Hongos ‘zombi’ y orquídeas ‘ensangrentadas’, entre las nuevas especies reconocidas por la ciencia en 2025

Plantas ‘camuflajeadas’, parásitos que infectan arañas, legumbres gigantescas… La ciencia describió 125 plantas y 65 hongos en 2025 y los científicos de los Reales Jardines Botánicos de Kew (RBG Kew) y sus colaboradores internacionales han dado a conocer su selección de las diez principales, las más curiosas y sorprendentes. Entre estos nuevos hallazgos, un hongo ‘zombi’ que parasita arañas, una orquídea ‘ensangrentada’, una ‘piedra viva’, una leguminosa de cinco toneladas y un arbusto con nombre de demonio.

El panorama, no obstante, está teñido de urgencia. Muchas de las especies descritas este año ya se encuentran amenazadas de extinción, y al menos una, Cryptacanthus ebo del bosque Ebo en Camerún, podría haberse extinguido ya en su hábitat nativo. Esta tendencia alarmante fue anticipada en el informe ‘Estado de las Plantas y Hongos del Mundo 2023’ de Kew, que estimó que hasta tres de cada cuatro plantas aún no descritas podrían estar ya bajo amenaza. Las diez especies elegidas son:

Hongo 'zombi'. / João Paulo Machado De Araujo

1. El hongo ‘zombi'

Entre los descubrimientos más llamativos de 2025 figura Purpureocillium atlanticum, un macabro hongo de la selva atlántica brasileña que pertenece al grupo de los hongos entomopatógenos, coloquialmente conocidos como hongos ‘zombi’. Infecta a arañas dentro de sus madrigueras subterráneas, cubriendo casi por completo el cuerpo del arácnido con un micelio blanco y algodonoso. Del cadáver emerge un cuerpo fructífero de hasta dos centímetros que atraviesa el agujero de la trampilla para liberar sus esporas.

2. La orquídea ‘ensangrentada’

De gran belleza y vulnerabilidad es la orquídea Telipogon cruentilabrum, hallada en los bosques altoandinos de Cotopaxi, Ecuador. Su nombre, que significa ‘labio ensangrentado’, describe el llamativo color de su flor, de tonos amarillos surcados por venas rojas, que imita a una masa hembra para atraer a los machos y lograr la polinización. Crece de manera epífita, sin parasitarlas, sobre margaritas arbóreas. Lamentablemente, más de la mitad de su hábitat ha sido talado, y la deforestación continúa debido a la minería y la agricultura, lo que le ha valido una evaluación preliminar como En Peligro.

3. La flor del demonio de fuego

La lista también incluye descubrimientos con un toque de fantasía y una conexión cultural. Es el caso de Aphelandra calciferi, un arbusto acanto peruano de tres metros de altura cuyas flores de un vibrante naranja-rojo y amarillo le valieron ser bautizado en honor a Calcifer, el demonio del fuego de la película de culto ‘El castillo ambulante’. Los científicos consideran que tiene un gran potencial como planta ornamental para invernaderos.

4. La ‘piedra viva’ de Namibia

Los taxónomos describieron también una nueva subespecie de lithops o ‘piedras vivas’ en Namibia, Lithops gracilidelineata subsp. mopane. Es un ejemplo de mimetismo extremo: se camufla imitando a la perfección las piedras de su entorno, con una superficie lisa y grisácea que la distingue de sus parientes. A simple vista parecen guijarros. Tienen una sola flor similar a la margarita. La recolección ilegal excesiva del medio silvestre para abastecer este mercado está llevando a la especie a la extinción.

La campanilla de invierno Galanthus subalpinus fue descrita como una nueva especie gracias al análisis de su secuencia de ADN y datos del tamaño de su genoma. / Ian McEnery

5. La campanilla misteriosa

Desde los Balcanes llega una delicada pero resistente nueva campanilla de invierno, Galanthus subalpinus, originaria del monte Korab. Aunque ya se cultivaba en el Reino Unido, su origen era un misterio hasta que las investigaciones, respaldadas por análisis de ADN, confirmaron su estatus como especie nueva. Su futuro, no obstante, es incierto: ha sido evaluada como En Peligro Crítico debido a su población reducida y a las amenazas de recolección para el comercio hortícola, sumadas al sobrepastoreo y los incendios.

El árbol 'aliado' con ratas gigantes

Entre los hallazgos con potencial alimenticio destaca Eugenia venteri, un árbol de 18 metros de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Lo singular es que sus frutos, con un sabor que recuerda al plátano mezclado con guayaba y un regusto a eucalipto, crecen en tallos que se extienden por el suelo, facilitando su recolección. Se cree que esta adaptación evolutiva facilita la dispersión de semillas por parte de las grandes ratas terrestres gigantes de la región.

La leguminosa de cinco toneladas

Plagiosiphon intermedium es, con diferencia, la especie nueva más grande y voluminosa: una enorme leguminosa arbórea de cinco toneladas descubierta en Camerún. Puede alcanzar los 34 metros de altura y un diámetro de 66 centímetros. Crecen en grupos y Depende de hongos ectomicorrízicos (forman relaciones simbióticas con las raíces de los árboles). La nueva especie solo se conoce en dos localidades, ambas en Ngovayang, uno de los principales focos de especies vegetales únicas de Camerún, pero actualmente desprotegido.

Los hongos 'buenos'

Se ha descrito asimismo un hongo endófito descubierto en las raíces de una planta en Mongolia Interior. Magnaporthiopsis stipae, representa el vasto y aún en gran parte desconocido mundo de los hongos microscópicos que viven dentro de las plantas sin causarles daño; es más, incluso podrían beneficiarlas. Esta especie es solo una de las 24 nuevas especies, 11 nuevos géneros y 1 nueva familia publicados como novedad científica en un estudio sobre un orden de hongos.

Palmera de Navidad, Adonidia zibabaoa, fue descrita en Filipinas, donde se encontró por primera vez en 2013, y ahora se confirma como nueva para la ciencia gracias a un análisis de ADN. / Jiro Adorador

La palmera elegante navideña

Esta elegante palmera de frutos rojos, de 5 a 15 metros de altura, fue descubierta en 2013 por investigadores de la Universidad de Filipinas Los Baños y es muy buscada por los entusiastas de las palmeras para su cultivo en jardines. Fue el año pasado cuando se la reconoció científicamente como nueva especie, Adonidia zibabaoa. Crece en crestas de piedra caliza kárstica en una pequeña zona de la isla de Samar, una de las Bisayas de Filipinas, propensa a tifones.

La orquídea ‘oruga’

La orquídea ‘oruga', Dendrobium eruciforme, recibe este nombre porque sus diminutas plantas rastreras se asemejan a una colonia de orugas posadas en el tronco de un árbol. Es la más pequeña de las seis nuevas especies publicadas por científicos indonesios y de Kew. Tres de las especies proceden del área del proyecto Crown Jewel, que conserva algunas de las selvas tropicales más intactas y ricas en especies del mundo, y en la que David Attenborough hizo famosas a las aves del paraíso en el Reino Unido.