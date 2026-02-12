Los desastres naturales causaron en 2025 unas pérdidas aseguradas en el mundo de 106.681 millones de euros

Las pérdidas aseguradas por desastres naturales alcanzaron en 2025 los 127.000 millones de dólares (106.681 millones de euros), superando los pagos del sector asegurador por sexto año consecutivo los 100.000 millones de dólares (84.000 millones de euros).

No obstante, las pérdidas globales, que se situaron en 260.000 millones de dólares (218.402 millones de euros), registraron su cifra más baja desde 2015, según el Informe Anual de Clima y Catástrofes de la compañía de seguros y reaseguros Aon.

La divergencia entre los dos tipos de pérdidas se debe a que eventos graves frecuentes en Estados Unidos generan importantes pérdidas aseguradas, incluso en años con actividad de riesgo por debajo del promedio, dado que en los mercados emergentes más de la mitad de las pérdidas económicas están sin asegurar.

Pérdidas aseguradas en USA

Más del 54% de las pérdidas globales por desastres naturales en 2025 ocurrieron en Estados Unidos y las pérdidas aseguradas en ese país representaron el 81% de las pérdidas globales del sector.

Las aseguradoras cubrieron cerca de la mitad de las pérdidas económicas globales en 2025, dejando una brecha de protección del 51%, la más baja jamás registrada.

Los equipos de rescate y la maquinaria de construcción retiran los escombros del edificio que se derrumbó tras el terremoto de Myanmar, en Bangkok, Tailandia, en abril de 2025. / EFE / EPA / Rungroj Yongrit

En 2025 se registraron 49 eventos con pérdidas económicas superiores a 1.000 millones de dólares (840 millones de euros) –por encima del promedio a largo plazo, que es de 46–, mientras que 30 eventos superaron los 1.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas, muy por encima del promedio, que es de 17.

Según el informe, las tormentas convectivas graves son en lo que va de siglo XXI el riesgo asegurado más costoso, superando a los ciclones tropicales, debido a la mayor frecuencia y gravedad de ese tipo de eventos en Estados Unidos.

Sólo en 2025, este tipo de tormentas generaron 61.000 millones de dólares (51.240 millones de euros) en pérdidas aseguradas, el tercer total anual más alto registrado.

Los incendios forestales en California, agrupados, ocasionaron 58.000 millones de dólares (48.720 millones de euros) en pérdidas económicas y 41.000 millones de dólares (34.440 millones de euros) en pérdidas aseguradas.

Mortalidad por calor extremo

Según el informe, 42.000 personas murieron por desastres naturales en 2025 -principalmente por terremotos y olas de calor-, cifra un 45% por debajo del promedio del siglo XX.

El terremoto de Myanmar fue, después de las olas de calor, el evento más letal, con 5.456 víctimas.

En 2025, el tercer año más caluroso registrado, el calor extremo causó más de 25.000 muertes en todo el mundo y siguió siendo una de las principales causas de mortalidad asociada a desastres naturales.

Vehículos amontonados en una calle de Alfafar por la fuerza del agua el pasado 30 de octubre, un día después de la devastadora dana. / Agencias

El informe hace un repaso de las pérdidas ocasionadas por desastres naturales el año pasado en diferentes geografías.

Pérdidas en España y Portugal

En el caso de España y Portugal, indica que 2025 ha sido un año benigno y las pérdidas aseguradas se situaron por debajo de la media de años precedentes, dentro de los cuales en 2024 tuvo lugar la dana que inundó numerosas viviendas y otros inmuebles en localidades del Levante español, causó más de 200 muertes y destruyó un ingente número de vehículos.

Noticias relacionadas

La sequía y los incendios forestales causaron en 2025 en España y Portugal unas pérdidas económicas estimadas en cerca de 1.800 millones de dólares (1.512 millones de euros), pero el impacto en la industria aseguradora no fue relevante.