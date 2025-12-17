La renaturalización urbana reduce el estrés, aminora la ansiedad y fomenta la actividad física

La renaturalización urbana tiene un impacto profundamente positivo en la biodiversidad local, pero también en la salud física y el bienestar mental de la comunidad que lo frecuenta: reduce el estrés, aminora la ansiedad y fomenta la actividad física.

Así lo refleja un informe de la Universidad de Derby, que evalúa la percepción y las experiencias de los ciudadanos durante el primer año de un proyecto pionero de renaturalización urbana en el parque Allestree, en esa ciudad del Reino Unido.

Los hallazgos de la iniciativa, una de las más ambiciosas de este tipo en Europa, fueron recogidos a través de encuestas, conversaciones y entrevistas realizadas entre finales de 2024 y mediados de este año y pintan un panorama alentador en el que la naturaleza que resurge y la comunidad que la disfruta se retroalimentan.

Tejones, zorros y ciervos

El proyecto, impulsado por el Derbyshire Wildlife Trust y el Ayuntamiento de Derby, se ejecuta sobre una extensión de casi 130 hectáreas y tiene como objetivo restaurar la vida silvestre y los hábitats del parque Allestree hasta llevarlos de nuevo a un estado natural.

El parque Allestree se encuentra a las afueras de Derby y está rodeado de casas, lo que lo convierte en el mayor proyecto de reforestación urbana del Reino Unido.. / Fideicomisarios del Museo de Historia Natural de Londres

El informe revela que los vecinos ya perciben este espacio como un auténtico activo para la ciudad. Y es que, más allá de la apreciación paisajística, los visitantes informan sobre un aumento notable en la presencia de especies como tejones, zorros y ciervos, un indicio temprano del éxito de las medidas de renaturalización.

No obstante, la verdadera riqueza del estudio reside en comprobar cómo esta transformación ecológica se traduce en beneficios tangibles para las personas. La investigación destaca que los ciudadanos son cada vez más conscientes del papel que juega la renaturalización no solo en enriquecer la biodiversidad, sino también en crear espacios más resilientes ante el cambio climático y, de manera crucial, en apoyar la salud humana.

Más visitantes

"En este informe, una abrumadora mayoría de los encuestados vio la renaturalización de Allestree Park como un activo para Derby como ciudad. Lo describieron como un recurso que apoyaba tanto la salud y el bienestar de los residentes que accedían al parque como un lugar para que la naturaleza local prosperara de una manera más biodiversa”, afirma Fiona Holland, directora del proyecto evaluador.

Este sentimiento de apoyo viene acompañado de una observación empírica por parte de los usuarios. "También fue alentador que la gente ya hubiera notado cambios, como una mayor diversidad de especies, y más personas visitando el parque", añade Holland.

El parque Allestree, en Derby (Reino Unido). / derbyshirewildlifetrust.org.uk

El informe señala que la conciencia sobre el proyecto crece a la par que lo hace el número de visitantes, lo que abre un potencial enorme para una conexión, educación y participación aún mayores en el futuro. El documento también recoge sugerencias valiosas de la comunidad, incluyendo ideas para llegar a nuevas audiencias, comunicar los objetivos con mayor claridad, equilibrar las zonas renaturalizadas con espacios verdes de fácil acceso y fomentar un compromiso aún más profundo.

Un laboratorio vivo

"Pasar tiempo en la naturaleza es beneficioso para la salud y el bienestar, y el aumento de la biodiversidad que la gente está notando tendrá un impacto positivo para aquellos que visiten el parque. Los beneficios de la renaturalización comunitaria a esta escala no se habían visto antes en el Reino Unido, y es genial ver a Derby tomando la iniciativa de esta manera", apunta Caroline Harvey, investigadora principal del estudio.

Para las instituciones que gestionan el parque, el informe constituye una brújula fundamental, pues ofrece "una visión vital de cómo la gente ve que el proyecto está progresando y cómo podría evolucionar en los años venideros. Está claro que la comunidad no solo apoya la renaturalización en Allestree Park, sino que está emocionada de ser parte de ello. Estas reflexiones nos ayudarán a moldear la forma en que el proyecto continúa creciendo de una manera que funcione tanto para las personas como para la naturaleza", indica la experta Andy Honman.

El respaldo institucional al proyecto se vio reforzado con una nueva financiación de The National Lottery Community Fund, lo que asegura su continuidad. Desde el ámbito político, la concejala Carmel Swan, responsable de Cambio Climático, Transporte y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Derby, celebra las conclusiones y vincula directamente los espacios verdes de calidad con la salud pública.

"Además de tener un impacto positivo en la naturaleza, nuestro proyecto pionero de renaturalización está teniendo claros beneficios para las personas", manifiesta la edil. Allestree Park, que se consolida así como un laboratorio vivo cuyas lecciones podrían inspirar políticas urbanísticas en otras ciudades.