un clima muy concreto, ese aislamiento ha impulsado una gran diversidad de especies.