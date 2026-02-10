Las regulaciones de transporte marítimo para reducir la contaminación exacerban el blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral

El aumento de la temperatura del océano es un factor clave en los eventos de blanqueamiento masivo de coral que afectan a la Gran Barrera de Coral de Australia, el sistema de arrecifes más grande del mundo, con una biodiversidad desbordante, que incluye más de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos.

Pero al calentamiento global se añade una medida global diseñada para limpiar el aire que podría estar contribuyendo también a agravar este problema ambiental. Un estudio publicado en Nature Communications Earth & Environment revela que las regulaciones internacionales aplicadas desde 2020 para reducir el contenido de azufre en el combustible de los buques pueden haber incrementado la radiación solar que llega al arrecife, intensificando el estrés térmico sobre los corales.

La investigación, que combinó modelado atmosférico con un inventario detallado de emisiones marítimas, concluyo que los aerosoles de sulfato procedentes del combustible de los barcos actuaban históricamente como una pantalla, reflejando parte de la radiación solar. Al reducirse drásticamente estas emisiones, esa atenuación natural ha disminuido, permitiendo que más energía solar caliente la superficie del mar.

Aerosoles de sulfato

Los autores del estudio explican el mecanismo de la siguiente manera: "Los aerosoles de sulfato primarios y secundarios de los barcos interactúan con la radiación directamente, así como indirectamente al actuar como núcleos de condensación de nubes (CCN)".

Gran Barrera de Coral. / EFE / Instituto Australiano De Ciencias Marinas

"Los CCN extra alteran las propiedades de las nubes al dividir el agua de la nube disponible entre más gotas, disminuyendo el tamaño de las gotas de la nube y aumentando el albedo de la nube, la vida útil de la nube y la profundidad óptica. Las nubes contaminadas por barcos también pueden exhibir aumentos en la ruta del agua líquida, lo que también mejora el albedo de la nube", añaden los investigadores.

El transporte marítimo mueve la mayor parte del comercio mundial, y Australia depende de él para más del 99% de sus importaciones y exportaciones por volumen. Ante los impactos de la contaminación del aire por el azufre en la salud humana, la Organización Marítima Internacional (OMI) estableció en 2020 un límite global máximo del 0.50% de azufre en el fueloil de los barcos, reduciéndolo desde el 3.50% anterior.

Efecto secundario no deseado

Esta medida, conocida como FSC05, logró una caída estimada del 77% en las emisiones de óxidos de azufre (SOx). Si bien la normativa fue acogida por sus beneficios para la salud pública, el nuevo estudio cuantifica un efecto secundario no deseado sobre un ecosistema ya vulnerable.

Utilizando el modelo meteorológico y químico WRF-Chem acoplado al inventario de emisiones STEAM, los científicos simularon tres escenarios para el área de la Gran Barrera de Coral: las condiciones previas a la regulación de 2020 (pre-FSC05), las posteriores a ella (post-FSC05), y un escenario hipotético sin emisiones de barcos (NoShips).

Blanqueamiento de corales marinos, paso previo a su muerte / Agencias

Los análisis se centraron en períodos específicos de febrero de 2022 y 2023, que presentaban condiciones meteorológicas contrastantes, incluyendo la fase previa al evento de blanqueamiento masivo de 2022.

Resultados significativos

Los resultados fueron significativos. Durante un período de cielos despejados y vientos leves previo al blanqueamiento de 2022, la implementación de la regulación FSC05 provocó en "11 W/m² más de radiación solar descendente de onda corta durante el día sobre la Gran Barrera de Coral", en comparación con el escenario pre-regulación.

El estudio señala que "los cielos despejados y las temperaturas más cálidas conducen a una influencia más fuerte en el cambio de emisiones de los barcos". Este incremento de radiación, calcula el modelo, probablemente elevó la temperatura de la superficie del mar entre 0,05 y 0,15°C.

En términos prácticos, esto supone que, durante condiciones propicias para el blanqueamiento, los corales de la Gran Barrera de Coral experimentan entre un 5% y un 10% más de estrés térmico ahora que antes de la regulación de las emisiones de sulfato de los barcos.

Implicaciones complejas

El impacto no fue uniforme en el tiempo. Durante períodos de vientos alisios del sureste más fuertes y persistentes, como los simulados a finales de febrero de 2023, la dispersión rápida de la contaminación redujo notablemente el efecto sobre la radiación solar. Esto subraya que la magnitud del fenómeno depende en gran medida de las condiciones meteorológicas locales, siendo más aguda en épocas de calma, calor y cielos despejados, precisamente cuando el arrecife es más vulnerable.

Gran Barrera de Coral de Australia. / Unsplash

Las implicaciones de estos hallazgos son complejas. Ponen de relieve un dilema político y ambiental: las medidas exitosas para mitigar un problema (la contaminación del aire y sus efectos en la salud) pueden exacerbar otro (la degradación de los ecosistemas marinos por el calentamiento).

Los autores contextualizan que este efecto de 'desenmascaramiento' radiativo local se suma al calentamiento general de los océanos debido a la reducción global de aerosoles de sulfato del transporte marítimo, un efecto que sus modelos regionales no capturan completamente, por lo que consideran que su estimación del aumento del riesgo de blanqueamiento podría ser conservadora.