El experimento científico más largo del mundo: empezó en 1879 y acabará en 2100

Hay experimentos científicos que pueden resolverse en una sola tarde o unos pocos días, pero la mayoría necesitan más tiempo para brindar los resultados apetecidos. Y luego están los que necesitan muchísimo tiempo aún, por ejemplo 221 años. Este es el caso de un ensayo sobre conservación de semillas que se inició en Michigan (EEUU) nada menos que en 1879 y que aún hoy continúa en activo, tal y como sus impulsores habían planteado inicialmente.

El científico James Beal enterró hace casi 150 años un total de 20 botellas que contenían decenas de semillas cada una. El objetivo era determinar cuánto tiempo permanecen viables estas semillas bajo tierra.

En concreto, según Beal, el propósito era averiguar “el tiempo que las semillas de algunas de nuestras plantas más comunes permanecerían latentes en el suelo y, además, germinarían cuando se expusieran a condiciones favorables”.

Modo en que fueron enterradas las botellas / MSU

Es el estudio de mayor duración en el tiempo actualmente en activo y supone un trabajo necesario para comprender la supervivencia de las semillas en condiciones naturales.

La metodología

El profesor Beal describió el experimento de la siguiente manera: «Seleccioné cincuenta semillas recién cultivadas de cada uno de veintitrés tipos de plantas diferentes. Se prepararon veinte lotes con la intención de probarlos en diferentes momentos en el futuro. Cada lote o conjunto de semillas se mezcló bien con arena moderadamente húmeda, tal como se extrajo de un metro bajo tierra, donde la tierra nunca había sido arada. Las semillas de cada conjunto se mezclaron bien con la arena y se colocaron en una botella de medio litro. Esta se llenó, se dejó destapada y se colocó con la boca inclinada hacia abajo para que el agua no se acumulara alrededor de las semillas. Estas botellas se enterraron en un montículo arenoso en una hilera que iba de este a oeste».

El experimento radica en mantener los niveles justos de humedad para que estas semillas sobrevivan sin brotar.

La botella desenterrada en 2021 / MSU

Esta metodología convertiría el estudio en una referencia clave para situaciones complejas, como períodos de guerra o crisis alimentarias.

Inicialmente, el ensayo se diseñó para que cada botella fuera desenterrada cada cinco años. Sin embargo, este periodo de tiempo pasó luego a 10 años y, posteriormente, a 20 años entre extracción y extracción.

Cada vez que se desentierra un lote, las semillas se plantan y los científicos comprueban si son aptas para el crecimiento.

Las que no germinan naturalmente son sometidas a sistemas alternativos en la Universidad Estatal de Michigan para intentar hacerlas brotar. Aquellas que no consiguen hacerlo se someten a estudios detallados para explicar el motivo de su inviabilidad.

Este proceso sistemático permite documentar con precisión la degradación de las semillas a lo largo del tiempo.

La última, hacia 2100

La última botella desenterrada fue en 2021, con un año de retraso debido a la pandemia por COVID-19, ya que estaba fechada para 2020. La siguiente botella en ser rescatada y analizada será alrededor del año 2040.

Todavía quedan varias botellas por desenterrar / MSU

El estudio está programado para terminar sobre el año 2100, lo que lo convierte en una investigación transgeneracional única. Los datos obtenidos son fundamentales para varios aspectos, como son:

-Comprender la viabilidad a largo plazo de distintas especies vegetales

-Desarrollar estrategias de almacenamiento de semillas más efectivas

-Planificar bancos de germoplasma para situaciones de emergencia

-Mejorar las técnicas de conservación agrícola frente al cambio climático

Este experimento está demostrando ya que algunas especies de plantas pueden mantener su capacidad de germinación durante más de un siglo bajo condiciones controladas de humedad. Los resultados tienen implicaciones directas para la seguridad alimentaria global y la preservación de la biodiversidad agrícola en un contexto de crisis climática y ambiental.