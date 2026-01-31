Publican en internet el mapa completo de las 11.000 especies de aves del mundo

El Laboratorio de Ornitología de Cornell (Nueva York, EEUU) ha anunciado el lanzamiento de una nueva herramienta online para estudiar la biodiversidad y las relaciones evolutivas entre las aves: el Explorador de Filogenia ilustrado. Disponible en el portal Aves del Mundo, este explorador puede encontrarse en este enlace y es una interesante herramienta para explorar la evolución de las aves y descubrir especies estrechamente relacionadas entre sí.

Descubrir los antecedentes de las aves, lo que los científicos llaman filogenia, es un aspecto fundamental de la investigación ornitológica. Sin embargo, dado que hay más de 11.000 especies de aves en el mundo, organizar los árboles filogenéticos disponibles en una única representación sintética y mantenerla actualizada ha constituido un verdadero reto para los ornitólogos. El Explorador de Filogenia de Aves del Mundo resuelve este reto y, además, se va actualizando con las últimas investigaciones.

Interfaz del explorador de aves / Cornell

"Esta herramienta combina siglos de investigación sobre aves con herramientas computacionales para crear un recurso atractivo e interactivo que narra la historia de la evolución de las aves", afirma Eliot Miller, investigador de American Bird Conservancy.

Actualización constante

«Constantemente se descubren nuevas relaciones evolutivas», explica Miller. «Publicaremos anualmente una Herramienta de Filogenia actualizada, lo que proporcionará un conjunto completo de datos filogenéticos que se sincroniza con la taxonomía actual».

«Esta herramienta beneficia enormemente a la ciencia», afirma Pam Rasmussen, investigadora asociada sénior y sistemática aviar del Laboratorio de Cornell.

Ejemplar de pinzón / Pixabay

"Los aficionados a las aves estarán encantados con la personalización integrada del explorador", afirma Marshall Iliff, líder del proyecto eBird, quien también forma parte del equipo de taxonomía del Laboratorio de Cornell.

Al iniciar sesión en la plataforma, los usuarios pueden visualizar la diversidad de la lista de eBird. También pueden ampliar diferentes partes del árbol para examinar su propio historial de observación de aves en el contexto de los órdenes, familias y géneros de aves, revelando patrones evolutivos en las especies que han observado y destacando las lagunas que podrían querer completar. De repente, la lista de vida de un observador de aves se convierte en un viaje personal a través de la historia evolutiva, mostrando no solo lo que han visto, sino también cómo esas especies encajan en la historia más amplia de la evolución aviar.

Los usuarios de esta herramienta podrán resolver dudas prácticas como, por ejemplo, por qué la golondrina, el vencejo o el avión común, tan parecidos, pertenecen a géneros diferentes o por qué los halcones, a pesar de ser depredadores como los gavilanes y las águilas, pertenecen a ramas completamente diferentes del árbol genealógico. O bien, cuántas especies diferentes hay dentro de una determinada familia. Enigmas taxonómicos como estos tienen su respuesta en esta aplicación para los amantes de las aves.