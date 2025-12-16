La contaminación atmosférica causa en España uno de cada ocho ingresos en Urgencias por enfermedades neurológicas

La contaminación del aire es la responsable de miles de muertes evitables en la Unión Europea, y ello a pesar de que se está produciendo una "mejora significativa" de la calidad del aire. Un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) concluye que entre 2005 y 2023 las muertes prematuras atribuibles a las partículas finas se redujeron un 57%. Aun así, los niveles inseguros de contaminación del aire causaron nada menos que 182.000 muertes en 2023 en la UE.

España es un ejemplo de esta preocupante situación. Uno de cada ocho ingresos urgentes en el hospital por causas neurológicas (demencia, párkinson, alzhéimer o esclerosis múltiple) está relacionado con la contaminación atmosférica, según han concluido investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Más ingresos por contaminación que por temperatura

Los científicos de esta institución analizaron más de 15.000 hospitalizaciones urgentes en España relacionadas con causas neurológicas y confirmaron la relación que tienen con la contaminación y las temperaturas, ya que un 12,5 por ciento de los ingresos pueden atribuirse a la contaminación atmosférica y un 1 por ciento a las altas o bajas temperaturas.

Neblina en Barcelona causada por la contaminación / Efe

Los resultados señalan que, de las 15.437 hospitalizaciones con carácter de urgencia por causas neurológicas que se produjeron entre 2013 y 2018 y que han sido analizadas en el estudio, cerca de 2.000 pueden atribuirse a la contaminación atmosférica, mientras que menos de 200 se relacionan con las altas o bajas temperaturas.

El estudio, publicado en Science Direct, recuerda la interacción entre ambas variables, contaminación y temperaturas, en relación con la salud y el riesgo de enfermedad.

Analizando los ingresos en Urgencias

La investigación, un estudio ecológico retrospectivo, se llevó a cabo en 10 de las provincias más pobladas de España, utilizando datos de los años 2013 a 2018. Para ello, analizaron los ingresos urgentes debidos a causas neurológicas, las concentraciones medias diarias de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, y ozono troposférico, así como las temperaturas máximas y mínimas diarias en olas de calor y frío, respectivamente.

El tráfico sigue siendo un gran causante de contaminación / Agencias

A partir de esos datos se calculó la probabilidad de ingreso para cada variable y se estimaron los ingresos hospitalarios atribuibles a cada variable de riesgo ambiental, para concluir que, durante el periodo analizado, 245 ingresos fueron atribuibles al efecto de las concentraciones de partículas en suspensión, una cifra inferior a los atribuibles al dióxido de nitrógeno (581) y al ozono (1.107).

Los investigadores, liderados por Julio Díaz y Cristina Linares, que coordinan el Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano, concluyen que el elevado impacto de la contaminación atmosférica en este tipo de ingresos hospitalarios recomienda la adopción urgente de más medidas destinadas a reducir los niveles de contaminación a los que está expuesta la población.