Las temperaturas oceánicas alcanzaron otro récord histórico en 2025

Un estudio internacional publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences revela que los océanos del planeta almacenaron en 2025 más calor que en cualquier otro año desde que comenzaron las mediciones modernas.

En 2025, los océanos absorbieron 23 zettajulios de calor, que es el nivel más alto registrado jamás y constituye una cantidad tan grande que equivale a la energía que la humanidad consume en 37 años tomando como referencia el consumo global de 2023 (620 exajulios por año).

Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor generado por los gases de efecto invernadero, convirtiéndose así en el mayor reservorio térmico del planeta. Por ello, el contenido de calor oceánico (OHC, en inglés) se considera uno de los indicadores más fiables para seguir el cambio climático a largo plazo.

La evaluación combina datos de importantes centros internacionales y grupos de investigación independientes, incluyendo tres instituciones observacionales: el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias; Copernicus Marine; y NOAA/NCEI.

El calentamiento del océano tiene efectos sobre toda su biodiversidad / Marco Care

Estos grupos confirman que el OHC de 2025 alcanzó el nivel más alto registrado, confirmando la continua ganancia de calor por parte de los océanos.

Regiones que se calientan más rápido

Asimismo, este calentamiento no es uniforme, ya que algunas regiones aumentan su temperatura más rápido que otras. En 2025, el 16 % de los océanos registró un OHC récord, y aproximadamente el 33 % se situó entre los tres valores más cálidos de su historia. Las zonas más afectadas fueron el Atlántico tropical y sur, el Pacífico norte y el Océano Austral.

Este récord global demuestra que el calentamiento de los océanos se ha intensificado desde la década de 1990 respecto a periodos anteriores. En los primeros 2.000 metros de profundidad, el aumento del contenido de calor oceánico (OHC) ha sido constante en las últimas décadas, con una ligera aceleración en los últimos años. El año pasado, el OHC volvió a alcanzar su nivel más alto registrado, como ha ocurrido en cada uno de los nueve años anteriores.

Temperaturas superficiales

En cuanto a la temperatura media de la superficie del mar, la de ese año fue la tercera más alta registrada, alrededor de 0,5 °C por encima del promedio de 1981 a 2010, ligeramente inferior a 2023 y 2024 por la transición de El Niño a La Niña en el Pacífico tropical.

El calenamiento del mar provoca eventos meteorológicos extremos / Shutterstock

Las aguas más cálidas intensifican la evaporación y las lluvias, provocando ciclones y fenómenos extremos, que en 2025 causaron inundaciones en el sudeste asiático, sequías en Medio Oriente y fuertes lluvias en México y el noroeste del Pacífico. Las temperaturas de la superficie del mar son especialmente importantes, porque afectan los patrones climáticos en todo el mundo.

Aguas superficiales más cálidas favorecen una mayor evaporación y lluvias más intensas, lo que provoca ciclones tropicales y eventos meteorológicos extremos más severos. Estos fenómenos jugaron un papel importante en inundaciones generalizadas y perturbaciones en gran parte del sudeste asiático, sequías en Medio Oriente y lluvias intensas en México y el noroeste del Pacífico en 2025.

Efectos mundiales

El aumento del calor oceánico contribuye a la subida del nivel del mar, prolonga las olas de calor y potencia fenómenos extremos al elevar la temperatura y humedad en la atmósfera. Mientras la Tierra siga acumulando calor, el contenido de energía de los océanos continuará en ascenso y se seguirán batiendo récords.

La mayor incertidumbre consiste en saber hasta dónde llegará el calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por la acción del ser humano. En este sentido, los científicos recuerdan la urgencia de cortar cuanto antes dichas emisiones para restablecer el equilibrio del clima de la Tierra.