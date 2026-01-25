Esta es la extraña rata que puede tener la clave de la inmortalidad humana

Los científicos ya sabían que la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber) desafía todas las leyes de la biología: no envejece y es prácticamente invulnerable. Ahora, han dado un paso más, han transferido a ratones el hialuronano sintasa 2, el ‘gen de la longevidad’. Y el experimento ha resultado un completo éxito: los receptores del gen han gozado de una vida más larga y de mejor salud. Los investigadores pretenden ahora comprobar si ese sorprendente animal guarda el secreto de la inmortalidad; o, cuando menos, el de la eterna juventud.

La rata topo desnuda, también conocida como ratopín rasurado, muestra una sorprendente resistencia a todas las enfermedades relacionadas con la edad. Es casi invulnerable al cáncer, puede vivir sin oxígeno hasta 18 minutos, su organización social es similar a la de algunos insectos, a veces metaboliza como las plantas y puede vivir hasta 41 años, diez veces más que roedores de tamaño similar. Pero, sobre todo, no envejece y mantiene su capacidad reproductora durante toda su vida. Como si no pasaran los años por ella.

La transferencia del gen a ratones ha sido protagonizada por un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester, en los Estados Unidos, que han publicado los resultados en la revista ‘Nature’. Están convencidos de que es el primer paso para descubrir los secretos del envejecimiento y extender la esperanza de vida humana.

Una rata topo desnuda alimentándose. / Ltshears / Trisha M Shears

"Nuestro estudio proporciona una prueba de principio de que los mecanismos de longevidad únicos que evolucionaron en especies de mamíferos de larga vida pueden exportarse para mejorar la esperanza de vida de otros mamíferos", señala Vera Gorbunova, profesora de biología y medicina Doris Johns Cherry en Rochester.

Resistencia al cáncer

Los autores del estudio concluyeron que la clave de la resistencia al cáncer y de la longevidad está en el ácido hialurónico de alta masa molecular. Para estudiar los beneficios de este compuesto, los investigadores generaron ratones transgénicos, a los que se transfirió el gen responsable de producir ácido hialurónico de alta masa molecular.

Si bien todos los mamíferos tienen el gen de la hialuronano sintasa 2, la versión de la rata topo desnuda parece estar mejorada para impulsar una expresión genética más fuerte.

Estos ratones mostraron "un aumento en los niveles de hialuronano en varios tejidos, y una menor incidencia de cáncer espontáneo e inducido, una vida útil más larga y una mejor salud", recoge el estudio. El aumento medio en la esperanza de vida se cifró en un 4,4%.

Hubo más beneficios: en los ratones con el gen añadido se atenuaron las inflamaciones en múltiples tejidos, incluido "un efecto inmunorregulador directo sobre las células inmunitarias, la protección contra el estrés oxidativo y una mejor función de la barrera intestinal durante el envejecimiento", destacan los investigadores.

Una rata topo desnuda en un laboratorio. / Universidad de Rochester / J. Adam Fenster

A medida que los ratones con la versión del gen de la rata topo desnuda envejecían, tuvieron menos inflamación en diferentes partes de sus cuerpos (la inflamación es un sello distintivo del envejecimiento) y mantuvieron un intestino más sano.

"Estos hallazgos demuestran que el mecanismo de longevidad que evolucionó en la rata topo desnuda puede exportarse a otras especies y abren nuevos caminos para usar el ácido hialurónico de alta masa molecular para mejorar la esperanza de vida y la salud en humanos", concluyen.

¿Fuente de juventud para los humanos?

Los investigadores de Rochester habían descubierto previamente que las ratas topo desnudas tienen en sus cuerpos aproximadamente diez veces más ácido hialurónico de alta masa molecular que los ratones y los humanos. Y que ese polisacárido, responsable por ejemplo de mantener el tono, la textura y la hidratación de la piel, es el responsable de la inusual resistencia al cáncer de esta especie.

Comprobaron también que si se elimina el ácido hialurónico de alta masa molecular de células de las ratas topo desnudas los tumores aparecen con mayor frecuencia. El objetivo del experimento fue comprobar si los efectos positivos de ese nacido pueden reproducirse en otros animales. La respuesta es "sí".

"Nos tomó diez años desde el descubrimiento del acido hialurónico de alta densidad molecular en la rata topo desnuda hasta demostrar que mejora la salud en ratones", apunta Gorbunova. "Nuestro próximo objetivo es transferir este beneficio a los humanos", anuncia.

Creen que pueden lograr ese objetivo a través de dos rutas: desacelerando la degradación de acido hialurónico de alta densidad molecular o mejorando su síntesis. "Ya hemos identificado moléculas que ralentizan la degradación del hialuronano y las estamos probando en ensayos preclínicos", afirma Andrei Seluanov, profesor de biología en Rochester.

Un ejemplar de rata topo desnuda. / Roman Klementschitz

"Esperamos que nuestros hallazgos proporcionen el primer, pero no el último, ejemplo de cómo las adaptaciones de longevidad de una especie longeva pueden adaptarse para beneficiar la longevidad y la salud humana", añade.

Longevidad excepcional

A diferencia de muchas otras especies, las ratas topo desnudas no suelen contraer enfermedades (como neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares, artritis o cáncer) a medida que envejecen. De hecho, los únicos casos de cáncer desarrollados en esta especie se registraron en individuos nacidos en cautividad, que vivieron en entornos con mucha más presencia de oxígeno que en su hábitat natural.

Los ejemplares de esta especie siempre se mantienen jovenes; los científicos creen que debido a su lento metabolismo, mucho más que el de las demás especies de roedores. De tal manera que la depredación y las enfermedades no relacionadas con la edad son las principales causas de muerte.

Hace un par de años, investigadores de la Universidad de Ottawa, en Canadá, descubrieron cómo este singular mamífero africano ahorra energía en caso de hipoxia y logra sobrevivir en condiciones de poco oxígeno. Incluso sin él durante 18 minutos. Reduce su tasa metabólica hasta en un 85% (hipometabolismo).

Este es un hallazgo de enorme importancia para la medicina, porque la hipoxia está relacionada con muchas patologías que afectan al ser humano, como el ictus o los trastornos pulmonares crónicos. Este descubrimiento es un primer paso para su mejorar los tratamientos, o incluso para su curación.

Pero, además, para resistir sin oxígeno, otro estudio realizado en 2017 reveló que en lugar de consumir glucosa, esta especie modifica su metabolismo, y su cerebro consume fructosa como fuente de energía, igual que las plantas. Y sus colonias se organizan de modo similar a las abejas y las hormigas: solo hay una reina reproductiva; los demás individuos se dividen el trabajo y el cuidado de las crías.