Grupo silvoturismo, 25 años de compromiso ambiental y muchos sueños por cumplir

Un cuarto de siglo de compromiso ambiental, innovación en la gestión de sus proyectos y liderazgo en sus principales áreas de negocio definen la trayectoria de Grupo Silvoturismo, que cierra el año de su 25 aniversario con más de un centenar de proyectos llevados a cabo, especialmente desplegados por sus departamentos de Consultoría, Educación Ambiental y Medio Natural.

Lo que comenzó con actuaciones centradas en la naturaleza y en el ámbito forestal, ha evolucionado hasta convertirse en un holding de referencia que abarca en la actualidad tanto la actividad en el medio natural, como la consultoría y el marketing ambiental, la especialización en campañas de educación ambiental, el ecoturismo, la auditoría en los proyectos de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), pasando por la implantación de sistemas de gestión, cálculo y compensación de huella de carbono, redacción de Memorias de Sostenibilidad y, en definitiva, todos los servicios relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.

El departamento de Medio Natural ha ejecutado acciones previstas en los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales de Sant Joan d’Alacant, Callosa de Segura y Pinoso, entre otros. / .

Recorremos los hitos que han marcado este aniversario, desgranando las principales líneas de negocio que sustentan al grupo y profundizando en los proyectos clave que, durante los últimos doce meses, han posicionado a la empresa como un actor indispensable en la lucha contra el cambio climático y la implantación de la economía circular.

Cuatro pilares para una gestión integral

El grupo ha sabido, a lo largo de los años, diversificar su actividad en cuatro departamentos estratégicos que se complementan entre sí.

Consultoría ambiental

En el área de Consultoría Ambiental, actúa a través de su firma Ecosilvo como un socio técnico y estratégico tanto para administraciones públicas -ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades-, como para empresas privadas. Su objetivo es asegurar el cumplimiento normativo, mejorar la sostenibilidad y optimizar recursos.

El Cálculo de la Huella de Carbono y la Compensación es uno de los servicios que ha ido adquiriendo importancia durante este año en la firma, midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero de organizaciones y eventos. Éste incluye la inscripción en el registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, así como en el diseño de estrategias para reducir emisiones y el desarrollo de proyectos de absorción de CO₂.

En este sentido, Grupo Silvoturismo ha conseguido el sello en huella de carbono «Reduzco», un registro promovido por el MITECO, que le ha permitido calcular la huella de carbono exacta de los últimos cuatro años, alcanzando una reducción del 16%.

Ecosilvo se encarga de los servicios de educación ambiental de los Consorcio Terra, Crea y Mare, además de los de ayuntamientos como Aspe, Calp y Altea, y la Diputación de Castellón / .

Asimismo, asesoran a los ayuntamientos en la redacción e implementación de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), evalúan riesgos y vulnerabilidades climáticas del territorio y definen la hoja de ruta para cumplir los objetivos europeos de la Agenda 2030, tales como reducción de emisiones, eficiencia energética y movilidad. En concreto durante 2025 han desarrollado el PACES de Dénia.

Especializados también en turismo, ha trabajado de nuevo en 2025 con Segittur, mercantil de la Secretaría de Estado de Turismo, con más de 50 municipios en labores de consultoría y auditoría en materia de sostenibilidad y gobernanza para la Red DTI, apoyando un modelo de turismo en el que prime la gestión de los recursos y el patrimonio de forma sostenible, e impulsando la mejora de la competitividad de los destinos turísticos desde una perspectiva ambiental.

Otro proyecto significativo en esta materia ha sido el Plan de Adaptación al Cambio Climático desarrollado este año para el Ayuntamiento de Almería del recurso turístico del Cabo de Gata.

En el presente ejercicio ha implantado en el funcionamiento interno de la empresa, y también lo hace para terceros, sistemas internacionales de gestión: normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental) y también la ISO 14006 (ecodiseño) para reducir el impacto de productos desde su concepción, e ISO 20121 para la gestión de eventos sostenibles.

Educación ambiental

Bajo la marca Ecosilvo, esta división se ha convertido en el pilar de la conciencia ecológica, llegando a la ciudadanía a través de novedosas campañas de concienciación ambiental, talleres, charlas, buzoneo o acciones de street marketing de alto impacto.

Formada por un equipo de más de 40 educadores ambientales, trabajando a pie de calle en centros educativos, con grandes generadores, consorcios de residuos, SCRAPS como Ecovidrio y Ecoembes, ayuntamientos, diputaciones, organismos, empresas y entidades.

Alicante afronta retos enormes en materia de gestión de residuos, y Ecosilvo ha sido el encargado de realizar multitud de servicios y campañas de sensibilización, no solo en la provincia, sino también en otros municipios y comunidades.

Solo en 2025 Ecosilvo ha llevado a cabo campañas específicas de la fracción orgánica para Jacarilla, Benferri, la Mancomunidad de la Rectoría o Sax, así como de otras fracciones como el textil y el aceite doméstico; los servicios de educación ambiental de la Diputación de Castellón, Aspe, Calp y Altea, y los de los Consorcios de Residuos alicantinos Terra, Mare y Crea; también los servicios de compostaje doméstico y comunitario, y el mantenimiento de composteras comunitarias, del Consorcio Crea; así como las visitas a las instalaciones de referencia en reciclaje e innovación para el Consorcio Terra.

Asimismo ha colaborado con Ecovidrio en el ambicioso programa Ecobarrios, una iniciativa nacional que usa datos e inteligencia artificial para identificar barrios con bajo reciclaje de vidrio y lanza campañas de concienciación localizadas (puerta a puerta, eventos, nuevos contenedores) con el objetivo de aumentar la separación selectiva de envases de vidrio. Ecosilvo ha ejecutado el programa en Alicante, Valencia, Cartagena, Sagunto, Molina de Segura, Alzira, Gandia y Almassora.

