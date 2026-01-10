¿Por qué están apareciendo gigantescos hoyos en Turquía? Ya hay 700 y la población está angustiada

La tierra se hunde, literalmente, en la región turca de Konya, concretamente en la comarca agrícola de Karapinar, donde, desde hace unos años, están apareciendo profundas simas, algunas de decenas y hasta algunos centenares de metros de diámetro y una gran profundidad. No es un hecho aislado. Estos hundimientos se cuentan por centenares en esta zona, caracterizada por sus extensos cultivos de trigo, maíz o remolacha azucarera.

La agencia de noticias Reuters informa de que hasta el momento se han contabilizado casi 700 de estos enormes hoyos, que pese a no haber causado aún víctimas mortales, constituyen un indudable riesgo para las personas.

Sumideros aparecidos en esta región agrícola de Turquía / Agencias

Estos agujeros se abren de forma abrupta, repentina, causando en ocasiones un gran estruendo, no lejos de donde hay gente trabajando, además de viviendas habitadas, por lo que aumenta la inquietud entre la población.

Así se forman estos hundimientos

¿Cómo se producen estos sumideros? Este derrumbe puntual del suelo tiene lugar cuando, debajo de él, se debilita el material subterráneo y la parte superior pierde su apoyo, viniéndose abajo.

Lo que está provocando este debilitamiento del subsuelo no es otra cosa que la extracción masiva de agua subterránea, que actúa como apoyo por presión del terreno y, al retirarse, deja un vacío que favorece el derrumbamiento del suelo que tiene por encima.

Este exceso de extracciones de agua es lo que está ocurriendo en la región de Konya, que cada vez depende más del regadío para mantener su rendimiento agrícola en unas circunstancias cada vez más secas debido al cambio climático. Al aumentar la extracción, se acelera el desequilibrio físico del terreno y se generan estas simas enormes.

120.000 pozos ilegales de agua

Así lo ha confirmado Fetullah Arik, profesor de la Universidad de Konya, quien señala que la combinación de sequía y extracción intensiva de agua subterránea ha acelerado la caída del nivel freático. Si dicho nivel bajó medio metro al año durante la década anterior, ahora lo está haciendo al increíble ritmo de 4 o 5 metros cada año.

Esta extracción masiva de agua, según admite el propio gobierno turco, es consecuencia de la proliferación de pozos ilegales. Según sus cifras, en la comarca más afectada, la de Karapinar, hay unos 120.000 pozos no autorizados, frente a tan solo 40.000 legales.

Los habitantes de la zona temen que puedan producirse víctimas mortales / Agencias

La agencia de Protección Civil y Gestión de Desastres de Turquía ha tomado cartas en el asunto y está localizando las áreas más sensibles para aplicar un plan de actuación que evite desastres mayores y permita gestionar esta situación.

Lo que sucede en Konya, sin embargo, no es algo único. Se trata del mismo fenómeno que está provocando el hundimiento acelerado de grandes ciudades con millones de habitantes cada una a lo largo y ancho del planeta. Capitales como Yakarta y muchas de Estados Unidos están hundiéndose a un ritmo acelerado por el mismo motivo: el exceso de extracción de agua de subsuelo, de modo que el terreno pierde firmeza y, junto con el peso de los edificios, va cediendo con todo lo que tiene encima.