El 70% de los suelos europeos está contaminado por pesticidas y el glifosato es el más abundante

Cada vez más estudios confirman los graves perjuicios que causan los pesticidas sobre el medio ambiente y, consiguientemente, sobre la salud humana. Ahora se ha confirmado su impacto sobre el suelo, donde viven organismos esenciales para el ecosistema. El 70 % de los suelos europeos están contaminados por pesticidas, según un estudio realizado por un panel internacional de diez instituciones de investigación europeas y coordinado por la Universidad de Vigo, el Joint Research Centre de la Unión Europea (Italia) y la Universidad de Zúrich (Suiza).

Esta investigación, que ha sido publicada en la revista Nature, proporciona, por vez primera, evidencias cuantitativas de la prevalencia y el impacto de los pesticidas usados en agricultura» en Europa, según explica la institución viguesa.

Los autores del estudio sostienen que esta contaminación «perjudica» la biodiversidad y tiene un «impacto importante» en diversos organismos beneficiosos del suelo, tal y como afirma la contratada postdoctoral del Departamento de Ecología y Biología Animal de la UVigo Julia Köninger.

Especial afección a hongos

Así, los hongos micorrízicos, importantes para los cultivos porque ayudan a las raíces a absorber agua y nutrientes, «se ven especialmente afectados», señala a la agencia Efe la ecóloga de suelos de la UVigo Maria Briones.

Además, algunas bacterias se benefician del uso de pesticidas al reducirse la competencia de otros organismos y el estudio demuestra que los residuos alteran la función del suelo al afectar a genes que son clave para el reciclaje de nutrientes como fósforo y nitrógeno.

Eso «sugiere», de acuerdo con Köninger, que la función natural del suelo se reduce y que sería necesaria una fertilización adicional para mantener la producción.

También en los bosques

Para el estudio se analizaron los efectos de 63 pesticidas comunes, tomando 373 muestras de campos agrícolas, bosques y praderas de 26 países europeos.

El ingrediente activo más detectado fue el herbicida glifosato y la mayoría de los plaguicidas se hallaron en suelos agrícolas, pero también en bosques y praderas, probablemente por la dispersión de las pulverizaciones.

Los investigadores concluyen que, para proteger los suelos, las evaluaciones ecotoxicológicas deben superar las pruebas de laboratorio basadas en una sola especie e incluir respuestas a nivel de comunidad y funciones.

Esta investigación llega en un momento en que crece la preocupación de consumidores y conservacionistas ante la renuncia de la UE a prohibir los pesticidas más peligrosos para la salud humana, debido a las presiones de la industria química. Numerosos y reiterados estudios confirman la capacidad de muchos de estos compuestos para desarrollar graves enfermedades en las personas.