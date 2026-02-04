Biodiversidad en declive
44 especies de animales y plantas desaparecieron para siempre en 2025
Un ave limícola, una musaraña y bandicuts, entre las extinciones registradas
El mundo avanza hacia lo que los científicos ya llaman la sexta extinción global. El ritmo de pérdida de especies se acelera y cada año se extinguen animales y plantas, a menudo antes de que sean siquiera descubiertos y conocidos por el ser humano. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) confirmó que 44 especies distintas se declararon extintas en 2025, tanto de flora como de fauna.
La Lista Roja de la UICN registró formalmente estas especies como extintas tras realizar rigurosas evaluaciones científicas por parte de expertos de todo el planeta. Este organismo internacional actualiza diariamente dicho registro, que constituye la referencia global más autorizada sobre el estado de la biodiversidad.
Aves, mamíferos y caracoles
El zarapito fino (Numenius tenuirostris) resultó una de las especies extintas más destacadas durante este periodo. Esta ave migratoria surcó durante milenios los cielos de Eurasia y del norte de África, pero ya no lo hará más, pues ha desaparecido para siempre.
Esta ave perteneció a la familia del zarapito trinador, que aún sobrevive en varios puntos de España. Sin embargo, el zarapito fino ya no se encuentra en ningún lugar del planeta.
Por otra parte, un pequeño caracol marino, cuyo nombre científico es Conus lugubris, es otro de los organismos que desapareció definitiva y oficialmente a lo largo de 2025. Este pequeño caracol marino habitaba en las costas de Cabo Verde.
Aunque su picadura venenosa no lo hacía muy grato a ojos de los humanos, los científicos destacan su papel en la biodiversidad oceánica.
Pero la lista es mucho más amplia, también en tierra firme. Por ejemplo, la musaraña de la Isla de Navidad (Crocidura trichura), un diminuto insectívoro australiano de unos 15 centímetros, ha sido dada por desaparecida. La última observación de este animal se registró en la década de 1980 y desde encones no se tenían noticias de ella, por lo que la UICN la ha declarado extinta.
Australia además protagonizó la desaparición definitiva de tres especies de bandicuts. Estos pequeños marsupiales omnívoros tenían una notable capacidad de adaptación a ambientes extremos, pero, como ocurre con otros casos, no soportaron la presión que ejercía el ser humano sobre sus hábitats.
Más de 48.600 especies en peligro de extinción
La UICN señala que, actualmente, más de 48.600 especies están aún en peligro de extinción en la Lista Roja. Esta cifra representa un 28% del total de especies evaluadas por este organismo. Los grupos más amenazados son los siguientes:
- Cícadas (plantas antiguas): 71 por ciento en peligro
- Corales: 44 por ciento en peligro
- Anfibios: 41 por ciento en peligro
- Tiburones y rayas: 38 por ciento en peligro
Tan solo en los últimos cinco años, un total de 310 especies han pasado a la categoría de extintas, según datos oficiales de la UICN.
Los expertos señalan que los principales factores son la destrucción de sus hábitats y la introducción en ellos de especies invasoras, que compiten con las autóctonas por el espacio y los recursos alimentarios.
Sin embargo, la sobreexplotación y el cambio climático también cobran cada vez mayor protagonismo en este proceso. Sea como sea, todos estos factores comparten un denominador común: la actividad humana, tanto directa como indirecta.
Sin embargo, según Catherine Numa, coordinadora del Programa de Especies en el Centro de Cooperación del Mediterráneo, la humanidad aún puede salvar muchas especies camino de la extinción si actúa con rapidez y ambición.
«La Lista Roja no es solo un diagnóstico, sino también una herramienta para orientar decisiones y prioridades. Sabemos qué especies están en riesgo y por qué; lo que falta es actuar con la rapidez y la ambición necesarias», concluyó la experta de la UICN.
