Casi la mitad de la población mundial vivirá con calor extremo en 2050, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha demostrado que casi la mitad de la población mundial (3.790 millones) vivirá con calor extremo para 2050 si el mundo alcanza un calentamiento global de 2,0 °C por encima de los niveles preindustriales, un escenario que los científicos del clima consideran cada vez más probable.

La mayoría de los impactos se sentirán pronto, a medida que el mundo supere el objetivo de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París, advierten los autores. En 2010, el 23 % de la población mundial vivía con calor extremo, y se prevé que esta cifra aumente al 41 % en las próximas décadas.

Regiones y poblaciones con mayor riesgo

Publicados en Nature Sustainability, los hallazgos tienen graves implicaciones para la humanidad. Se prevé que la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Laos y Brasil experimenten los aumentos más significativos de temperaturas peligrosamente altas, mientras que las poblaciones más afectadas se encontrarán en India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas.

Los países con climas más fríos experimentarán un cambio relativo mucho mayor en los días de calor excesivo, llegando a más del doble en algunos casos.

En comparación con el período 2006-2016, cuando el aumento de la temperatura media global alcanzó 1 °C con respecto a los niveles preindustriales, el estudio concluye que un calentamiento de 2 °C duplicará la población afectada en Austria y Canadá, un 150 % en el Reino Unido, Suecia y Finlandia, un 200 % en Noruega y un 230 % en Irlanda.

Desafíos de infraestructura y adaptación

Dado que las construcciones e infraestructuras en estos países están diseñados sobre todo para condiciones de frío, es probable que incluso un aumento moderado de la temperatura tenga impactos desproporcionadamente graves en comparación con las regiones que cuentan con mayores recursos, capacidad de adaptación y capital incorporado para gestionar el calor.

El autor principal, Jesús Lizana, profesor asociado de Ciencias de la Ingeniería, afirmó: «Nuestro estudio muestra que la mayoría de los cambios en la demanda de refrigeración y calefacción se producen antes de alcanzar el umbral de 1,5 °C, lo que requerirá la implementación temprana de importantes medidas de adaptación. Por ejemplo, muchos hogares podrían necesitar la instalación de aire acondicionado en los próximos cinco años, pero las temperaturas seguirán aumentando mucho posteriormente si alcanzamos el umbral de 2,0 °C de calentamiento global.

Radhika Khosla, profesora asociada de la Escuela Smith de Empresa y Medio Ambiente y líder del Programa Oxford Martin sobre el Futuro de la Refrigeración, añadió: «Nuestros hallazgos deberían ser una llamada de atención. Superar los 1,5 °C de calentamiento tendrá un impacto sin precedentes en todos los ámbitos, desde la educación y la salud hasta la migración y la agricultura. El desarrollo sostenible con cero emisiones netas sigue siendo la única vía establecida para revertir esta tendencia hacia días cada vez más calurosos». Es imperativo que los políticos recuperen la iniciativa al respecto.

Demanda energética y nuevos datos climáticos

El aumento previsto del calor extremo también provocará un aumento significativo de la demanda energética para sistemas de refrigeración y las correspondientes emisiones, mientras que la demanda de calefacción en países como Canadá y Suiza disminuirá.

El estudio también incluye un conjunto de datos de código abierto sobre la demanda global de calefacción y refrigeración, compuesto por 30 mapas globales con una resolución de aproximadamente 60 km que capturan la intensidad climática en grados-día de refrigeración y grados-día de calefacción a nivel mundial. Este conjunto de datos proporciona una base sólida para incorporar datos climáticos accesibles en la planificación de la sostenibilidad y las políticas de desarrollo.