¿Primeros 'brotes verdes’ para una recuperación ecológica mundial?

La humanidad afronta un futuro inquietante. El cambio climático ha empezado a golpear con fuerza mediante una intensificación nunca vista de danas, olas de calor y otros fenómenos extremos. La biodiversidad asiste a una caída estrepitosa, con una pérdida excepcional de especies y una reducción global de poblaciones. Todo ello, agravado con el surgimiento de gobernantes extremistas y autoritarios que desprecian y ridiculizan los esfuerzos que hace la mayoría de países para poner fin a todo ello. Y, sin embargo, este año ha presenciado destacados avances en materia ambiental que, aunque aislados e insuficientes, demuestran que puede cambiarse el rumbo de los acontecimientos, por muy negativos que éstos sean. Son ejemplos que mantienen viva la llama de la esperanza.

Una de las mayores preocupaciones es la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues determinan el futuro del calentamiento global. Aunque la tendencia sigue siendo al alza, lo cierto es que, por primera vez desde que comenzó la lucha contra el cambio climático, la ONU vislumbra una reducción de emisiones relativamente cercana. En concreto, se prevé que las emisiones globales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, disminuyan aproximadamente un 10% para 2035, en comparación con los niveles de 1990, lo que representa la primera reducción anunciada por las Naciones Unidas.

Las energías limpias ayudan a estar cerca de un descenso de las emisiones globales / Shutterstock

Es una disminución que parece al alcance de la mano y se basa en los planes de actuación de aquellos países que representan cerca del 80% de las emisiones globales. Esas previsiones nacionales están muy lejos de alcanzar la reducción del 60% para 2035 que, según los científicos, se necesita para mantener el calentamiento global cerca de 1,5 °C para finales de siglo, pero nos alejan al menos de los efectos más catastróficos.

Las energías limpias siguen comiéndose al petróleo, el gas y el carbón

Todo ello es producto, obviamente, de la gigantesca expansión de las energías renovables en el mundo, que crecen sin parar, comiendo terreno al petróleo, al gas y al carbón.

Es especialmente esperanzadora la evolución de China, que lidera una verdadera revolución verde para dejar de ser el país con mayores emisiones del planeta. El presidente, Xi Jinping, ha anunciado que su país se ha fijado la meta de reducir sus emisiones de dióxido de carbono entre un 7% y un 10% para 2035, en comparación con el pico máximo, que seguramente se alcanzará en la presente década. Los expertos otorgan credibilidad al anuncio, pues es la primera vez que China hace público un compromiso de reducciones. Este objetivo adquiere especial trascendencia, puesto que China genera más del 31% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo.

Al mismo tiempo, el esfuerzo reforestador ya ejecutado en este país no tiene comparación en el planeta y su superficie de bosque ha aumentado de forma espectacular entre 2001 y 2021: el equivalente a casi toda España.

La deforestación se está frenando en el planeta / Reforesta

En realidad, la pérdida de bosques en el conjunto de la Tierra registra también una evolución esperanzadora. La tala indiscriminada prosigue, efectivamente, pero su ritmo está frenándose, y de forma considerable, desde que comenzó el presente siglo. Así lo afirma el último informe de la FAO, el organismo de la ONU para la alimentación.

Baja la deforestación mundial

Según sus datos, la deforestación mundial se redujo a 10,9 millones de hectáreas al año en la última década (entre 2015 y 2025) frente a los 17,6 millones registrados entre 1990 y 2000. Ello demuestra que se ha reducido la velocidad de la tala de los bosques, aunque sigue siendo demasiado alta. Un ejemplo de esta tendencia favorable es la propia Amazonía, donde, gracias a los esfuerzos del presidente Luis Inázio Lula da Silva, la destrucción de sus selvas también se ralentiza, si bien no se ha detenido aún. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la tasa de deforestación de la Amazonía acumula un descenso del 50% en 2025 con respecto a 2022.

En enero entra en vigor el Tratado de Alta Mar, un hito en la conservación de las aguas internacionales

Otro frente en el que se cosechan las primeras victorias es el de la contaminación atmosférica. Europa ha registrado un «progreso significativo» en la reducción de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en la última década (2014-2024), según un informe divulgado por el Servicio de Monitorización de la Atmósfera de Copernicus (CAMS). Es una mejora palpable, pues caen todos los contaminantes medidos: las mayores reducciones de emisiones se han dado en el dióxido de azufre (SO2) (85%), seguido de los óxidos de nitrógeno (NOx) (53%), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) (35%), PM2.5 (38%) y el amoníaco (NH3) (17%). Coches eléctricos y Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están siendo claves.

