Cerca de un millón de animales se usan en España para experimentación médica, aunque la cifra va bajando

Un total de 887.000 animales fueron utilizados con fines científicos y de docencia en 2024, un 22,5% menos que el año anterior y un 37% menos que en 2009, cuando comenzaron las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Así lo ha explicado el Acuerdo Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) durante la presentación del VIII Informe del Acuerdo COSCE por la transparencia en experimentación animal.

En suma, un 49,8% han sido ratones; un 21%, peces -―que han registrado una disminución significativa (-58,4%)―-, y un 17%, aves ―cuyo uso ha aumentado en un 34%―-. Al margen de ello, las cifras de MAPA indican que el número de usos de los cefalópodos (33%) y de los reptiles se ha triplicado y que el uso de vacas, équidos y perros ha descendido un 29%, un 71% y un 25%, respectivamente.

La cantidad de uso de cefalópodos y de reptiles se ha triplicado, pero el uso de vacas, équidos y perros ha descendido un 29%, un 71% y un 25% cada uno

Lluís Montoliu, miembro de la Comisión COSCE, detalla que un 25% de los ejemplares se dedicó a estudios oncológicos, un 12% en cardiovasculares, un 23% en estudios del sistema nervioso y el resto de diferentes sistemas. De entre ellos, el 50% de los procedimientos son leves, el 39% moderados y el 8% severos.

Una científica en el laboratorio del Parque Tecnológico de Zamudio de Bilbao, a 23 de mayo de 2022, en Zamudio, Vizcaya, País Vasco (España). / H.Bilbao / Europa Press / Archivo

"Hay que recordarle a todo el mundo que la investigación con animales sigue siendo importante, que está estrictamente regulada [...] y que no tenemos nada que ocultar. Tenemos que proceder con una total transparencia en la investigación con animales, porque lo que hacemos es cumplir con la legislación vigente", señala.

El Acuerdo COSCE un código voluntario de buenas prácticas que complementa la legislación española, promoviendo la transparencia y la comunicación sobre el uso de animales en investigación científica. Con su Informe anual de transparencia sobre el uso de animales de experimentación científica en España, recoge las acciones de apertura y transparencia de las instituciones españolas en 2024, en cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo.

Un técnico del Centro de Biomedicina Experimental de Galicia, el centro especializado de la USC en experimentación animal. / Europa Press

Este año, la investigación se ha basado en 158 respuestas a la encuesta de COSCE. De ellas, 108 corresponden a instituciones que utilizan animales y las otras 50, a otro tipo de instituciones relacionadas con la experimentación animal, pero que no utilizan animales directamente.

El Acuerdo COSCE, líder en adhesiones a nivel mundial

El estudio, realizado por la European Animal Research Association (EARA), muestra que el Acuerdo COSCE volvió a ser el líder en adhesiones a nivel mundial. Entre otras cosas, destaca que la comunidad científica española "consolida" su transparencia con la experimentación animal, pero la mayoría de sus instituciones (83%) sigue careciendo de una política institucional de comunicación.

"Los números demuestran esa consolidación en la comunidad científica de una especie de espíritu de apertura de la sociedad. Hay mucho por avanzar, es cierto, pero va calando y va creciendo", explica otro de los miembros de la Comisión COSCE, Javier Guillén.

Además, muestra un avance significativo en la divulgación general sobre investigación animal, que ha aumentado más de diez puntos porcentuales respecto al año anterior y ha alcanzado el 64,8% en 2024. De esta manera, explica que el 100% de las instituciones dispone de una declaración institucional en su web en la que declara que esa institución públicamente la utilización de animales. En el 72% de los casos, esa declaración es accesible en tres clics o menos.

Una activista sostiene a su perro mientras participa en una protesta por los derechos de los animales en Barcelona para exigir el cierre del laboratorio de experimentación con animales Vivotecnia. / Europa Press / DPA / MATTHIAS OESTERLE / El Periódico

En total, el 80% de los encuestados utiliza la página web para divulgación de actividades relacionadas con la investigación con animales y el 40% incluyen en los sites estadísticas de los animales utilizados. Además, el 96% usan las redes sociales. Asimismo, el 25% señala que ha publicado comunicados de prensa con mención del uso de animales de investigación.

Al margen de ello, el informe detalla que el 42% de las instituciones dice realizar una mención explícita de la investigación con animales durante el proceso de selección de personal. Asimismo, pone el foco en cómo un 40,74% de las instituciones que propone visitas a las instalaciones para el personal no investigador y un 64,8%, la participación en jornadas de divulgación científica.

En el otro extremo, la investigación indica que el 16% echa en falta a veces apoyo institucional y que sólo el 17% de las instituciones tiene una política institucional de comunicación. Un total de 887.000 fueron usados en 2024 para experimentación científica, un 22,5% menos que el año anterior como ARRIVE (34,3%) o PREPARE (24%) sigue siendo limitada "a pesar de su relevancia para garantizar la calidad y la ética en la investigación tanto a la hora de su diseño (PREPARE) como de su comunicación en publicaciones científicas (ARRIVE)".

Durante su intervención, Guillén ha destacado que el 100% de las instituciones encuestadas consideran que el Acuerdo representa "un paso importante" para la investigación biomédica.