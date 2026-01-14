Alerta climática: las emisiones de CO2 en EEUU subieron el 2,4% en 2025 y rompen con dos años a la baja

Estados Unidos emitió en 2025 un 2,4 % más de gases de efecto invernadero (GEI) que en 2024 debido, entre otros factores, al mayor uso de carbón para atender el incremento de demanda eléctrica de centros de datos y criptomonedas, así como por el aumento de gas natural para calentar los hogares ante unas bajas temperaturas en invierno, según datos de Rhodium Group, que revelan que el país rompió con dos años consecutivos de reducción de emisiones (-3,5 en 2023 y -0,5 % en 2024).

Las emisiones también crecieron más rápido que la economía, con una expansión proyectada del PIB real del 1,9 %, revirtiendo la disociación entre emisiones y actividad económica de los tres años anteriores.

No obstante, las emisiones fueron el 6 % inferiores a los niveles prepandemia de 2019 y el 18 % menores a las de 2005.

Origen del incremento de 2025

El aumento de las emisiones del año pasado se debió, principalmente a los sectores de la construcción y la energía.

Las temperaturas invernales más frías impulsaron una mayor demanda de calefacción, lo que elevó las emisiones directas del uso de combustible en los edificios residenciales en un 6,8 %, debido a que la gran mayoría de los hogares utilizan gas natural, entre otros combustibles, para calentarse.

Los grandes centros de datos consumen una gran cantidad de energía / Agencias

Según la entidad, en edificios comerciales, con centros de datos y operaciones de minería de criptomonedas a la cabeza, impulsaron la demanda de electricidad el 2,4 % y se concentró en las regiones de Texas, el Atlántico Medio y el Valle de Ohio.

El aumento de los precios del gas natural y la creciente demanda de energía impulsaron la generación de electricidad a partir de carbón, que se disparó el 13 %, lo que resultó en un aumento del 3,8 % en las emisiones del sector eléctrico. En este escenario, algunas compañías han retrasado sus planes de cierre de plantas de carbón.

Por su parte, las emisiones del sector industrial aumentaron modestamente (1,3 %) debido a una mayor actividad industrial, y las de petróleo y gas repuntaron ligeramente (0,5 %) por el aumento de la producción. A pesar de la actividad récord de viajes, las emisiones del transporte se mantuvieron esencialmente estables (0,1 %) debido a la creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos.

Efecto Trump

Si bien el grupo subraya que las emisiones de Estados Unidos el año pasado no se vieron especialmente afectadas por las políticas de la Administración del presidente Donald Trump, sí proyecta que estas podrían tener efectos cada vez mayores en los próximos años.

Donald Trump, presidente de EEUU / Agencias

En concreto, pronostica que las emisiones de GEI disminuirán en 2035 entre un 26 % y un 35 % por debajo de los niveles de 2005, una desaceleración «sustancial» en la reducción de emisiones en comparación con las previsiones de la firma para 2024, cuando proyectaba una disminución del 38-56% para 2035.

Esta desaceleración se debe en gran parte a los cambios en los créditos fiscales impulsados por el Congreso en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de 2025 y en la derogación de las regulaciones climáticas por parte de la Administración Trump, anota la entidad.

A esto se suma que el crecimiento de los vehículos eléctricos puede estancarse ante la ausencia de créditos fiscales federales y políticas regulatorias en EE.UU.

Aparte de algunas modestas contribuciones al aumento de la generación de carbón a partir de las órdenes del Departamento de Energía para mantener algunas plantas en funcionamiento, «aún no estamos viendo los efectos directos de estos cambios de política en las emisiones del país»

La industria del carbón resurge en EEUU / AP

Según la misma fuente, «esto podría cambiar en el próximo año o dos, en particular si la demanda de electricidad de los centros de datos continúa aumentando y la red responde con más producción de los generadores fósiles existentes en lugar de recursos nuevos y limpios. El crecimiento de los vehículos eléctricos, que en parte ha ayudado a mantener a raya las emisiones del sector del transporte, también puede estancarse en ausencia de créditos fiscales federales y políticas regulatorias».

Difícil obtener datos

La firma señala además que el Gobierno del republicano también ha dejado de recopilar y reportar una «gran cantidad de datos» sobre emisiones de GEI y el cambio climático que son «esenciales» para sus informes.

«Dada la hostilidad del Gobierno con respecto a la recopilación de datos relacionados con el cambio climático, es posible que no recibamos más inventarios durante esta administración», agrega.

La publicación del informe tiene lugar apenas unos días después de que Trump anunciara la retirada de EEUU de 66 organizaciones internacionales, algunas de ellas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, como la Convencion Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) o la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). El país se desvinculó además del Acuerdo de París en 2025 y dejó patente su salida de la acción internacional con su no participación en la Cumbre del Clima de Belém (COP30).