Estas son las tres candidatas a ser "Ave del Año 2026" y la votación ya está abierta

Una alondra, un cormorán y un jilguero compiten para ser nombrados "Ave del Año 2026". La organización conservacionista SEO/BirdLife ha dado a conocer las tres especies finalistas para llevarse una distinción que busca llamar la atención sobre el declive poblacional y las amenazas que sufren las aves en España.

Las tres especies finalistas son la alondra común, el cormorán moñudo y el jilguero europeo, tres aves cuyas poblaciones muestran, según los datos más recientes, tendencias desfavorables. Hasta el próximo 11 de enero, el público general podrá participar de forma online a través de la web de la organización para elegir a la especie que centrará las campañas de concienciación y conservación durante el próximo año.

Esta iniciativa, que la ONG lleva desarrollando desde 1988, ha designado ya a 36 aves, sirviendo cada elección como altavoz para reclamar a las administraciones medidas concretas de protección.

La mecánica se repite en esta edición, en la que cualquiera puede votar. Y es que el objetivo último sigue siendo poner el foco sobre una especie que requiera una atención especial por su mal estado de conservación, o porque simboliza la urgencia de proteger los hábitats que la acogen. Para 2026, las candidatas, todas ellas con poblaciones en descenso, representan ecosistemas y problemáticas bien distintas.

Alondra común. / Neil Smith

Alondra común (Alauda arvensis)

Es un ave típica de eriales, cultivos y praderas de montaña, más común en la mitad norte peninsular y fácil de identificar por su característica cresta y su canto. Su estado, sin embargo, es delicado. Catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España, los datos del programa de seguimiento SACRE de SEO/BirdLife revelan un declive nacional cercano al 20% entre 2014 y 2023, una caída que se enmarca en una tendencia negativa de largo alcance, estimada en torno a un 38% menos entre 2002 y 2023.

Las amenazas que la acosan son múltiples y, al no haber desaparecido, se prevé que esta evolución no mejore. "Entre sus amenazas se encuentran la intensificación agrícola, la reforestación de terrenos marginales, la roturación de eriales o pastizales y la transformación de su hábitat en regadíos", se explica desde la organización. Por ello, la alondra común se erige en un claro indicador de la salud de los medios agrícolas.

A través de su campaña, SEO/BirdLife busca que la sociedad entienda que "la agricultura intensiva está generando una alarmante pérdida de biodiversidad" y se pueda concienciar a los políticos para que apoyen "una Política Agraria Comunitaria (PAC) más justa y sostenible".

Cormorán moñudo. / Ian Kirk

Cormorán moñudo (Gulosus aristotelis)

En un hábitat completamente diferente al anterior se encuentra la segunda candidata, un ave marina que habita en los acantilados del litoral cántabro-atlántico y mediterráneo. Su situación es muy preocupante, pues está catalogado como Vulnerable tanto en el Libro Rojo como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Es, de hecho, de una de las aves marinas que ha experimentado una mayor regresión en España en los últimos años, con la población atlántica aún resentida tras el accidente del "Prestige", en 2002.

"Actualmente, la causa más importante que reduce las posibilidades de recuperación es la mortalidad accidental en artes de pesca, principalmente redes de enmalle", señala la ONG. A este problema principal se suman otros como la contaminación, la depredación por mamíferos introducidos en las colonias o las molestias derivadas del incremento del tráfico marítimo recreativo.

Con una población estimada en España de entre 2.670 y 3.300 parejas, divididas en dos subespecies, el cormorán moñudo representa al grupo de aves más amenazado a nivel global: las aves marinas. Su elección como "Ave del Año" permitiría, según la organización, “poner el foco sobre la necesidad de conservar los hábitats costeros, así como garantizar medidas de conservación para el medio marino”.

Jilguero europeo. / Pierre Dalous

Jilguero europeo (Carduelis carduelis)

La tercera aspirante es probablemente la más familiar para el ciudadano de a pie. Es un ave inconfundible, popular y gregaria. A diferencia de las anteriores, su estado de conservación a nivel nacional está catalogado como de Preocupación Menor. No obstante, esta aparente estabilidad esconde una tendencia inquietante. Los datos del programa SACRE apuntan a un moderado declive en sus poblaciones, un fenómeno que se enmarca en un contexto de transformación progresiva y empobrecimiento de los paisajes agrarios tradicionales.

El jilguero, cuyo nombre científico deriva de los cardos de los que se alimenta, está estrechamente vinculado a medios agrícolas diversos, con presencia de márgenes, linderos y vegetación espontánea. "La simplificación del paisaje agrario, la eliminación de estas estructuras y la reducción de la flora arvense asociada a los cultivos suponen una pérdida de recursos clave para el jilguero y para muchas otras especies comunes", advierte SEO/BirdLife.

Además, pese a estar estrictamente regulada, "se siguen produciendo capturas ilegales de este y otros fringílidos para su tenencia en cautividad o su consumo". Por todo ello, el jilguero representa a un amplio conjunto de aves ligadas a la agricultura y permite visibilizar la importancia de conservar la biodiversidad en estos sistemas como base para avanzar hacia modelos agrícolas más equilibrados y sostenibles.