Y en la provincia de Cuenca la campaña de concienciación sobre el reciclaje de diferentes residuos valorizables dirigida al canal HORECA, con Ecovidrio, Ecoembes y OfiRAEE.

El departamento de Educación Ambiental, formado por más de 40 educadores ambientales, realiza acciones de compostaje doméstico y comunitario para la recuperación y reciclaje de la fracción orgánica / .

También ha sido el encargado de ejecutar de nuevo las ya clásicas campañas del SCRAP de recogida selectiva de vidrio Movimiento Banderas Verdes, con 15.000 establecimientos participantes y 140 municipios de toda España; La Reconquista del Vidrio en 35 poblaciones de la Comunitat Valenciana; Fiestas con Eco en l’Alfàs del Pi, Benidorm, Vila-real, Torrevieja, San Vicente del Raspeig y Benicàssim; la Peña Recicla en San Vicente del Raspeig, l’Alfàs del Pi, Cieza, Cehegín y San Javier; La Plantà del Vidre en 14 localidades valencianas; Peque Recicladores en la Región de Murcia; entre otras.

Con Ecoembes ejecuta también acciones, como la recientemente presentada para las Fallas de Valencia, que aúna diseño, sostenibilidad y reciclaje y que se va a llevar a cabo en todas las comisiones falleras valencianas que se adhieran, sumando más de 380.

Y otro gran impulso para incentivar la economía circular es la próxima realización de jornadas de formación con el Cefire sobre compostaje escolar.

Comunicación y marketing

En un mundo donde el greenwashing es un riesgo reputacional, Silvoturismo ofrece una comunicación veraz y profesional. Durante este año de aniversario, el departamento de Diseño, Comunicación y Marketing ha sido clave para difundir los valores de la empresa y de sus clientes, especializándose en el ecodiseño de campañas, donde todo se concibe bajo criterios de mínimo impacto.

Este departamento participa en prácticamente todas las campañas y proyectos ejecutados por Grupo Silvoturismo, desde el concepto creativo hasta la ejecución final y análisis de resultados.

De forma específica, se encargan del servicio de comunicación integral del Consorcio Terra; con el Ayuntamiento de Orihuela están desarrollando un proyecto turístico con códigos accesibles NaviLens; y también han cerrado en 2025 el proyecto Valladolid Caminos de Biodiversidad.

Otras campañas han sido: promoción del comercio local en Xàtiva; de la FORS en Sax; la comunicación de la ciclovía de la Asociación Ruta del Vino de Yecla; y también para la Diputación de Castellón, la comunicación junto al servicio de educación ambiental.

Medio Natural y Ecoturismo

Este departamento, con el que la empresa inició hace 25 años su actividad, ha consolidado su posición como referente en la gestión del patrimonio natural y el turismo sostenible. Este año, además, ha dado un salto cualitativo introduciendo en diversos proyectos señalética accesible para personas con discapacidad, con la instalación de códigos NaviLens y braille.

Son decenas los proyectos ejecutados en el año que finaliza.

En el Paraje Les Salines de Manuel, se han realizado trabajos de mantenimiento de vallas de protección y la gestión de escorrentías para evitar la erosión del hábitat.

En el Paraje Municipal Monte Coto de Pinoso se ha llevado a cabo la limpieza selectiva de monte y clareos para la prevención de incendios y acondicionamiento o recuperación de antiguas sendas, como la señalización homologada y cartelería informativa.

La sección de Medio Natural, con el que la empresa inició hace 25 años su actividad, ha consolidado su posición como referente en la gestión del patrimonio natural y el turismo sostenible / .

En los Serranos, en Valencia, se intervino en 10 áreas recreativas afectadas por la DANA, instalando talanqueras, pasarelas de madera y nueva señalización para devolver la seguridad y funcionalidad a estos espacios.

En el Parque del Cabezo en Jacarilla, labores de desbroce y poda para mejorar la estética y seguridad; instalación de paneles interpretativos en la red de senderos de Águilas y la Torre del Reloj en Monóvar; nuevos paneles informativos en las playas de Tavernes de la Valldigna, incluyendo unos en braille; diseño y adecuación de la primera ciclovía enoturística en la Ruta del Vino de Yecla; y creación y homologación de tres senderos en Cartagena dedicados a la cultura del esparto.

También se ha realizado el mantenimiento integral, desbroce, limpieza y reposición de señales de 131,21 kilómetros de senderos homologados en 12 municipios alicantinos: Agost, Alfafara, Aspe, Banyeres de Mariola, Cañada, Hondón de las Nieves, Granja de Rocamora, Hondón de los Frailes, Ibi, Lorcha, Monóvar y Mutxamel.

Respecto a la prevención de incendios forestales, ejecución de las acciones previstas en los Planes Locales de Prevención en Sant Joan d’Alacant, Callosa de Segura y Pinoso, limpiezas selectivas de monte, clareos y desbroces para reducir la carga de combustible en parajes municipales y zonas de interfaz urbana.

Y un último trabajo muy representativo ha sido la redacción del proyecto de acondicionamiento del Camino del Ésera del Valle de Benasque y memoria de viabilidad como camino natural, que engloba los municipios de Benasque, Sahún, Sesué, Villanova y Castejón de Sos.

Con la mirada puesta en los próximos 25 años, el grupo afronta 2026 con el reto de seguir innovando y avanzando en la digitalización ambiental, consolidar su expansión nacional y continuar siendo, ante todo, un eslabón para empresas y organizaciones que conecte a las personas con la naturaleza.