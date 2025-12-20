Comprobado científicamente: los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres ¿Por qué?

Los gatos son animales muy inteligentes que siguen sorprendiendo a los científicos. La última novedad sobre su comportamiento ha sido desvelada por una investigación publicada en la revista Ethology, según la cual estos felinos maúllan con más insistencia e intensidad cuando se dirigen a un hombre que a una mujer.

El estudio se basó en el comportamiento de 31 gatos domésticos, observados en sus propios hogares entre los años 2022 y 2024. Los científicos colocaron pequeñas cámaras en el pecho de sus dueños para grabar los cinco primeros minutos de su entrada en casa y comprobar así cuál era la reacción de sus mascotas felinas.

Los resultados no dejaron lugar a dudas: los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres cuando les dan la ‘bienvenida’. En concretos, los propietarios masculinos recibieron un promedio de 4,3 vocalizaciones (maullidos, ronroneos o gemidos varios) durante los primeros 100 segundos de su entrada en casa, mientras que las mujeres solo recibieron 1,8 vocalizaciones.

Las mujeres son más atentas con los gatos y por eso han de maullar menos ante ellas / Agencias

Esta diferencia, además, fue permanente y constante, independientemente de la edad, la raza o el sexo del gato, y también fue igual en hogares grandes y pequeños.

Gestos como levantar la cola, frotarse contra las piernas del dueño o dueña o bostezar forman también parte del ritual de bienvenida por parte de los gatos, pero las señales sonoras siempre eran más frecuentes cuando llegaba un varón.

El motivo de esta diferencia

¿Cuál es el motivo de este sorprendente comportamiento? Simplemente, según los investigadores, los gatos perciben que los hombres prestan menos atención a sus sutiles señales corporales. Por ello, se ven obligados a “elevar la voz” para asegurarse de que se les hace caso.

Un gato con su dueño / Agencias

Ello implica que las mujeres, al menos según los resultados del estudio, son mucho más receptivas a los gestos de bienvenida de sus gatos, por lo que éstos no necesitan emitir tanto maullidos o ronroneos sonoros.

Otras investigaciones, como la publicada en ZME Science, desvela que los gatos no se muestran cariñosos solo por interés propio, como sería el caso de aguardar un poco de comida a cambio de sus testimonios de afecto hacia el dueño.

Los científicos descubrieron, tras monitorizar el comportamiento de un grupo de estas mascotas, que los gatos no maúllan tanto por hambre como por un simple deseo de interacción social.