Uno de los principales yacimientos de cuarzo rosa del mundo está en España: esta es su historia

En Oliva de Plasencia, un pequeño municipio de la provincia de Cáceres, existe una calle con el nombre de Cuarzo Rosa y la asociación de mujeres del municipio también eligió esta denominación. ¿Por qué? Porque cuenta con "el único yacimiento de gemas de cuarzo rosa de alta calidad de Europa y uno de los más importantes del mundo, por su calidad y volumen".

En concreto, existen tres de similares características, en Brasil, Madagascar... y Oliva de Plasencia. "Hay otros, pero no son de la misma calidad".

Así lo explica Jesús Balmaseda, hijo de Jesús Balmaseda Guerrero, un geólogo que descubrió el yacimiento en el año 1967. "Estaba buscando uranio en la zona cuando se topó con él".

Jesús Balmaseda, hijo del descubridor del yacimiento, junto a una roca de cuarzo rosa / cedida

No dudó de que su hallazgo había sido importante, por lo que decidió pedir un permiso de investigación, primero, y la concesión de la explotación, después. Su hijo señala que el yacimiento permaneció en funcionamiento durante diez años, aproximadamente entre 1986 y 1996 y supuso un revulsivo para Oliva de Plasencia, ya que permitió ofrecer numerosos puestos de trabajo.

Incluso el alcalde actual del municipio, Ángel González, trabajó en la mina durante tres años.

Cerrado actualmente

El yacimiento cerró cuando Jesús Balmaseda padre se puso enfermo, pero sus hijos decidieron comprar la finca y son los propietarios del terreno. Además, crearon la marca MIBA, de joyería y objetos de decoración en cuarzo rosa.

Incluso, se dieron a conocer a nivel nacional en el programa de RTVE Corazón de, presentado por Anne Igartiburu, "con quienes comercializamos una joya, el corazón rosa, el producto más vendido por televisión desde la liberalización del sector".

Imagen de archivo de la mina extremeña / cedida

Precisamente, el cuarzo rosa es conocido como la piedra del amor. Se asocia, según algunas creencias, con el chakra del corazón, fomentando el amor propio, la armonía, la paz interior y la sanación emocional. También es popular en joyería y decoración por sus efectos relajantes.

Stock a China

Pese al cierre de la mina por enfermedad del patriarca, la familia tuvo la previsión de extraer grandes cantidades de cuarzo rosa, que se ha enviado a China para su tallaje. "Venderlo en bruto no interesa, porque el mercado está saturado", explica su propietario, de ahí que haya optado por la joyería y los objetos de decoración.

Ahora, treinta años después del cierre, Jesús Balmaseda hijo quiere reflotar el yacimiento y con él a Oliva de Plasencia, pero no ya como explotación, porque "te cargas la dehesa", sino a través de un proyecto que apuesta por el cuarzo rosa como recurso turístico.

Según explica, la intención es habilitar una exposición con los usos del cuarzo rosa y, además, ofrecer formación sobre cómo tallar esta piedra. Porque, "hoy día, la gente quiere conocer cosas nuevas, cuando elige un destino, quiere tener algo que ver, con historia, artesanal" y el cuarzo rosa lo es. Afirma que cuenta con un proyecto "escrito, presentado y aprobado" y lo que busca ahora es financiación para poder ponerlo en marcha.