En enero entra en vigor el Tratado de Alta Mar / Agencias

Los océanos están también de enhorabuena, pues en enero de 2026 entra en vigor de manera efectiva el Tratado de la Alta Mar, que preserva los fondos marinos de aguas internacionales, obstaculizando, por ejemplo, la temida minería submarina. Es una victoria de la comunidad internacional que se suma a otra: la tasa de sobrepesca del Mediterráneo se situó en 2023 en el 52%, la más baja desde que hay registros y que supone una significativa mejora respecto a 2013, cuando era del 87%, y todo ello gracias a la puesta en marcha de planes de gestión y áreas restringidas, según otro organismo de la FAO.

Hay más victorias que se suceden mes a mes y evidencian que es posible, con el esfuerzo colectivo, alumbrar un porvenir para el planeta.

España: especies amenazadas siguen su recuperación

Si nos fijamos en España, hay un conjunto de buenas noticias para la biodiversidad. La mala noticia que supuso para el mundo conservacionista la desprotección del lobo (que ayuda a controlar, por ejemplo, el exceso de jabalís) supuso un duro golpe para la recuperación de una especie necesaria para los ecosistemas ibéricos. Hay otras más amenazadas aún, como el urogallo cantábrico, que sufrió este verano el zarpazo añadido de los incendios forestales en sus ya reducidas áreas de distribución. Las aves, en general, experimentan un declive constante y preocupante en España. Pero el esfuerzo colectivo, privado y público, puede revertir situaciones que ya parecían causas perdidas.

Conocida es la favorable progresión del lince ibérico, el emblemático depredador que estuvo a punto de desaparecer hace unas décadas (52 ejemplares en 2000) y que hoy, gracias a la decidida actuación coordinada de ecologistas, científicos, administraciones públicas y hasta empresas, ha superado los 2.000 ejemplares, ganando territorios y apuntalando una expansión constante. De hecho, ha salido ya de la categoría de ‘En Peligro de Extinción’ para ingresar en la más tranquilizadora de ‘Vulnerable’.

El oso pardo continúa su lenta recuperación / Fundación Oso Pardo

También el oso pardo está en auge, si bien su grado de mejora no puede compararse aún con la del lince. En solo treinta años, esta especie ha pasado de menos de 70 ejemplares a 400, según los últimos datos oficiales. Esta evolución favorable, que se observa tanto en el Cantábrico como en los Pirineos (allí hay ya 90 osos), es resultado de programas público-privados y planificaciones cuidadosas.

El águila imperial ibérica, otra de las especies más queridas en España, remonta el vuelo con fuerza, a pesar de que los parques eólicos se han erigido en una nueva amenaza. De menos de 40 parejas en los años 80, se ha pasado a casi 900 según los últimos censos. Los fondos europeos que subvencionan los programas LIFE han sido, tanto en este caso como en las otras especies en recuperación, determinantes.

La movilización institucional y los programas LIFE europeos están siendo determinantes

Por ejemplo, también un proyecto LIFE está logrando, poco a poco, salvar al pato más amenazado de Europa y de España: la cerceta pardilla, que ha pasado de solo una veintena de ejemplares reproductores en 2015 a 150 en la actualidad. Es una cifra aún demasiado frágil para hablar de una verdadera recuperación, pero sin duda es una tendencia esperanzadora. La cría en cautividad y la mejora de los humedales donde vive han sido factores clave para ello.

El quebrantahuesos, por su parte, está alcanzando ya una cifra próxima a los 2.000 ejemplares y va expandiéndose lentamente por el territorio nacional, en una nueva muestra de los resultados que arroja una gestión continuada.

En el conjunto de Europa, un reciente informe internacional confirma que las aves costeras han experimentado una evidente mejora en los últimos 70 años, gracias a las políticas de conservación. En concreto, se ha registrado un incremento medio del 1,7% en el número de especies y del 2,7% en la abundancia de individuos. Es otra demostración de las mejoras en curso.