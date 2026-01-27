Desarrollan un sistema para que los caballos expresen sus preferencias

En los últimos años, las denuncias sobre casos de gestión poco ética de los caballos entre las élites hípicas han llevado a plantear una pregunta incómoda: ¿Entendemos realmente cómo se sienten los caballos? Según investigadores noruegos y suecos del proyecto HorseVoice, la respuesta suele ser no.

El proyecto ‘Dando Voz al Caballo: Bienestar Ecuestre y Conciencia del Dueño’, conocido como HorseVoice, tiene como objetivo mejorar el bienestar de estos animales mediante un mayor conocimiento de sus capacidades cognitivas, necesidades y preferencias emocionales.

El proyecto es una colaboración entre el Instituto Noruego de Investigación en Bioeconomía (NIBIO), el Instituto Veterinario Noruego, la Ridskolan Strömsholm y la Universidad de Malmö y también participan destacados expertos a título particular.

Enseñar a los caballos a "responder"

El núcleo del proyecto es el llamado método de símbolos. Este sistema surgió de un proyecto de investigación anterior en el que los caballos aprendieron a usar símbolos para expresar si querían usar una manta o no. Los resultados atrajeron la atención internacional y demostraron que los equinos pueden, de hecho, comunicar sus preferencias de forma fiable.

"Ahora vamos un paso más allá", explica la investigadora Grete H.M. Jørgensen de NIBIO. "Estudiantes de equinos entrenan a sus propios caballos para usar el método de símbolos, por ejemplo, después del ejercicio, permitiendo que el caballo elija si quiere usar una manta o no", señala.

El proyecto continúa en marcha para afinar sus resultados / Grete H. M. Jørgensen

Pero HorseVoice va mucho más allá de las mantas. ¿Qué pasaría si los caballos pudieran decirnos qué prefieren, ya sean mantas, métodos de entrenamiento o equipamiento?

"En principio, no hay límites a lo que podemos preguntarles a los caballos: sus preferencias de equipamiento, métodos de entrenamiento, alimentación o alojamiento. Al mismo tiempo, esto nos obliga a reflexionar sobre cuestiones éticas. ¿Qué hacemos si la elección del caballo difiere de lo que deseamos o si decide no ser montado?"

Esto también tiene implicaciones de tipo sociológico y, de hecho, los investigadores analizan ahora si los estudiantes que aprenden a comunicarse de este modo con sus caballos también cambian su relación con ellos, adoptando una nueva forma de ver a estos animales.

Un manual para todo el sector ecuestre

Un objetivo clave de HorseVoice es desarrollar un manual práctico sobre el método de los símbolos, dirigido a propietarios de caballos, entrenadores e instituciones educativas. La intención es que este método se utilice mucho más allá del reducido ámbito de este proyecto.

"Si un mayor número de personas aprende a escuchar las señales de los caballos, se podrían lograr cambios tanto en las actitudes como en las prácticas de todo el sector ecuestre", afirma Jørgensen.

El proyecto está en marcha. En 2026, los investigadores comenzarán a preguntar sistemáticamente a caballos completamente entrenados sobre sus preferencias al usar mantas después del ejercicio. "Estamos deseando que lleguen las próximas etapas y ver qué respuestas nos dan realmente los caballos", concluye el líder del proyecto.