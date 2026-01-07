Noruega hace el sueño realidad: casi el 100% de los coches vendidos en 2025 fueron eléctricos

La electrificación del parque automovilístico mundial es ya una realidad imparable, tanto si la UE marca unos objetivos u otros, pues la población ya es consciente de que la gasolina es el pasado. El ritmo al que se va imponiendo el coche eléctrico en Europa varía de un país a otro, obviamente, pero el líder en la materia es Noruega, que en 2025 alcanzó el prodigio de que casi el 100% de los coches vendidos fueron eléctricos puros.

Todo comenzó en 2017, cuando el gobierno noruego anunció su intención de que para 2025 la totalidad de los nuevos coches vendidos fueran eléctricos. Parecía una meta difícilmente alcanzable entonces, pero el sueño se ha hecho realidad, ya que las cifras finales de ventas del año pasado demuestran que los eléctricos puros representaron el 95,9% de todos los vehículos vendidos en el país, cifra que alcanza el 97,5% si se incluyen los híbridos enchufables, informa el portal especializado forococheselectricos. Aunque falten unos pocos puntos para el 100%, puede decirse que el objetivo se ha cumplido.

Noruega es el país europeo más avanzado en la electrificación del transporte / Agencias

Esta situación se produce en un año en que, además, las ventas de coches han subido en Noruega, con casi 180.000 unidades vendidas. De todos ellos, solo una fracción residual son de gasolina o diésel, reservados ya para cometidos muy especiales.

¿Cómo ha sido posible este milagro? Básicamente, la clave han sido las ayudas fiscales. Desde el gobierno nacional se han ido implantando bonificaciones a la compra de coches eléctricos y, al mismo tiempo, se ha ido penalizando la compra de vehículos de gasolina, de modo que quienes optaban por este último tipo de motor debían pagar impuestos cada vez más elevados que desincentivaban su compra.

España, pese a todo, sigue subiendo

Y, mientras tanto, ¿cuál es la situación en España? Puede decirse que, mientras Noruega juega el papel de locomotora en el tren de la electrificación de coches, nuestro país ocupa el furgón de cola, pues es de las naciones con menos penetración de este tipo de vehículos. Así y todo, las matriculaciones eléctricas no cesan de crecer año tras año, y 2025 asistió a un fuerte tirón respecto al año anterior. En total, en diciembre de 2024 el 10,8% del parque móvil español era 100% eléctrico, cifra muy modesta aún, pero que supone un importante aumento del 27% respecto al año pasado.

Batería de un coche eléctrico / Agencias

En cuanto a los híbridos enchufables, experimentaron una subida aún más llamativa, del 108%, y suponen ya, por sí solos, el 12,4% del parque móvil. Sumados a los eléctricos puros, el 23,3% de los coches españoles ya tiene enchufe.

Mientras tanto, continúa cayendo la venta de los motores de gasolina y diésel, con bajadas, respectivamente, del 31% y el 29% respecto al año anterior.

La progresiva extensión de la red de puntos de carga públicos, junto con un continuado descenso en el precio medio de los modelos eléctricos y las ayudas que ofrece el Gobierno de España a la compra de estos coches son las claves que explican este aumento en las ventas.