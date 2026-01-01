Zonas de Bajas Emisiones en España: ¿Cuál es el balance del año 2025?

El año 2025 termina con 58 Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) vigentes en España, 91 en trámite y 20 pendientes de tramitar, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), sin que haya habido avances significativos en los meses recientes: de un 32,5 % de municipios cumplidores en julio se ha pasado a un 34,3 en diciembre.

Reguladas por la Ley de Cambio Climático de 2021 y por un real decreto de 2022, las ZBE restringen el tráfico de los vehículos más contaminantes en los municipios de más de 50.000 habitantes, los de más de 20.000 que superen los valores límite y los territorios insulares.

La ley establecía el 1 de enero de 2023 para la implantación, pero el proceso acumula retrasos, aun teniendo en cuenta los nuevos plazos concedidos por el Gobierno, hasta finales de 2026.

Este lunes entró en vigor la ZBE de Pamplona, para el casco antiguo, mientras que en Sevilla se aprobó la semana pasada un presupuesto que flexibiliza las sanciones, en Valencia se rechazó implantarla conforme a la normativa estatal, Torrelavega (Cantabria) suspendió las restricciones a los vehículos durante las fiestas navideñas y Vitoria comenzó el 15 de diciembre a multar a los infractores, entre las últimas novedades relacionadas con este asunto.

Las ZBE tratan de reducir la contaminación en las ciudades / AMB

El pasado marzo, el Defensor del Pueblo desveló que había enviado 33 recomendaciones a otros tantos municipios para que solucionasen sus demoras en la adaptación a la normativa.

Nueve meses después, ocho de ellos aún figuran en la relación de ‘pendientes’ del Miteco: Arganda del Rey (Madrid), Arona (Santa Cruz de Tenerife), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Orihuela (Alicante), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Las Palmas) y Valdemoro (Madrid).

Completan la lista de zonas pendientes Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y las islas de El Hierro, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Mallorca, Menorca y Tenerife.

Cada municipio es el responsable de definir sus ZBE, los criterios de acceso y las sanciones para quien los incumpla.

Las ZBE aprobadas se han enfrentado a repetidos recursos judiciales, con resultados dispares. Así, hace apenas dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó suspender cautelarmente la implantación de la ZBE de Granada, como le pedía otro municipio, Gójar.

Las islas, asignatura pendiente

El grueso de la lista de ZBE pendientes lo forman los territorios insulares.

Aunque algunas de sus ciudades ya están en la relación de municipios cumplidores (Palma) o en trámite (Ibiza, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas…), las islas deben tener su propio plan al ser consideradas territorios frágiles y, por su tamaño, particularmente vulnerables a la contaminación causada por los vehículos.

Cartel de una zona de bajas emisiones / AMB

Según el real decreto de 2022, «el establecimiento de ZBE en los territorios insulares se realizará de manera coordinada entre las entidades locales y el órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente». De ahí la complejidad de alcanzar acuerdos.

Distintivo ambiental de la DGT

El distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que clasifica a los coches según su impacto medioambiental es el método empleado por los ayuntamientos para autorizar o denegar el acceso a las ZBE.

Las etiquetas en vigor son la 0, principalmente para coches eléctricos; la ECO, en la que entran los híbridos; la C, que incluye los turismos de gasolina matriculados desde 2006 y diésel desde septiembre de 2015; y la B, para los de gasolina desde 2001 y diésel desde 2006.

La clasificación no se basa exclusivamente en las emisiones de monóxido de carbono (CO) y puede ser que un vehículo C contamine menos que uno ECO.

La ley de Movilidad Sostenible aprobada este otoño instaba a la DGT a modificar las etiquetas ambientales, pero PP, Vox y Junts consiguieron la eliminación de esa disposición.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de ampliar hasta diciembre de 2026 la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta medioambiental, por lo que podrán seguir circulando por las calles de la ciudad siempre que pertenezcan a residentes.

En Barcelona, a partir del 1 de enero los coches con etiqueta B no podrán entrar en la ZBE durante los episodios de alta contaminación.