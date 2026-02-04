Así es el minibús autónomo y eléctrico nacido en la UE para descongestionar y descarbonizar las ciudades

El uso del coche particular está sobredimensionado en las ciudades y debe irse reduciendo. Para ello, han de existir alternativas de transporte público y sostenible. Con esta finalidad ha nacido MiCa, un autobús lanzadera inteligente, eléctrico y autónomo, es decir, sin conductor. El vehículo ha sido diseñado y fabricado en la Unión Europea y ya ha circulado en 17 países de Europa.

MiCa está llamado a ser un elemento clave en la descarbonización de las ciudades. Tiene capacidad para ocho personas y alcanza una velocidad de hasta 25 km/h, más que suficiente para la circulación en circuitos urbanos. Se ha diseñado para funcionar de forma autónoma hasta 20 horas al día.

"Cuando el vehículo entiende lo que hay a su alrededor, es capaz de ver dónde está la calle, por dónde se desplazan los objetos, dónde está el paso de peatones, dónde se encuentra la intersección y, en función de eso y de la siguiente parada de autobús a la que se dirige, puede planificar su ruta", explica a Euronews Kristjan Vilipõld, director de producto de AuVe Tech OÜ.

A prueba en 17 países

Se trata de una empresa estonia que impulsó este proyecto hace unos pocos años junto con la Universidad Tecnológica de Tallin. De momento, MiCA ha circulado ya en 17 países, incluidos varios de Europa, además de Japón, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, casi siempre en actos de demostración o circuitos cerrados de pruebas.

Usuarios tomando el minibús autónomo y eléctrico / MiCa

La empresa, cofinanciada por la UE, afirma que ofrece un servicio completo con vehículos autónomos, su integración en distintos entornos y la gestión de flotas. Sus responsables describen el producto como "el autobús lanzadera autónomo más compacto y flexible del mundo, capaz de adaptarse a la infraestructura existente". Y es que no es el único modelo que existe de autobús lanzadera eléctrico y autónomo, pero, según sus responsables, es uno de los que mejores prestaciones ofrece.

"No solo en Europa, sino en todo el mundo, hay demasiados coches en circulación: tenemos que encontrar la manera de que la gente utilice más el transporte público", declara Taavi Rõivas, presidente del Consejo de Supervisión de AuVe Tech OÜ”.

Estos pequeños buses son fabricados en Estonia y puede terminarse una unidad en tan solo una semana.

Madrid prueba también un minibús autónomo y eléctrico

El año pasado, la ciudad de Madrid probó otro modelo de bus lanzadera de estas características, aunque correspondiente a otro fabricante. Un minibús eléctrico y totalmente autónomo, fabricado en España, circuló desde el 15 de septiembre y hasta octubre por el parque de la Casa de Campo en el marco de un proyecto piloto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

El modelo probado en Madrid / emt

Aunque buena parte de sus componentes tecnológicos proceden del extranjero, el montaje, el software y la integración de sistemas se han desarrollado en Galicia, donde el CTAG ha instalado sensores LIDAR, cámaras, GPS y una unidad central de procesamiento que actúa como "cerebro" del vehículo. Los resultados de esta prueba han sido altamente satisfactorios, según los responsables de la Empresa Municipal de Transportes.