El problema crece: España ya tiene cuatro especies de peligrosas avispas invasoras

La llegada de especies invasoras de avispas no se limita ya solo a la avispa asiática (Vespa velutina). Un estudio de la Estación Biológica de Doñana-CSIC alerta sobre una expansión significativa de varias especies de avispas invasoras ―la mayoría originarias de Asia y Oceanía en el sur de la península Ibérica y que son conocidas por formar colonias grandes y, en algunos casos, por su potencial impacto en la biodiversidad, la economía y la salud humana.

En la actualidad, y según este estudio, la península Ibérica registra ya la presencia de cuatro especies no nativas de avispas del género Vespa.

La más extendida es la avispa asiática (Vespa velutina), originaria del sudeste asiático y detectada inicialmente en Francia en 2005. Desde allí se expandió hacia España atravesando los Pirineos, donde ha logrado asentarse y continuar su avance.

Sin embargo, el listado de especies de avispas no nativas en España se ha ampliado con el avispón oriental (Vespa orientalis), identificado por primera vez en Valencia en 2013 y posteriormente en diferentes puntos de Andalucía, y con el avispón bicolor (Vespa bicolor), registrado por primera vez ese mismo año en Málaga.

También se ha localizado la Vespa soror en Asturias, el primer registro para Europa, aunque por el momento no existen evidencias de que haya logrado establecerse.

“El éxito de estas especies radica en su gran capacidad de adaptación a los nuevos ecosistemas”, explica el investigador de la Estación Biológica de Doñana Jairo Robla.

Una Vespa velutina, comunmente conocida como avispa asiática, cerca de Santiago de Compostela. / EFE / Lavandeira jr / Archivo

El nuevo estudio centra su atención en la evolución de la distribución de las dos especies con registros más recientes, Vespa orientalis y Vespa bicolor, con el objetivo de evaluar su expansión territorial.

Los resultados muestran que el avispón oriental y el avispón bicolor se concentran en entornos urbanos y periurbanos costeros, posiblemente su llegada se deba al movimiento de vehículos, de personas y bienes, tanto por vía marítima como terrestre.

Área de distribución del avispón oriental / EBD-CSIC

Situación del avispón bicolor / EBD-CSIC

Según el estudio, parece que estas especies se están adaptando con éxito a estos nuevos ambientes, donde presentan comportamientos de carroñeo, depredación de insectos y visitas a flores.

Además, se han encontrado ejemplares dentro de varios parques naturales, lo que podría representar una nueva amenaza para la fauna autóctona allí presente.

En el caso del avispón oriental, los nuevos datos confirman su avance hacia el sur y el interior de Andalucía.

En las provincias previamente invadidas, especialmente Cádiz y Málaga, las observaciones han aumentado notablemente en los últimos años y se han detectado nuevos registros en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y un registro aislado en Toledo.

Los riesgos de su expansión

Entre los principales riesgos señalados se encuentra el impacto sobre los ecosistemas locales y sobre sectores económicos como la apicultura y la agricultura.

“Dado que alimentan a sus crías con otros insectos y cazan polinizadores nativos, su impacto podría acabar mermando las comunidades de especies fundamentales para nuestros ecosistemas”, subraya Robla.

Ejemplar de avispa velutina. / EFE / Mariam A. Montesinos

La reducción de polinizadores puede afectar de forma indirecta a la biodiversidad, a la capacidad de regeneración de numerosas plantas y a la producción agrícola.

A estas consecuencias ecológicas se suma el posible perjuicio económico, debido a que las avispas invasoras atacan colmenares y provocan pérdidas en la producción de miel, además de ocasionar daños en explotaciones frutales.

El estudio resalta la importancia de continuar monitorizando e investigando para comprender mejor la dinámica de invasión y las implicaciones ecológicas de estas especies en la península ibérica y en Europa.