El Complejo Ambiental de El Campello trató un 5% más de residuos en 2025

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha presentado el balance de las entradas de residuos de 2025 en el Complejo Ambiental de El Campello. Los residuos tratados han incrementado en 2025, alcanzando las 250.280 toneladas: un aumento del 4,92% respecto a 2024, año en el que se trataron 238.557 toneladas.

“Los datos de las entradas demuestran que ya no existe estacionalidad en la generación de residuos: seguimos produciendo residuos a un ritmo similar durante todo el año,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “En años anteriores, veíamos un pico de producción en los meses de verano, como respuesta a la temporada alta turística, y una reducción en los meses de otoño, pero este año la generación de residuos se ha mantenido constante”.

El aumento de las toneladas de la fracción resto, los residuos que se depositan en el contenedor gris, también se explica por el convenio de colaboración firmado con el Consorcio CREA. Desde verano, el Consorci Mare está tratando los residuos de esta entidad alicantina mientras se realizan obras de mejora en la Planta de Villena.

Otra razón tras este aumento de residuos entrantes puede ser el aumento de la población: la provincia de Alicante ha superado por primera vez el umbral de los 2 millones de habitantes.

Fracciones de residuos que más han aumentado

Las tres fracciones que lideran el aumento de entradas durante 2025 han sido colchones, poda y jardines y la fracción resto del contenedor gris. Los colchones han aumentado un 62% respecto a 2024: se han recogido más de 1.285 toneladas respecto a las 789 del año anterior. También han aumentado sobre un 5% los restos verdes de poda (6.120 toneladas en 2024 vs 6.438 en 2025) y los residuos de la fracción resto del contenedor gris, que han pasado de más de 223.000 toneladas en 2024 a superar las 234.600 toneladas