Los desastres climáticos, cada vez más mortíferos en Europa

El número de muertes por inundaciones, tormentas y temperaturas extremas ha aumentado en las últimas décadas, Además del enorme impacto sobre las especies y los ecosistemas, también se han incrementado notablemente, por las mismas causas, los daños a propiedades y la pérdida de empleos.

Un estudio que ha incluido un análisis global de varias décadas de datos sobre desastres naturales ha revelado patrones en la mortalidad causada por fenómenos climáticos extremos. Así, mientras Asia ha logrado reducir drásticamente las muertes por inundaciones y tormentas gracias a una mejor adaptación, Europa sufre olas de calor cada vez más letales y África sufrió en 2023 un evento único en varios siglos con el ciclón ‘Daniel’.

Estos hallazgos, publicados en la revista ‘Geophysical Research Letters’, subrayan la compleja interacción entre cambio climático, crecimiento poblacional y vulnerabilidad de las sociedades. La investigación analizó cerca de 2.000 de los eventos climáticos más mortíferos registrados en todo el mundo entre 1988 y 2024. El recuento señala "300 eventos de temperaturas extremas, 1.088 inundaciones y 586 tormentas, con un total de 940.895 muertes. ... Por región, hay 270 eventos en África, 1.215 en Asia, 181 en Europa, 220 en América Latina y 88 en América del Norte".

Preocupación en Europa

La situación en Europa muestra una tendencia preocupante. Los eventos de temperatura extrema, principalmente olas de calor, se han vuelto mucho más peligrosos. "Los extremos de temperatura en Europa se están volviendo más mortíferos con el tiempo", señala el estudio.

Este cambio está vinculado a un giro estacional: mientras que a finales de los años ochenta y noventa las muertes por temperatura se concentraban en el frío invernal, en los últimos años más del 90% de los eventos letales ocurren en los meses de primavera y verano.

Varias jóvenes en bici al paso de un termómetro que marca 42 grados en un día del mes de julio de 2025 en València. / EFE / Manuel Bruque

Dado que el crecimiento poblacional en Europa ha sido mínimo y la vulnerabilidad al frío y al calor afecta a los mismos grupos de edad, la explicación más sólida apunta al cambio climático, que está haciendo que las olas de calor peligrosas sean más comunes en relación con las olas de frío, que tienden a ser cada vez menos letales.

Un resultado alentador

El resultado más alentador proviene de Asia. El estudio concluyo que tanto la frecuencia como la letalidad de las inundaciones y tormentas en el continente han disminuido significativamente con el tiempo. Este progreso se atribuye directamente a una reducción de la vulnerabilidad, impulsada por el desarrollo económico y social.

"Asia ha experimentado un desarrollo sustancial durante este período, lo que ha llevado a una mayor capacidad de adaptación a través de mejores pronósticos meteorológicos, infraestructura resiliente y medidas de control de inundaciones, lo que probablemente redujo la vulnerabilidad a tales peligros", explica el artículo.

Lo más notable es la estimación cuantitativa de vidas salvadas: el aumento de la capacidad de adaptación en Asia entre 1988 y 2024 evitó unas 350.000 muertes. Este logro es más significativo si se considera que ocurrió a pesar del crecimiento de la población y de que los extremos de precipitación en Asia han ido en aumento debido al cambio climático, un hecho corroborado por el estudio.

Un ciclón, 13.200 muertos

En el continente africano se observa un panorama mixto. Por un lado, ha aumentado la frecuencia de inundaciones mortíferas. Sin embargo, cuando los investigadores ajustaron el umbral de mortalidad para tener en cuenta el crecimiento de la población africana (que se ha más que duplicado desde 1988), esta tendencia dejó de ser estadísticamente significativa.

Destrozos en el distrito de Mecufi, en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado. / EFE / Eduardo Mendes

"El aumento de la frecuencia se explica por una mayor exposición debido al crecimiento de la población", concluye el análisis. Por otro lado, el evento más dramático reciente, el ciclón mediterráneo ‘Daniel', en 2023, que causó unas 13.200 muertes, principalmente en Libia por el colapso de presas, se destaca como una excepción de proporciones históricas.

"Menos del 0.5% de las simulaciones incluyen un evento igualmente mortal, lo que indica un período de retorno continental de más de 200 años", determinó la investigación. Esto convierte a la tormenta ‘Daniel’ en un evento "único en siglos" en términos de su letalidad.

América, en equilibrio

Un hallazgo llamativo es la ausencia de tendencias significativas, de mejora o empeoramiento, en América. El autor, B. B. Cael, de la Universidad de Chicago, aclara que esto no se debe a un tamaño de muestra insuficiente, ya que solo América Latina tiene más eventos registrados que Europa y podría indicar un equilibrio entre los factores que agravan el riesgo (como la intensificación de algunos peligros) y los que lo mitigan (como las mejoras en preparación y prevención).

El estudio finaliza con una fuerte defensa de la importancia de mantener y financiar bases de datos sistemáticas, que son esenciales para diagnosticar estas tendencias a largo plazo. "El alto grado de variabilidad en estos eventos significa que las tendencias pueden enmascararse fácilmente y requieren muestras bastante grandes recopiladas durante décadas para diagnosticar", advierte el autor.

La continuidad de estos sistemas de monitoreo se presenta como un pilar fundamental para la toma de decisiones informadas destinadas a reducir la mortalidad por riesgos climáticos en el futuro, en un mundo en el que los peligros meteorológicos extremos y la exposición humana seguirán evolucionando, y previsiblemente a peor.