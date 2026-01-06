Las energías limpias, sin la nuclear, ya generan el 57% de la electricidad en España

La implantación de las energías limpias en España está dando saltos de gigante y confirma que nuestro país es uno de los líderes en esta materia. La generación procedente de fuentes renovables habría subido en 2025 un 1,6% y con una previsión de más de 151 TWh, volvería a superar los valores registrados en 2024, que ya fue récord.

De este modo, y según los datos provisionales a 16 de diciembre, la cuota de producción renovable se situaría cerca del 56%, cifra que se vería incrementada al 57% si se tiene en cuenta el impacto del autoconsumo. España culminaría este ejercicio con una cuota cercana al 75% en cuanto a producción libre de emisiones, si se incluye la nuclear.

Con la información provisional disponible de Red Eléctrica de España, la eólica lideraría un año más el mix energético nacional (22%). Tras ella, los primeros puestos de la estructura de generación los completarían la nuclear y la solar fotovoltaica, en ese orden y con cuotas cercanas al 19%. Esta última tecnología marca un nuevo máximo anual. Por detrás, estarían el ciclo combinado, con casi el 17% del total, la hidráulica (12%) y la cogeneración (casi un 6%).

Sin embargo, si se incluye el autoconsumo fotovoltaico, la energía solar ocuparía el primer puesto en el mix de generación eléctrica nacional de 2025, desbancando incluso a la energía nuclear, lo que constituye un hito histórico.

El carbón, muerto y rematado en España

Por su parte, el carbón, que ya era una tecnología de generación residual, se estima que cerraría el año con la menor cuota y producción de su historia en España. Aportaría tan solo el 0,6% del total y reduciría más de un 50% respecto al año anterior. Esto se debe, fundamentalmente, a la reconversión de la central térmica de Aboño II (en Asturias) a turbina de vapor, que tuvo lugar a mediados de julio.

El autoconsumo solar experimenta un gran impulso / Ecooo

Las previsiones de Red Eléctrica también contemplan que las tecnologías de almacenamiento, como centrales de bombeo o baterías conectadas a la red, habrían permitido este año la integración de en torno a los 9,4 TWh en el sistema eléctrico español, optimizando así el uso de las renovables.

Exportador de energía

El incremento de la demanda a nivel nacional también se ha experimentado este año en Baleares y Canarias, cuya demanda corregida sube un 3,9% y un 1,1%, respectivamente.

Por otro lado, y con datos hasta el día 16 de diciembre, el instante de mayor demanda en el sistema eléctrico peninsular se registró el 15 de en enero a las 20:57 horas, momento en el que se alcanzaron los 40.070 MW.

La nuclear pierde fuelle ante la fotovoltaica de autoconsumo / Agencias

En cuanto al intercambio de electricidad con nuestros países vecinos, 2025 se convertiría en el cuarto año consecutivo que nuestro país cierra con saldo exportador, cuya cifra se ha incrementado un 26% respecto al 2024, hasta alcanzar casi los 13 TWh.

Casi el 70% de la potencia instalada es renovable

A lo largo del año el parque de generación español ha ido evolucionando y progresivamente incorporando nueva potencia renovable que, a falta de datos a final de año, ya supera los 93 GW, lo que representa más del 68% de la potencia de generación instalada en el país.

Si se tiene en cuenta el impacto de las instalaciones de autoconsumo renovable, la potencia renovable se eleva por encima de los 100 GW y representa el 70% del total del parque de generación nacional. Por tecnologías, la solar fotovoltaica continúa líder, seguida de la eólica.