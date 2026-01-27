Rebasar la barrera de los 1,5ºC de calentamiento, previsto para 2045, se adelanta ya a 2030

El aumento de la temperatura media global podría superar el umbral de 1,5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París para finales de la presente década, es decir, antes de cuatro años, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE, lo que supone un plazo mucho más breve del que se preveía inicialmente y que expone al mundo a un mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes.

Los datos publicados estos días por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, que gestiona Copernicus en nombre de la UE, muestran que la temperatura media global del aire en superficie en 2025 fue 1,47 grados Celsius por encima de la existente en la era preindustrial.

Dado que 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, esto significa que el aumento medio de la temperatura en los últimos tres años superó ya los 1,5 grados Celsius, según el análisis de Copernicus. En 2024, las temperaturas alcanzaron 1,6 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, en comparación con los 1,48 grados de 2023, según los datos europeos.

Sin embargo, para que oficialmente y de forma global se rebase la barrera de los 1,5ºC, es preciso que eso suceda durante una serie de años consecutivos, una situación que, pese a todo, aún no se ha producido.

Modo en que se ha ido calentando el clima global desde 1940 hasta ahora / Copernicus/ECMWF

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también ha confirmado que 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados, al publicar su análisis consolidado de ocho conjuntos de datos, incluido el de Copernicus.

"El año 2025 comenzó y terminó con un enfriamiento de La Niña [que tiende a enfriar el clima] y, sin embargo, fue uno de los años más cálidos registrados a nivel mundial, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, que retienen el calor en nuestra atmósfera", declaró la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Saulo añadió que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las fuertes lluvias y los intensos ciclones tropicales, subrayan la "vital necesidad de sistemas de alerta temprana".

Se adelanta el plazo para los 1,5ºC

El Acuerdo de París, firmado en 2015, contemplaba un compromiso para no superar un calentamiento añadido de 1,5ºC respecto a la era preindustrial. En ese momento, el servicio Copernicus predijo que el mundo superaría los 1,5 grados Celsius para marzo de 2045. Sin embargo, la aceleración del calentamiento global implica un adelanto en esa previsión, pues ahora pronostica que las temperaturas podrían superar este umbral ya en 2030, basándose en el ritmo actual de calentamiento.

Cada fracción de grado importa, especialmente en el empeoramiento de los fenómenos meteorológicos extremos" Celeste Saulo — OMM

"En general, el planeta se ha calentado aproximadamente 1,4 grados Celsius por encima del nivel preindustrial, y si el calentamiento continúa al mismo ritmo promedio de los últimos 15 años, alcanzaremos el nivel de 1,5 grados Celsius para finales de esta década", declaró Burgess. "Cada fracción de grado importa, especialmente en el empeoramiento de los fenómenos meteorológicos extremos".

Los eventos climáticos extremos irán en aumento según se incremente la temperatura global / Agencias

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, afirmó que es "inevitable" que el mundo supere el umbral de 1,5 grados Celsius.

"Ahora estamos entrando en una fase en la que es prácticamente inevitable que superemos ese umbral y depende de nosotros decidir cómo queremos afrontar el riesgo, cada vez mayor, que afrontamos como consecuencia de ello", declaró en la rueda de prensa.

Sin precedentes

Superar el umbral de 1,5 grados Celsius aumentará la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos "sin precedentes en el registro observado", según una evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

"Hay personas en el Pacífico que quizá no vean este informe, pero sin duda vivirán su catastrófica realidad", afirmó Fenton Lutunatabua, director del programa para la región del Pacífico y el Caribe del grupo de cambio climático 350.org.

Los combustibles fósiles, culpables del calentamiento global / Shutterstock

Estos datos demuestran que ahora, más que nunca, es preciso terminar con los combustibles fósiles, señaló.

Patrick Verkooijen, director ejecutivo del Centro Global de Adaptación, con sede en los Países Bajos, afirmó: «Superar el umbral de 1,5 grados no es un fracaso simbólico; para las personas de países de ingresos bajos y medios, representaría un cambio sustancial en su vida cotidiana.

Harjeet Singh, de la Fundación Satat Sampada para el Clima, afirmó que los últimos datos constituyen una "advertencia existencial" para los países de ingresos bajos y medios.

Noticias relacionadas

"Para el Sur Global, superar los 1,5 grados Celsius significa que las olas de calor en el sur de Asia y las inundaciones en el sudeste asiático ya no serán 'eventos extremos', sino realidades estructurales que desmantelan décadas de progreso en el desarrollo de la noche a la mañana", agregó.