El misterioso gato de cabeza plana, del que solo quedan 2.500 ejemplares, ‘reaparece’ en Tailandia

Un escurridizo felino salvaje, que se creía extinto en Tailandia, ha sido redescubierto tres décadas después del último avistamiento registrado, según han informado las autoridades de conservación y una ONG ambiental.

Los gatos de cabeza plana se encuentran entre los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. Su área de distribución se limita al sudeste asiático y se encuentran en peligro de extinción debido a la disminución de su hábitat.

Uno de los gatos detectados ahora en Tailandia / Agencias

Este felino, del tamaño de un gato doméstico y con sus distintivos ojos redondos y muy juntos, fue visto por última vez en un avistamiento documentado en Tailandia en 1995.

29 detecciones

Sin embargo, un estudio ecológico iniciado el año pasado, utilizando cámaras trampa en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur de Tailandia, registró 29 detecciones, según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas del país y la organización de conservación de felinos salvajes Panthera.

"El redescubrimiento es emocionante, pero a la vez preocupante", declaró a AFP el veterinario e investigador Kaset Sutasha, de la Universidad de Kasetsart, señalando que la fragmentación del hábitat ha dejado a la especie cada vez más aislada.

Área de distribución de la especie / Agencias

Inicialmente, no quedó claro cuántos individuos representan estas 29 detecciones, ya que la especie carece de marcas distintivas, por lo que su recuento es complicado. Sin embargo, los hallazgos sugieren una concentración relativamente alta de la especie, según declaró a AFP Rattapan Pattanarangsan, director del programa de conservación de Panthera.

Las imágenes muestran a una hembra de gato de cabeza plana con su cachorro, una señal inusual y alentadora para una especie que suele tener solo una cría a la vez.

Nocturno y esquivo, el gato de cabeza plana suele vivir en ecosistemas densos de humedales, como pantanos de turba y manglares de agua dulce, entornos de difícil acceso para los investigadores, explicó Rattapan.

Quedan 2.500 ejemplares

A nivel mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que quedan alrededor de 2.500 gatos de cabeza plana adultos en estado salvaje, lo que clasifica a la especie como en peligro de extinción. En Tailandia, lleva mucho tiempo catalogada como "posiblemente extinta", por lo que sus únicas poblaciones sobreviven en países vecinos, sobre todo indonesia.

La especie vive en humedales de la selva / panthera.org

Los bosques pantanosos de turba de Tailandia se han visto gravemente fragmentados, en gran parte debido a la conversión de tierras y la expansión agrícola, explicó Kaset, quien no participó en el estudio ecológico, pero lleva años investigando felinos salvajes.

Estos animales también se enfrentan a crecientes amenazas por enfermedades transmitidas por animales domésticos, y tienen dificultades para reproducirse en zonas aisladas.

Si bien el redescubrimiento ofrece esperanza, es solo un punto de partida para su conservación, añadió. "Lo que viene ahora es más importante: cómo permitirles vivir junto a nosotros de forma sostenible, sin verse amenazados".