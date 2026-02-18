El espectacular vídeo grabado por un dron desde la base hasta la cima del Everest

Ascender el mítico monte Everest sin moverse de casa y contemplando solo un vídeo en la pantalla. Esto es lo que permite un dron que ha realizado un increíble vuelo para grabar la subida completa de la montaña más alta del mundo, desde la base hasta su cima. Si esta no es tarea fácil para un ser humano, tampoco lo es para un artefacto volador de este tipo, que, sin embargo, ha podido superar esta hazaña y mostrar al mundo los increíbles paisajes que hay en el techo del mundo.

Horas de arriesgado esfuerzo para cualquier escalador quedan condensados en unos minutos en este video, que no solo ofrece un gran atractivo visual, sino que también representa la culminación de un desafío técnico.

El dron en cuestión era un DJI Mavic 3 Pro provisto de una cámara Hasselblad y un sensor CMOS de cuatro tercios. El aparato logró superar fuertes vientos y otras inclemencias sin sufrir daño alguno y sin perder la estabilidad en ningún momento, obteniendo así una grabación realmente impresionante de la ruta clásica hacia los 8.848 metros de altura.

Sobrevolando zonas peligrosas

El dron ascendió un tramo de 3.500 metros en tan solo 43 minutos y durante su proeza atravesó una de las zonas más peligrosas para los alpinistas que se aventuran en el Everest: la cascada de hielo del Khumbu, repleta de grietas ocultas.

También sobrevoló el collado sur y finalmente enfiló el tramo final hacia la cumbre, mostrando una sucesión de secuencias espectaculares, en las que también se observan escaladores en plena faena.

Escena grabada durante el ascenso del dron al Everest / DJI

El momento culminante es, obviamente, la llegada a la cima y el sobrevuelo de la misma, ofreciendo un espectacular panorama de las cumbres aledañas en un día soleado.

No se trata de un logro menor. Hay que tener en cuenta que, a medida que aumenta la altura, la capacidad de sustentación de toda aeronave se reduce considerablemente, y no solo eso: también las baterías ven perder su rendimiento en temperaturas tan bajas.

Noticias relacionadas

Este video es la prueba de cómo está avanzando la tecnología de los drones, que son ya también una herramienta útil para la seguridad de los alpinistas, pues ayudan a diseñar rutas seguras e incluso colaborar en la búsqueda y rescate de personas perdidas en la montaña, y todo ello sin necesidad de poner en peligro la vida de efectivos humanos.