Patrimonio natural de Alicante, la joya verde

La protección y el mantenimiento del patrimonio natural no solo responden a un imperativo ecológico, sino que son la base fundamental para garantizar un uso público responsable y seguro.

Cuando una empresa especializada interviene en el territorio, como es el caso de Grupo Silvoturismo , con 25 años de experiencia en el sector ambiental, transforma el monte en un espacio hospitalario donde el senderista y la ciudadanía pueden conectar con la naturaleza sin riesgos.

Una senda correctamente desbrozada y una clara señalización son necesarias para transitar sin riesgos en el medio natural.

Invertir en la conservación de estos espacios redunda en seguridad y en la democratización del ocio al aire libre, permitiendo que cualquier persona, independientemente de su experiencia, pueda disfrutar de la riqueza natural de Alicante con la confianza de que el entorno ha sido preparado para su visita y preservado para el futuro.

Solo en los últimos meses de 2025, el departamento de Medio Natural de Grupo Silvoturismo ha contribuido a consolidar el patrimonio natural de la provincia de Alicante con más de 130 kilómetros de senderos renovados y un firme compromiso contra los incendios forestales.

En total ha podido actuar en 15 municipios alicantinos que han confiado en esta empresa con sede en Elda, gracias a las subvenciones otorgadas por parte de la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial de Alicante a los ayuntamientos

La prevención: un escudo frente a la emergencia climática

En un contexto donde los incendios forestales representan la mayor amenaza para nuestra biodiversidad, Grupo Silvoturismo ha priorizado la ejecución de actuaciones recogidas en los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) en Sant Joan d’Alacant, Callosa de Segura, Pinoso y Jacarilla, entre otros. Estas labores van mucho más allá de una simple limpieza y saneamiento, se trata de una intervención estratégica para crear bosques más resilientes.

La gestión de la biomasa mediante desbroces selectivos y clareos es necesaria para la protección de los montes alicantinos / .

La importancia de estas acciones radica en la gestión de la biomasa. Mediante desbroces selectivos y clareos, se rompe la continuidad vertical y horizontal del combustible vegetal. Esto significa que, en caso de fuego, las llamas avanzan con menor velocidad e intensidad, facilitando las tareas de extinción y protegiendo de forma directa a los núcleos urbanos colindantes. Además, estas acciones mejoran la salud del monte, permitiendo que los árboles más vigorosos dispongan de más recursos para enfrentar periodos de sequía.

Especial mención merece el trabajo en el Paraje Natural Municipal Monte Coto, en Pinoso, donde se han realizado talas y desbroces junto a una renovación total de la señalética, asegurando que el uso recreativo del paraje sea compatible con su conservación y seguridad.

Mejoras en la red de senderos

A través de la subvención de la Diputación de Alicante, Silvoturismo ha realizado el mantenimiento integral, limpieza y reposición de señales en doce municipios, tratando cada ruta con un enfoque específico según su valor paisajístico y cultural:

En Lorcha, en el PR-CV 42, el departamento de Medio Natural de Silvoturismo ha instalado 43 paletas nuevas de dirección / .

En Agost, se ha intervenido en el PR-CV 430 o "Sendero Geológico". A lo largo de sus 16 kilómetros, se han instalado 32 paletas de dirección y ubicación para guiar al caminante por un paisaje único en la provincia, donde las formaciones de arcilla y los cortes del terreno cuentan la historia de la Tierra de hace millones de años.

El PR-CV 389 en Alfafara ha sido renovado para garantizar el acceso seguro a la Cova de Les Finestres. La instalación de un panel de inicio y 18 paletas permite al visitante descubrir con claridad esta impresionante cueva colgada, uno de los tesoros arqueológicos y visuales más increíbles de la Sierra de Mariola.

En Aspe, los trabajos se han centrado en el PR-CV 444 , el Sendero del Tarafa. Con 14,6 kilómetros, este corredor ecológico que sigue el cauce del río ha visto reforzada su señalización horizontal y vertical, permitiendo a los senderistas disfrutar de un oasis de vegetación de ribera en pleno entorno semiárido.

El PR-CV 444, Sendero del Tarafa, en Aspe, ha visto reforzada su señalización horizontal y vertical. / .

El PR-CV 313 en Banyeres de Mariola une la población con la cima de La Blasca. Silvoturismo ha renovado este trayecto de 11,8 kilómetros, donde la limpieza de la senda permite ahora caminar con fluidez entre la mayor concentración de plantas aromáticas de la Comunitat Valenciana, culminando en vistas espectaculares del Parque Natural.

En el municipio de Cañada, el SL-CV 76 o "Sendero de la Calera" ha sido objeto de desbroces intensivos y la instalación de paneles informativos. Esta ruta de corto recorrido es esencial para entender la arquitectura tradicional, guiando al visitante hacia los antiguos hornos donde se fabricaba la cal.

El PR-CV 281 en Hondón de las Nieves ofrece el ascenso a la emblemática Peña La Mina. Los trabajos de reposición de 25 paletas y señalización horizontal facilitan que el caminante no pierda el rumbo en una ruta que ofrece una de las panorámicas más amplias e impactantes del Valle del Vinalopó.

En Granja de Rocamora, el PR-CV 447 "La Huerta de la Vega" cuenta con nuevos atriles informativos y postes. Se trata de un sendero que pone en valor la cultura del agua y el sistema de regadío tradicional, un paisaje antrópico de gran valor histórico que ahora es mucho más accesible para el turismo familiar.

Las talanqueras de madera delimitan espacios, protegen áreas y sirven como barreras de seguridad en entornos naturales / .

La leyenda cobra vida en el PR-CV 255 de Hondón de los Frailes, el "Sendero de Jaime el Barbudo". Aquí, además de la señalización, se han realizado desbroces críticos en la senda para mantener libre el paso hacia los parajes que antaño recorriera el bandolero más famoso de estas tierras.

En Ibi, se ha actuado en el PR-CV 128, el Camí del Carrascal. Esta ruta de 7,6 kilómetros, que conecta con la Font Roja, cuenta ahora con una señalética nueva para orientar al visitante a través de densos bosques de carrascas, garantizando que el flujo de senderistas se mantenga dentro de los caminos autorizados.

La actuación más extensa se ha dado en Lorcha, en el PR-CV 42 L´Orxa - Cumbre Safor. Con más de 20 kilómetros de recorrido, se han instalado 43 paletas de dirección para asegurar la orientación en una de las rutas más abruptas y bellas del norte de la provincia, caracterizada por su "circ de la Safor".

En Monóvar, el PR-CV 166 (L´Almorquí - La Cavafría) ha sido equipado con elementos de madera de alta calidad, como talanqueras y aparcabicis, integrándose perfectamente en un entorno forestal de gran espesura que representa uno de los pulmones verdes más importantes de la comarca.

En Monóvar, el PR-CV 166 ha sido equipado con aparcabicis, integrándose perfectamente en el entorno forestal. / .

Finalmente, en Mutxamel, se ha intervenido en el SL-CV 182 de la Urbanización Bonalba. A pesar de su corta extensión de 2 kilómetros, el trabajo de desbroce realizado es vital para mantener este espacio como una zona de esparcimiento seguro y limpio para los residentes y visitantes locales.

25 años conservando el futuro

Con estas actuaciones, Grupo Silvoturismo no solo celebra su trayectoria, sino que refuerza su compromiso con un territorio que conoce a la perfección. La combinación de prevención técnica y señalización turística garantiza que el monte alicantino siga siendo un motor de salud, ocio y economía sostenible para el futuro.