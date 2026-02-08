Tierra, agua y aire: convocados los II Premios Luz Verde a las mejores iniciativas ambientales

WWF y Onda Cero han abierto el plazo para presentar candidaturas a la segunda edición de los Premios Luz Verde, una iniciativa que busca realzar el valor de proyectos desarrollados durante 2025 y que demuestran avances efectivos en sostenibilidad, restauración de la naturaleza y lucha contra el cambio climático.

La novedad en esta edición radica en la incorporación del Real Jardín Botánico (CSIC) como colaborador, sumando así el prestigio científico institucional a este esfuerzo. Los premios, cuya primera entrega se celebró en mayo de 2025 en el propio Real Jardín Botánico de Madrid, surgieron con la vocación de informar, inspirar y movilizar a la ciudadanía.

Según las entidades convocantes, no se trata solo de premiar, sino de amplificar el impacto de las acciones ejemplares para generar un efecto multiplicador. El periodista y meteorólogo Roberto Brasero, embajador de la iniciativa, destacó en la edición inaugural la importancia de "visibilizar las historias que demuestran que sí se puede cuidar el planeta con inteligencia, voluntad y colaboración". Esta filosofía se mantiene en la nueva convocatoria, que aceptará proyectos hasta el 27 de marzo de 2026.

Tierra, Agua y Aire

Las categorías establecidas mantienen su enfoque en los elementos básicos: Tierra, agua y aire. El Premio Luz Verde Tierra está destinado a iniciativas contra la desertificación, la prevención de incendios forestales, la restauración ecológica o la protección de ecosistemas terrestres. El de Agua reconocerá proyectos de conservación de mares, océanos y ríos, mientras que el de Aire se orienta a aquellas acciones que mejoren la calidad atmosférica, reduzcan la contaminación o impulsen energías renovables y movilidad sostenible.

Roberto Brasero, en la entrega de los Premios Luz Verde. / Atresmedia

Los ganadores de la primera edición sirven como referencia del perfil buscado. En la categoría Tierra fue reconocida la Fundación Tormes Espinosa Barro por su labor de restaurar graveras y canteras. En Agua se premió ex aequo a la 'Estrategia Ebro Resilience', para la gestión de inundaciones con soluciones naturales, y a la 'Red de Vigilantes Marinos' de Oceánidas'. En Aire, el galardón fue para ConBici por su sistema de medición de calidad del aire desde bicicletas.

Antonio Lucio, presidente de WWF, señaló entonces que los premios son "ejemplos de pasos concretos, de actuaciones que inspiran. Lo que debemos hacer es identificarlos, reconocerlos, amplificarlos y aplaudirlos".

Compromiso con la verdad científica

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, advirtió que no es conveniente "contentar en el corto plazo a base de engañar en el largo plazo", valorando que Luz Verde premie "el compromiso con la verdad científica".

Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, añadió que el cambio climático ya no es "una amenaza a futuro: es una realidad que mata, que empobrece" y que la respuesta debe ser "la innovación basada en el conocimiento".

Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio, subrayó por su parte que la iniciativa forma parte "del ADN de Onda Cero y del compromiso del grupo Atresmedia con proyectos que de verdad contribuyan a mejorar la vida de las personas".

Dos menciones especiales

El jurado, compuesto por personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico, ambiental y de comunicación, también concedió en la primera edición dos menciones especiales. Una al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil por desarticular redes de tráfico ilegal de residuos y gases contaminantes, y otra a colectivos vecinales de Lorca por su defensa del valor ambiental del Cerro del Tornajo, que logró paralizar una explotación ilegal.

La entrega de los galardones de esta segunda convocatoria está prevista para el 19 de mayo de 2026. Los premios físicos, diseñados por la escultora Iría Martínez con materiales reciclados como mármol y granito, simbolizan la intersección entre arte y sostenibilidad.