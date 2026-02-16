Las borrascas dejan cientos de aves marinas muertas y malheridas en el norte de España

El temporal que azotó la fachada atlántica en los últimos quince días ha dejado un rastro de plumas y silencio en las playas del norte de España. Cerca de un millar de aves marinas han aparecido muertas o exhaustas en los arenales de Galicia, Asturias y Cantabria, víctimas de la furia combinada del viento y el oleaje.

La mayoría son frailecillos atlánticos (Fratercula arctica), pequeños pájaros de pico multicolor que la cultura popular ha bautizado como los 'payasos del mar' y que ahora yacen inermes en la línea de marea alta.

El varamiento de estas aves tiene una explicación natural vinculada a la crudeza del invierno, pero su magnitud en este arranque de año ha puesto en alerta a los expertos de SEO/BirdLife, que llevan días registrando cadáveres desde las Rías Baixas hasta la Costa da Morte, con incidencias puntuales también en el litoral cantábrico.

Resistencia y fragilidad

Detrás de esta mortandad se esconde una historia de resistencia y fragilidad. Los frailecillos, que crían en latitudes tan septentrionales como Islandia, Noruega o las islas británicas, eligen las aguas de la península ibérica para pasar el invierno.

Arao papagaio. / Paulo Lago / SEO:BirdLife

Su vida transcurre casi por entero en alta mar, donde pescan pequeños peces y crustáceos. Pero cuando las borrascas aprietan, como ha ocurrido en estas semanas con el tren de frentes sucesivos, las condiciones se vuelven letales.

Las aves luchan contra vientos huracanados que las desorientan y les dificultan pescar. El gasto energético se dispara y el alimento escasea. Muchas acaban muriendo de agotamiento e inanición, y el mar las devuelve a la costa como testigos mudos de la furia meteorológica.

Ochocientos frailecillos

La organización conservacionista está centralizando los avistamientos a través de una aplicación móvil, ICAO (Inspección Costera de Aves Orilladas), que permite a cualquier ciudadano reportar hallazgos de fauna marina herida o fallecida.

Hasta el momento, los datos superan los ochocientos frailecillos localizados, casi todos sin vida. Algunos, sin embargo, han llegado a las playas todavía con fuerzas, aunque en estado muy debilitado, y han sido trasladados a centros de recuperación. Varios de ellos portaban anillas científicas, lo que ha permitido confirmar su origen: provenían de colonias de cría del Reino Unido.

SEO/BirdLife insiste en la necesidad de prudencia. Encontrar un ave marina en estas condiciones puede generar el impulso de ayudarla, pero los expertos recomiendan no manipular a los animales.

App ICAO de SEO:BirdLife para registrar los hallazgos de aves marinas orilladas. / Oriol Alamany / SEO:BirdLife

Gripe aviar

El riesgo de transmisión de enfermedades, con la gripe aviar aún presente en el continente, aconseja mantener las distancias y evitar que los perros se acerquen a los animales. Lo sensato, explican, es llamar al Centro de Recuperación de Fauna provincial o al 112, y si se tiene el teléfono a mano, registrar el hallazgo en la aplicación.

Esa información, acumulada caso a caso, tiene un valor científico incalculable. Permite caracterizar estos episodios de mortalidad masiva de origen natural y, a la vez, detectar amenazas de origen humano, como la contaminación por hidrocarburos.

La llamada 'mortalidad de fondo' que registran estos censos ayuda a poner en perspectiva catástrofes como los grandes vertidos, diferenciando lo excepcional de lo estacional. Precisamente el fantasma del fuel ha vuelto a aparecer en este episodio. En Francia, la Liga para la Protección de las Aves (LPO), socio de BirdLife, ha reportado que algunos de los ejemplares recogidos en sus costas presentan manchas de hidrocarburos.

Aves manchadas

Los análisis preliminares apuntan a que podrían ser compatibles con el fuel procedente de los petroleros 'Tanio' y 'Erika', naufragados en 1980 y 1999 respectivamente, y que aún hoy, décadas después, siguen liberando pequeñas cantidades de combustible en el medio marino.

Noticias relacionadas

Un grupo de frailecillos. / Pixabay

En Galicia, según fuentes de SEO/BirdLife, también se han localizado algunas aves manchadas, aunque en este caso los vientos dominantes hacen poco probable que se trate de los restos de aquellos viejos naufragios. La hipótesis más plausible apunta a los pequeños vertidos ilegales que, de manera crónica, realizan los barcos que navegan frente a las costas peninsulares.