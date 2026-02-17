Alerta científica: miles de especies de plantas exóticas podrían invadir el Ártico

Más de 2.500 especies de plantas vasculares podrían encontrar las condiciones climáticas adecuadas para establecerse en el Ártico. El cambio climático y la creciente actividad humana están facilitando un fenómeno que hasta ahora se veía limitado por las duras condiciones de la región.

Es la alerta incluida en un estudio publicado en la revista 'NeoBiota', que supone el primer catálogo sistemático de potenciales invasores vegetales en uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta.

La primera autora del trabajo, Tor Henrik Ulsted, se propuso junto a sus colegas examinar alrededor de 14.000 especies de plantas exóticas conocidas en todo el mundo. Para ello recurrieron a más de 51 millones de registros de presencia de estas especies procedentes del Global Biodiversity Information Facility (GBIF), así como de bases de datos y literatura científica. El objetivo era determinar cuántas de ellas podrían sobrevivir si llegaran accidental o intencionadamente al Ártico.

Nicho climático

Los resultados indican que 2.554 especies –aproximadamente el 18% del total analizado– cuentan con un nicho climático que se solapa con las condiciones actuales de la región ártica. Esto significa que, si lograran llegar, tendrían serias posibilidades de establecerse. Y los mecanismos para viajar no faltan.

En 2024, se identificó por primera vez en Svalbard la ruda común (Thalictrum flavum), en plena floración en una ladera rica en nutrientes de Barentsburg. / Kristine Bakke Westergaard / Museo Universitario NTNU

Como apunta Kristine Bakke Westergaard, coautora del estudio, el transporte marítimo, el turismo y las actividades de investigación actúan como vectores involuntarios. "Nuestros resultados muestran que especies exóticas procedentes de prácticamente todo el mundo pueden encontrar un nicho en el Ártico. Y con toda la actividad humana que hay ahora en la región, no les faltan oportunidades para llegar", explica la investigadora.

El equipo elaboró mapas de proyección climática para cada una de las 23 provincias florísticas en que se divide el territorio ártico, siguiendo la delimitación del Mapa Circumpolar de Vegetación Ártica.

"Áreas calientes"

Las zonas que concentran mayor número de especies con potencial para establecerse son el oeste de Alaska, el suroeste y sureste de Groenlandia, el norte de Islandia, la región de Kanin-Pechora (en el noroeste de Rusia) y, especialmente, el norte de Fennoscandia, que incluye territorio noruego. "Nuestro mapa señala las áreas calientes donde muchas especies exóticas pueden tolerar el clima. El mayor número de especies se encuentra en el norte de Noruega", detalla Ulsted.

Pero apenas hay lugares del Ártico completamente a salvo. Incluso en Svalbard, donde Westergaard ha identificado especies foráneas en sus trabajos de campo, los investigadores encontraron que 86 especies exóticas podrían encontrar un nicho climático adecuado.

En 2024, se encontraron en Svalvard por primera vez plantas de la familia Senecio. / Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología

Allí, en 2024, se documentó por primera vez la presencia de Thalictrum flavum, una planta herbácea que apareció en una ladera rica en nutrientes de Barentsburg, en plena floración. El hallazgo ilustra cómo los asentamientos humanos actúan como puertas de entrada incluso en latitudes extremas.

Variables bioclimáticas

Los investigadores utilizaron 19 variables bioclimáticas, de las que seleccionaron cuatro –precipitación del trimestre más cálido, temperatura media del mismo período, isotermalidad y estacionalidad térmica— por su relevancia ecológica. Analizaron cada especie y calcularon su solapamiento con el espacio climático ártico.

El estudio no se limita a identificar especies, sino que también examina su procedencia. Los datos revelan que las posibles fuentes de futuras invasiones se distribuyen por todo el planeta, con contribuciones significativas de regiones templadas de Europa (Alemania, Francia, Suecia) y América del Norte (Ontario, Colorado, Nueva York), pero también de lugares tan distantes como Kazajistán, el sureste de China o el noreste de Argentina. Esta diversidad geográfica complica cualquier estrategia de prevención basada exclusivamente en el origen de las especies.

Un análisis complementario mostró que las especies cuya distribución actual se centra en latitudes más altas –tanto boreales como australes– presentan un mayor solapamiento climático con el Ártico.

Una dificultad práctica

La probabilidad de que una especie encuentre condiciones adecuadas aumenta a medida que su latitud mediana se aproxima a los polos. Esto sugiere que las plantas ya adaptadas a climas fríos o templados-fríos podrían tener ventaja a la hora de colonizar el Ártico a medida que las temperaturas sigan aumentando.

Este mapa muestra puntos calientes para posibles nuevas plantas vasculares exóticas en el Ártico. Cuanto más claro sea el color, mayor será el número de especies potenciales. / Museo Universitario NTNU

Los comités de expertos del CBIF, encargados de evaluar el riesgo de las especies exóticas en Noruega y Svalbard, se enfrentan desde hace tiempo a una dificultad práctica: elaborar listas de especies candidatas a ser evaluadas resulta extremadamente laborioso, casi imposible, por el volumen de datos y la dispersión de la información.

Según Westergaard, la nueva metodología “ayudará a los expertos de estos comités a examinar las listas de especies y evaluar el riesgo ecológico de cada una en las áreas relevantes”. En última instancia, el objetivo es identificar las especies exóticas antes de que se vuelvan invasoras y problemáticas, un enfoque mucho más eficaz que intervenir cuando ya están establecidas.